Bihar Politics: कोण होणार बिहारचा नवा मुख्यमंत्री? भाजप नेत्याचे सूचक विधान

बिहार सरकारमधील कृषी मंत्री आणि भाजप नेते राम कृपाल यादव यांनी मंगळवारी (१० मार्च) सांगितले की, सर्व निर्णय त्यांच्या नेतृत्वाखालील NDAच्या बैठकीत एकत्रितपणे घेतले जातात. मुख्यमंत्री कोण होईल आणि ती व्यक्ती कोणत्या पक्षाची असेल हे ठरवले जाईल, त्यामुळे याबद्दल अंदाज लावणे योग्य नाही.
राज्यसभेसाठी नितीश कुमार यांच्या उमेदवारीबाबत ते म्हणाले की, “नितीश कुमार दूरदृष्टी आणि वचनबद्धतेने काम करतात. राज्यसभेच्या निवडणुका अजून काही काळ दूर असताना, त्यांची समृद्धी यात्रा संपूर्ण बिहारमध्ये सुरू झाली आहे. नितीश कुमार सातत्याने जनतेच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवताना दिसत आहेत. त्यांनी बिहार सोडणार नसल्याचीप्रतिज्ञा केली आहे. ते बिहारच्या जनतेलाच आपले आयुष्य मानतात आणि त्यांची सेवा करण्यास वचनबद्ध आहेत.
दुसरीकडे, एलपीजी काळ्या बाजाराच्या वृत्तांसंदर्भात बोलताना रामकृपाल यादव म्हणाले की, जर गॅसचा काळाबाजार झाला तर सरकार कठोर कारवाई करेल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही. कुठेही पुरवठ्याची कमतरता नाही आणि जर कोणी कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा आणि जनतेला किंवा ग्राहकांना फसवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
यापूर्वी, ९ मार्च रोजी टीम इंडियाच्या विजयावर आयएएनएसशी बोलताना रामकृपाल यादव म्हणाले की, लाखो लोकांना आशा होती की भारत जिंकेल आणि त्यांनी जिंकला. ही एक मोठी कामगिरी आहे आणि हा विजय आपल्या भूमीवर मिळाला आहे. भारतीय संघ असाच जिंकत राहावा अशी माझी इच्छा आहे. इशान किशनच्या उत्कृष्ट फलंदाजीबद्दल ते म्हणाले की, तो केवळ बिहारचाच नाही तर संपूर्ण देशाचा सुपुत्र आहे. त्याने बिहारला अभिमानित केले आहे आणि भारताला गौरव मिळवून दिला आहे.
१६ नोव्हेंबर १९६८ रोजी मुंगेरच्या लखनपूर गावात जन्मलेले सम्राट चौधरी हे बिहारच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व बनले आहेत. त्यांचे वडील शकुनी चौधरी हे एक राजकीय अनुभवी होते जे सहा वेळा आमदार आणि एकदा खासदार म्हणून निवडून आले होते, तर त्यांची आई पार्वती देवी तारापूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होत्या.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नित्यानंद राय यांनी त्यांची जागा कायम ठेवली. त्यांनी आरजेडी उमेदवार आलोक कुमार मेहता यांना ६०,१०२ मतांनी पराभूत करून प्रभावी विजय मिळवला. १९६६ मध्ये जन्मलेले नित्यानंद राय यांनी बिहारमधील हाजीपूर येथील राज नारायण महाविद्यालयातून त्यांचे उच्च शिक्षण पूर्ण केले, जिथे त्यांनी पदवी प्राप्त केली.
डॉ. दिलीप कुमार जयस्वाल यांचा जन्म ३ डिसेंबर १९६३ रोजी बिहारमधील खगरिया जिल्ह्यातील गोगरी येथे झाला. दिलीप कुमार जयस्वाल हे हिंदू आहेत आणि ते कलवार जातीचे (अत्यंत मागासवर्गीय) आहेत. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही.
५ जून १९६७ रोजी लखीसराय येथील चानन ब्लॉकमधील तिलकपूर गावात त्यांच्या माहेरच्या घरी जन्मलेले भाजप नेते विजय कुमार सिन्हा आज बिहारच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक आहेत. विद्यार्थी राजकारणातून बिहारचे उपमुख्यमंत्री बनलेले सिन्हा हे एका सामान्य कुटुंबातून आले आहेत.
संजीव चौरसिया यांनी २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत पाटण्यातील दिघा मतदारसंघातून भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. संजीव चौरसिया यांनी डॉक्टरेटची पदवी घेतली आहे.