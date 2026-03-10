Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Bihar Politics Nitish Kumar To Join Rajya Sabha Who Will Be The Next Bihar Cm

Bihar Politics: कोण होणार बिहारचा नवा मुख्यमंत्री? भाजप नेत्याचे सूचक विधान

लाखो लोकांना आशा होती की भारत जिंकेल आणि त्यांनी जिंकला. ही एक मोठी कामगिरी आहे आणि हा विजय आपल्या भूमीवर मिळाला आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:28 PM
Bihar Politics: Who will be the new Chief Minister of Bihar? BJP leader's suggestive statement

Bihar Politics: कोण होणार बिहारचा नवा मुख्यमंत्री? भाजप नेत्याचे सूचक विधान

Follow Us:
Follow Us:
  • नितीश कुमार यांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार
  • नितीश कुमार यांनी राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल केल्याने बिहारमध्ये नेतृत्वबदलाची शक्यता
  • सम्राट चौधरी यांचे नाव चर्चेत असले तरी भाजपने सर्व निर्णय एनडीएच्या बैठकीत होतील
Bihar Politics: बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार आहे. त्यामुळे बिहारचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार, याबाबत सस्पेन्स कायम आहे. एकीकडे, नितीश कुमार राज्यसभेवर निवडून येतील आणि दुसरीकडे, बिहारला नवीन मुख्यमंत्री मिळणार, अशा चर्चा सुरू झाली आहे. पण त्याचवेळी बिहारचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण असेल, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये विविध नावांची चर्चा होत आहे, ज्यात सम्राट चौधरी यांचा समावेश आहे. सम्राट चौधरी यांच्या नावाबाबत भाजपने प्रतिक्रिया दिली आहे.

बिहार सरकारमधील कृषी मंत्री आणि भाजप नेते राम कृपाल यादव यांनी मंगळवारी (१० मार्च) सांगितले की, सर्व निर्णय त्यांच्या नेतृत्वाखालील NDAच्या बैठकीत एकत्रितपणे घेतले जातात. मुख्यमंत्री कोण होईल आणि ती व्यक्ती कोणत्या पक्षाची असेल हे ठरवले जाईल, त्यामुळे याबद्दल अंदाज लावणे योग्य नाही.

Political News : “हे परराष्ट्र धोरणाचे अपयश..! गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा

“नितीश कुमार जनतेला आपले जीवन मानतात”

राज्यसभेसाठी नितीश कुमार यांच्या उमेदवारीबाबत ते म्हणाले की, “नितीश कुमार दूरदृष्टी आणि वचनबद्धतेने काम करतात. राज्यसभेच्या निवडणुका अजून काही काळ दूर असताना, त्यांची समृद्धी यात्रा संपूर्ण बिहारमध्ये सुरू झाली आहे. नितीश कुमार सातत्याने जनतेच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवताना दिसत आहेत. त्यांनी बिहार सोडणार नसल्याचीप्रतिज्ञा केली आहे. ते बिहारच्या जनतेलाच आपले आयुष्य मानतात आणि त्यांची सेवा करण्यास वचनबद्ध आहेत.

दुसरीकडे, एलपीजी काळ्या बाजाराच्या वृत्तांसंदर्भात बोलताना रामकृपाल यादव म्हणाले की, जर गॅसचा काळाबाजार झाला तर सरकार कठोर कारवाई करेल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही. कुठेही पुरवठ्याची कमतरता नाही आणि जर कोणी कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा आणि जनतेला किंवा ग्राहकांना फसवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

यापूर्वी, ९ मार्च रोजी टीम इंडियाच्या विजयावर आयएएनएसशी बोलताना रामकृपाल यादव म्हणाले की, लाखो लोकांना आशा होती की भारत जिंकेल आणि त्यांनी जिंकला. ही एक मोठी कामगिरी आहे आणि हा विजय आपल्या भूमीवर मिळाला आहे. भारतीय संघ असाच जिंकत राहावा अशी माझी इच्छा आहे. इशान किशनच्या उत्कृष्ट फलंदाजीबद्दल ते म्हणाले की, तो केवळ बिहारचाच नाही तर संपूर्ण देशाचा सुपुत्र आहे. त्याने बिहारला अभिमानित केले आहे आणि भारताला गौरव मिळवून दिला आहे.

Bihar Crime: शिक्षकानेच अल्पवयीन विद्याथीनिवार केला लैंगिक अत्याचार; पुस्तके दाखवण्याच्या बहाण्याने गेला

बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेली नावे

बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील पहिले नाव: सम्राट चौधरी

१६ नोव्हेंबर १९६८ रोजी मुंगेरच्या लखनपूर गावात जन्मलेले सम्राट चौधरी हे बिहारच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व बनले आहेत. त्यांचे वडील शकुनी चौधरी हे एक राजकीय अनुभवी होते जे सहा वेळा आमदार आणि एकदा खासदार म्हणून निवडून आले होते, तर त्यांची आई पार्वती देवी तारापूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होत्या.

 

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील दुसरे नाव: नित्यानंद राय

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नित्यानंद राय यांनी त्यांची जागा कायम ठेवली. त्यांनी आरजेडी उमेदवार आलोक कुमार मेहता यांना ६०,१०२ मतांनी पराभूत करून प्रभावी विजय मिळवला. १९६६ मध्ये जन्मलेले नित्यानंद राय यांनी बिहारमधील हाजीपूर येथील राज नारायण महाविद्यालयातून त्यांचे उच्च शिक्षण पूर्ण केले, जिथे त्यांनी पदवी प्राप्त केली.

 

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत तिसरे नाव: दिलीप जयस्वाल

डॉ. दिलीप कुमार जयस्वाल यांचा जन्म ३ डिसेंबर १९६३ रोजी बिहारमधील खगरिया जिल्ह्यातील गोगरी येथे झाला. दिलीप कुमार जयस्वाल हे हिंदू आहेत आणि ते कलवार जातीचे (अत्यंत मागासवर्गीय) आहेत. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही.

 

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत चौथे नाव: विजय सिन्हा

५ जून १९६७ रोजी लखीसराय येथील चानन ब्लॉकमधील तिलकपूर गावात त्यांच्या माहेरच्या घरी जन्मलेले भाजप नेते विजय कुमार सिन्हा आज बिहारच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक आहेत. विद्यार्थी राजकारणातून बिहारचे उपमुख्यमंत्री बनलेले सिन्हा हे एका सामान्य कुटुंबातून आले आहेत.

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पाचवे नाव: संजीव चौरसिया

संजीव चौरसिया यांनी २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत पाटण्यातील दिघा मतदारसंघातून भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. संजीव चौरसिया यांनी डॉक्टरेटची पदवी घेतली आहे.

 

Web Title: Bihar politics nitish kumar to join rajya sabha who will be the next bihar cm

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 03:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी
1

Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…
2

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण
3

राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर
4

Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bihar Politics: कोण होणार बिहारचा नवा मुख्यमंत्री? भाजप नेत्याचे सूचक विधान

Bihar Politics: कोण होणार बिहारचा नवा मुख्यमंत्री? भाजप नेत्याचे सूचक विधान

Mar 10, 2026 | 03:27 PM
इंधन तुटवड्याच्या ‘त्या’ अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, देशात पुरेशा प्रमाणात साठा; HPCL कडून स्पष्टीकरण

इंधन तुटवड्याच्या ‘त्या’ अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, देशात पुरेशा प्रमाणात साठा; HPCL कडून स्पष्टीकरण

Mar 10, 2026 | 03:26 PM
तब्बल १३ वर्षांनी अभिजीत सावंतचा मराठी चित्रपटात कमबॅक; ‘सखे गं साजणी’साठी गायले टायटल ट्रॅक

तब्बल १३ वर्षांनी अभिजीत सावंतचा मराठी चित्रपटात कमबॅक; ‘सखे गं साजणी’साठी गायले टायटल ट्रॅक

Mar 10, 2026 | 03:26 PM
Uttar Pradesh Crime: बाबांनी ६ वेळा केले लग्न…आतातरी थांबवा! अल्पवयीन मुलाने पोलिस स्टेशनमध्ये केली विनवणी

Uttar Pradesh Crime: बाबांनी ६ वेळा केले लग्न…आतातरी थांबवा! अल्पवयीन मुलाने पोलिस स्टेशनमध्ये केली विनवणी

Mar 10, 2026 | 03:26 PM
Heat Wave: उष्णतेचा हाहा:कार; महाराष्ट्र ‘या’ भागात भयानक उन्हाळा, नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन

Heat Wave: उष्णतेचा हाहा:कार; महाराष्ट्र ‘या’ भागात भयानक उन्हाळा, नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन

Mar 10, 2026 | 03:18 PM
US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?

US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?

Mar 10, 2026 | 03:17 PM
‘वाराणसी’ साठी ग्लोबल ब्रँड पार्टनरशिप; SKY BLUE सिनेमॅटिक्सकडे एक्सक्लूसिव राइट्स, 120 देशांमध्ये होणार रिलीज

‘वाराणसी’ साठी ग्लोबल ब्रँड पार्टनरशिप; SKY BLUE सिनेमॅटिक्सकडे एक्सक्लूसिव राइट्स, 120 देशांमध्ये होणार रिलीज

Mar 10, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM