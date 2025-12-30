Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दाक्षिणात्य अभिनेते Mohanlal यांच्या आईचे निधन, 90 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

सुपरस्टार मोहनलाल यांच्या आईचे निधन झाले असून संपूर्ण इंडस्ट्रीत शोककळा पसरली आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 06:10 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

दाक्षिणात्य सुपरस्टार मोहनलाल यांच्याबद्दलची एक दु:खद बातमी समोर येत आहे. त्यांच्या आईचे आज, ३० डिसेंबर रोजी निधन झाले. सुपरस्टारच्या आईच्या निधनाने संपूर्ण इंडस्ट्रीत शोककळा पसरली आहे. सर्वजण त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो अशी प्रार्थना करत आहेत आणि मोहनलाल आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शोक व्यक्त करत आहेत.

मोहनलाल यांच्या आईचे निधन

मोहनलाल यांच्या आईने वयाच्या 90 वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे. त्यांचे निधन अभिनेत्याच्या कोची येथील एलामक्कारा येथील घरी झाले. मोहनलाल यांच्या आई काही काळापासून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डरने ग्रस्त होत्या.

मोहनलाल आणि त्यांच्या आईचे खूप जवळचे नाते
मोहनलाल आणि त्यांच्या आईचे नाते खूप जवळचे आणि प्रेमळ आहे. ते अनेकदा आईबद्दल आपल्या भावना व्यक्त करतात. काही दिवसांपूर्वी दादासाहेब फाळके पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर कोचीला परतताच त्यांनी सर्वात आधी आईची भेट घेतली. तसेच, ‘मदर्स डे’च्या निमित्ताने त्यांनी आईसोबतचा एक जुना फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता.

 

‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी उलगडला बिर्ला कुटुंबाचा नैतिक पाया, बिग बींनी वाचले ९० वर्ष जुने ऐतिहासिक पत्र

७१ वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार २०२५
मोहनलालच्या आईच्या निधनाने चाहते दु:खी झाले आहेत शिवाय, उद्योग या नुकसानावर शोक व्यक्त करत आहे. सर्वजण त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी अशी प्रार्थना करत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मोहनलाल यांना ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार २०२५ मध्ये त्यांच्या सिनेसृष्टीतील योगदानासाठी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च सन्मान दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

“पाऊलवाटेवर काटे होते, पण डोळ्यांत स्वप्नं होती…”, थाटात पार पडला ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेच्या सेटचा भव्य अनावरण सोहळा

त्यांनी अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत. त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आणि विशेष ज्युरी पुरस्कारांसह इतर अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. मोहनलाल यांचे चित्रपट खूप आदरणीय आहेत आणि चाहते त्यांच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Published On: Dec 30, 2025 | 06:10 PM

