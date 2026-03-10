परंपरा आणि श्रीमंतीचा अनोखा संगम! तामिळनाडूच्या कांजीवरम साडीचा समृद्ध इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये

साडी हे पारंपरिक वस्त्र भारत देशाची संस्कृती आणि परंपरांचे प्रतीक मानले जाते. भारताच्या कानाकोपऱ्यात वेगवेगळ्या पारंपरिक आणि शाही लुक देण्याऱ्या साड्या पाहायला मिळतात. त्यातील तामिळनाडूची फेमस कांजीवरम सिल्क साडी. दक्षिण भारतीय विवाह सोहळ्यांमध्ये कांजीवरम सिल्क साड्या नेसल्या जातात. शुद्ध तुतीच्या रेशमी धाग्यापासून विणलेल्या साडीमध्ये एक प्रकारची भव्यता आणि सौंदर्य पाहायला मिळते. तसेच कांजीवरम साडीचा लुक आणखीनच खुलून दिसण्यासाठी सोनेरी धाग्यांचा वापर केला जातो. कांजीवरम साडीचा पदर सहसा कॉन्ट्रास्ट रंगाचा असतो, ज्यामुळे साडीचा लुक रॉयल दिसतुन येतो. चला तर जाणून घेऊया तामिळनाडूच्या कांजीवरम साडीचा समृद्ध इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये. (फोटो सौजन्य – pinterest)