परंपरा आणि श्रीमंतीचा अनोखा संगम! तामिळनाडूच्या कांजीवरम साडीचा समृद्ध इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये

साडी हे पारंपरिक वस्त्र भारत देशाची संस्कृती आणि परंपरांचे प्रतीक मानले जाते. भारताच्या कानाकोपऱ्यात वेगवेगळ्या पारंपरिक आणि शाही लुक देण्याऱ्या साड्या पाहायला मिळतात. त्यातील तामिळनाडूची फेमस कांजीवरम सिल्क साडी. दक्षिण भारतीय विवाह सोहळ्यांमध्ये कांजीवरम सिल्क साड्या नेसल्या जातात. शुद्ध तुतीच्या रेशमी धाग्यापासून विणलेल्या साडीमध्ये एक प्रकारची भव्यता आणि सौंदर्य पाहायला मिळते. तसेच कांजीवरम साडीचा लुक आणखीनच खुलून दिसण्यासाठी सोनेरी धाग्यांचा वापर केला जातो. कांजीवरम साडीचा पदर सहसा कॉन्ट्रास्ट रंगाचा असतो, ज्यामुळे साडीचा लुक रॉयल दिसतुन येतो. चला तर जाणून घेऊया तामिळनाडूच्या कांजीवरम साडीचा समृद्ध इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:30 PM
1 / 5 तामिळनाडूच्या कांजीवरम साडीला ३०० वर्षांहून जास्त मोठा इतिहास लाभला आहे. मलबेरी सिल्क आणि शुद्ध जरीकामासाठी कांजीवरम सिल्क प्रसिद्ध आहे.

2 / 5 चोल राजवटीच्या काळात उगम पावलेल्या कांजीवरम सिल्क साड्यांवर मंदिरांचे नक्षीकाम, गडद रंगांची कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर आणि टिकाऊपणा दिसून येतो. कांजीवरम साड्या प्रामुख्याने हाताने विणकाम करून तयार केल्या जातात.

3 / 5 तामिळनाडूतील कांचीपुरम शहरात कांजीवरम साडीचा उगम झाला. हे शहर मागील ४० वर्षांपासून त्यांच्या साडी विणकामामुळे फेमस आहे. कांजीवरम साड्यांचे विणकर हे देवांचे मुख्य विणकर 'मार्कंडा ऋषी' यांचे वंशज आहेत.

4 / 5 आंध्र प्रदेशातून आलेले 'देवंग' आणि 'सालीगर' या विणकर समुदायाने कांचीपुरममध्ये स्थायिक होऊन कांजीवरम साडी विणण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांना चोल राजवटीमध्ये प्रोत्साहन देण्यात आले.

5 / 5 कांजीवरम सिल्क साडीला २००५ साली 'भौगोलिक स्थानदर्शक' देण्यात आले. अस्सल कांजीवरम शुद्ध मलबेरी रेशमापासून बनवली जाते. ज्यामुळे ती दीर्घकाळ व्यवस्थित टिकून राहते.

Mar 10, 2026 | 03:30 PM
