तब्बल १३ वर्षांनी अभिजीत सावंतचा मराठी चित्रपटात कमबॅक; ‘सखे गं साजणी’साठी गायले टायटल ट्रॅक

मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध गायक अभिजीत सावंत सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे. गायकाने ‘सखे गं साजणी’ या आगामी चित्रपटासाठी टायटल ट्रॅक गायले असल्याचे वृत्त आहे, हे गाणं सध्या गाजत आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:26 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

भारतीय संगीतविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारा गायक अभिजीत सावंत पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तब्बल तेरा वर्षांच्या कालावधीनंतर तो मराठी चित्रपटासाठी खास गाणं घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. आगामी मराठी चित्रपट ‘सखे गं साजणी’ साठी अभिजीत सावंतने टायटल ट्रॅक गायला असून त्याच्या चाहत्यांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी ठरली आहे.

संगीताच्या क्षेत्रात अभिजीत सावंतने आपल्या अनोख्या आवाजामुळे आणि हटके शैलीमुळे विशेष लोकप्रियता मिळवली आहे. इंडियन आयडॉल या लोकप्रिय रिॲलिटी शोचा पहिला विजेता ठरल्यापासून त्याच्या संगीतप्रवासाला वेगळी दिशा मिळाली. त्यानंतर हिंदी तसेच मराठी संगीतविश्वात त्याने अनेक गाणी गाऊन प्रेक्षकांच्या मनात आपली खास जागा निर्माण केली.

आता 2025 वर्षात ट्रेंड सेटर गायक म्हणून ओळख निर्माण करून, अभिजीत सावंत पुन्हा एकदा आपल्या सुरेल आवाजात प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. “सखे गं साजणी” या चित्रपटाचं टायटल ट्रॅक त्याने गायलं असून या गाण्यामुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. विशेष म्हणजे या गाण्यात अभिजीत सावंतची एक झलक देखील प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे गाण्यासोबतच त्याचा स्क्रीन प्रेझेन्सही चाहत्यांसाठी खास आकर्षण ठरणार आहे.

 

 

याआधी अभिजीत सावंतने गायलेले “सर सुखाची श्रावणी” हे गाणं प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झालं होतं. त्या गाण्यानंतर दीर्घ काळानंतर तो पुन्हा मराठी चित्रपटासाठी गात असल्याने संगीतप्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्याच्या आवाजातील वेगळेपणा आणि भावपूर्ण शैली हीच त्याची खरी ओळख मानली जाते.

“सखे गं साजणी” या चित्रपटातील टायटल ट्रॅक प्रेम, भावना आणि नात्यांच्या गोडव्याला सुरेल स्वरांत मांडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या गाण्यातून चित्रपटाची शैली आणि कथानकाची झलकही प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्येही या गाण्याची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. अभिजीत सावंतच्या पुनरागमनामुळे या गाण्याला आणि चित्रपटाला मोठी लोकप्रियता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याच्या आवाजाची जादू पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवेल का, याची उत्सुकता आता सर्वांनाच लागली आहे. संगीतप्रेमी आणि चाहत्यांसाठी हे गाणं एक खास ट्रीट ठरणार आहे.

