Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Dont Believe Rumors Of Fuel Shortage There Is Sufficient Stock In Country Hpcl Clarifies

इंधन तुटवड्याच्या ‘त्या’ अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, देशात पुरेशा प्रमाणात साठा; HPCL कडून स्पष्टीकरण

इंधनाच्या कमतरतेबद्दल सोशल मीडियावर फिरणारे दावे दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत. देशात इंधन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:26 PM
इंधन तुटवड्याच्या 'त्या' अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, देशात पुरेशा प्रमाणात साठा; HPCL कडून स्पष्टीकरण

इंधन तुटवड्याच्या 'त्या' अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, देशात पुरेशा प्रमाणात साठा; HPCL कडून स्पष्टीकरण(फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे एक नवीन जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. या संघर्षाचा परिणाम भारतावरही होत आहे. इंधनाचा पुरवठ्यावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. असे असताना आता हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने यावर महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

एचपीसीएलकडून गॅस सिलेंडरधारकाच्या मोबाईलवर मेसेज पाठवून घाबरून न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कंपनीने पाठवलेल्या मेसेजमध्ये म्हटले की, ‘इंधनाच्या कमतरतेबद्दल सोशल मीडियावर फिरणारे दावे दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत. देशात इंधन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. नागरिकांना खात्री दिली जात आहे की, काळजी करण्याची गरज नाही. इंधनाचा योग्य वापर करणे नेहमीच फायदेशीर असते’.

दुसरीकडे, चाकण परिसरात घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची टंचाई झाल्याचे चित्र आहे. या टंचाईमुळे नागरिक आणि व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या अंड्रिन लोबो आशीर्वाद गॅस एजन्सीकडे दररोज सुमारे ८०० ते १००० घरगुती सिलेंडरची मागणी असताना कंपनीकडून केवळ ३२४ सिलेंडरचा पुरवठा होत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

एजन्सीबाहेर एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत रांगा

भारत पेट्रोलियम एजन्सी बाहेर सिलेंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांनी एजन्सीबाहेर एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या असल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक नागरिकांना तासनतास प्रतीक्षा करूनही सिलेंडर मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णतः बंद असल्याने हॉटेल, खानावळ तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा फटका बसला आहे. युद्धपरिस्थितीचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर होत असून, व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. सध्या सुरू असलेल्या इराणमधील युद्धपरिस्थितीचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याचे सांगितले जात आहे.

घरगुती सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ

घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांनी वाढ झाली आहे. या वाढीनंतर, दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. ७ मार्चपासून नवीन दर लागू झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांदरम्यान ही वाढ करण्यात आली आहे. एलपीजी उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना मिळाल्या होत्या. सरकारने शुक्रवारी सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही एलपीजी रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिल्यानंतर घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

काय म्हटलंय मेसेजमध्ये?

प्रिय ग्राहक,
सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक और निराधार हैं।
देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ईंधन का समझदारी से उपयोग करना हमेशा लाभदायक होता है।
-HPCL

हेदेखील वाचा : खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप

Web Title: Dont believe rumors of fuel shortage there is sufficient stock in country hpcl clarifies

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Political News : “हे परराष्ट्र धोरणाचे अपयश..! गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा
1

Political News : “हे परराष्ट्र धोरणाचे अपयश..! गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा

LPG Gas Shortage : गॅसच्या तुटवड्यावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू
2

LPG Gas Shortage : गॅसच्या तुटवड्यावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू

LPG Gas Shortage : भारताला बसली युद्धाची झळ! LPG गॅसचा आढावा घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना
3

LPG Gas Shortage : भारताला बसली युद्धाची झळ! LPG गॅसचा आढावा घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना

Pune LPG Shortage: पुण्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा: इराण-इस्रायल युद्धाचा पुणेकरांच्या स्वयंपाकघरावर परिणाम
4

Pune LPG Shortage: पुण्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा: इराण-इस्रायल युद्धाचा पुणेकरांच्या स्वयंपाकघरावर परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Mar 10, 2026 | 04:03 PM
‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

Mar 10, 2026 | 04:01 PM
West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

Mar 10, 2026 | 03:59 PM
Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Bike Mileage Tips: तुमच्या सुस्त बाईकचा मायलेज कसा होईल एकदम जबरदस्त? ‘या’ टिप्स करा फॉलो

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

Mar 10, 2026 | 03:49 PM
US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Mar 10, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM