इंधन तुटवड्याच्या ‘त्या’ अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, देशात पुरेशा प्रमाणात साठा; HPCL कडून स्पष्टीकरण

पुणे : अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे एक नवीन जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. या संघर्षाचा परिणाम भारतावरही होत आहे. इंधनाचा पुरवठ्यावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. असे असताना आता हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने यावर महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
एचपीसीएलकडून गॅस सिलेंडरधारकाच्या मोबाईलवर मेसेज पाठवून घाबरून न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कंपनीने पाठवलेल्या मेसेजमध्ये म्हटले की, ‘इंधनाच्या कमतरतेबद्दल सोशल मीडियावर फिरणारे दावे दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत. देशात इंधन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. नागरिकांना खात्री दिली जात आहे की, काळजी करण्याची गरज नाही. इंधनाचा योग्य वापर करणे नेहमीच फायदेशीर असते’.
दुसरीकडे, चाकण परिसरात घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची टंचाई झाल्याचे चित्र आहे. या टंचाईमुळे नागरिक आणि व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या अंड्रिन लोबो आशीर्वाद गॅस एजन्सीकडे दररोज सुमारे ८०० ते १००० घरगुती सिलेंडरची मागणी असताना कंपनीकडून केवळ ३२४ सिलेंडरचा पुरवठा होत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
एजन्सीबाहेर एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत रांगा
भारत पेट्रोलियम एजन्सी बाहेर सिलेंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांनी एजन्सीबाहेर एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या असल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक नागरिकांना तासनतास प्रतीक्षा करूनही सिलेंडर मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णतः बंद असल्याने हॉटेल, खानावळ तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा फटका बसला आहे. युद्धपरिस्थितीचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर होत असून, व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. सध्या सुरू असलेल्या इराणमधील युद्धपरिस्थितीचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याचे सांगितले जात आहे.
घरगुती सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ
घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांनी वाढ झाली आहे. या वाढीनंतर, दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. ७ मार्चपासून नवीन दर लागू झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांदरम्यान ही वाढ करण्यात आली आहे. एलपीजी उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना मिळाल्या होत्या. सरकारने शुक्रवारी सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही एलपीजी रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिल्यानंतर घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
काय म्हटलंय मेसेजमध्ये?
प्रिय ग्राहक,
सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक और निराधार हैं।
देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ईंधन का समझदारी से उपयोग करना हमेशा लाभदायक होता है।
-HPCL
