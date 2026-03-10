Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Recipe : खास प्रसंगावेळी घरी बनवा गोडसर चवीची ‘तांदळाची फिरनी’, चव अशी की सर्वच होतील खुश

Rice Phirni Recipe : तांदळाची फिरनी ही दुधापासून बनवलेली एक दाटसर आणि मलईदार गोड डिश आहे. कोणत्या खास प्रसंगी तुम्ही घरी ही डिश तयार करून सर्वांनाच खुश करू शकता.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:30 PM
Recipe : खास प्रसंगावेळी घरी बनवा गोडसर चवीची 'तांदळाची फिरनी', चव अशी की सर्वच होतील खुश

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • तांदळाची फिरनी हा एक पारंपारिक गोडाचा पदार्थ आहे.
  • खास प्रसंगी किंवा सणाच्या दिवशी हा पदार्थ खास करून घरी तयार केला जातो.
  • आज आपण तांदळाच्या फिरनीची रेसिपी जाणून घेणार आहोत.
भारतीय गोड पदार्थांमध्ये फिरनी हा एक अतिशय लोकप्रिय आणि पारंपरिक डेझर्ट मानला जातो. खास सण, उत्सव किंवा घरी पाहुणे आले असतील तर गोड म्हणून फिरनी बनवण्याची परंपरा अनेक घरांमध्ये आहे. फिरनीची खासियत म्हणजे ती खूपच क्रीमी, मऊ आणि सुगंधी असते. तांदळापासून बनवली जाणारी ही फिरनी दुधात शिजवून त्यात वेलची, केशर आणि ड्रायफ्रूट्स घालून अधिक स्वादिष्ट बनवली जाते.

Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळवून देईल ‘शिकंजी’, पारंपरिक पेयाची रेसिपी जाणून घ्या

राइस फिरनी बनवण्यासाठी तांदूळ बारीक वाटून दुधात हळूहळू शिजवले जातात, त्यामुळे तिची टेक्स्चर खूपच स्मूद आणि क्रीमी होते. थंडगार फिरनी खाल्ल्यावर तिची गोड चव आणि वेलची-केशराचा सुगंध मन प्रसन्न करून टाकतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी बनवायला खूप सोपी आहे आणि कमी साहित्यामध्ये झटपट तयार होते. रमजान, दिवाळी किंवा कोणत्याही खास प्रसंगी तुम्ही ही राइस फिरनी बनवून घरच्यांना आणि पाहुण्यांना नक्कीच खुश करू शकता. नोट करून घेऊयात याची सोपी रेसिपी.

साहित्य

  • 1/4 कप तांदूळ
  • 1 लिटर दूध
  • 1/2 कप साखर
  • 1/2 टीस्पून वेलची पूड
  • 7-8 काजू (चिरलेले)
  • 7-8 बदाम (चिरलेले)
  • थोडे पिस्ते
  •  केशर
शरीरातील ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी दुपारच्या जेवणात प्या थंडगार काकडीचे ताक, पोटातील जळजळ होईल कमी

कृती

  • सर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ धुवून 30 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा. नंतर त्यातील पाणी काढून तांदूळ थोडे जाडसर वाटून घ्या.
  • एका जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध गरम करायला ठेवा आणि मध्यम आचेवर उकळी येऊ द्या.
  • दुधाला उकळी आली की त्यात वाटलेले तांदूळ घाला आणि सतत हलवत मंद आचेवर शिजू द्या.
  • तांदूळ शिजून मिश्रण घट्ट होऊ लागले की त्यात साखर घाला आणि नीट मिसळा.
  • यानंतर त्यात वेलची पूड, केशर आणि चिरलेले काजू-बदाम घालून पुन्हा हलवा.
  • फिरनी घट्ट आणि क्रीमी झाली की गॅस बंद करा आणि ती थोडी थंड होऊ द्या.
  • तयार फिरनी वाट्यांमध्ये काढा, वरून पिस्ते घाला आणि फ्रिजमध्ये थंड करून सर्व्ह करा.
  • थंडगार, सुगंधी आणि क्रीमी राइस फिरनी सणासुदीला किंवा जेवणानंतर डेझर्ट म्हणून सर्व्ह केली जाऊ शकते.

Published On: Mar 10, 2026 | 03:30 PM

