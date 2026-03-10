Uttar Pradesh Crime: बाबांनी ६ वेळा केले लग्न…आतातरी थांबवा! अल्पवयीन मुलाने पोलिस स्टेशनमध्ये केली विनवणी

Mumbai Crime: Instagram मुळे घर सोडलं, राजस्थानमध्ये नेऊन कामाला लावलं; 3 महिन्यांनी मुंबई पोलिसांनी 14 वर्षीय मुलाची सुटका
सहावी पत्नी घर सोडून गेली
शनी मौर्य यांच्या मते, अमरजीत मौर्य यांनी २०२४ मध्ये सहावे लग्न केले, काही काळ सर्व काही ठीक बालले, परंतु नंतर पत्नीने जमीन तिच्या नावावर करण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. जमीन हस्तांतरित न झाल्याने तिने तिचे दागिने मागितले आणि वाद वाढत गेल्याने ती घर सोडून गेली, मुलाचा आरोप आहे की. त्याचे वडील आता सातव्या लग्नासाठी लोकांशी संपर्क साधत आहेत आणि त्यासाठी त्यांची जमीन विकण्याचीही तयारी करत आहेत. अमरजीत यांचा अल्पवयीन मुलगा शनी मौर्य यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्या आईशी तिसरे लग्न केले आहे.
‘सातव्या लग्नासाठी ५०,००० रुपये कर्ज’
अल्पवयीन मुलाने असेही उघड केले की, त्याच्या वडिलांनी लग्नाच्या नावाखाली कोणाकडून तरी अंदाजे ५०,००० रुपये उधार घेतले होते, कुटुंबाची अध्र्याहून अधिक जमीन आधीच गहाण ठेवण्यात आली आहे. शनी याच्या मते, तो स्वत १२वीचा विद्यार्थी आहे आणि त्याला त्याच्या वडिलांचे कर्ज फेडण्यासाठी मजूर म्हणून काम करावे लागते, तो नुकताच त्याची परीक्षा देण्यासाठी घरी परतला आणि त्याला वडिलांच्या सातव्या लग्नाच्या तयारीबद्दल कळले, या प्रकरणामुळे गावात चर्चा सुरू झाली आहे. गावप्रमुख शत्रुध्न कनौजिया यांनी सांगितले की, अमरजीत मौर्य यांनी यापूर्वी अनेक लग्ने केली आहेत आणि हे प्रकरण परिसरात चर्चेचा विषय बनले आहे. दरम्यान, अहरौला पोलिस स्टेशनचे प्रमुख अमित कुमार मिश्रा यांनी सांगितले की, मुलाकडून तक्रार मिळाली आहे आणि या प्रकरणाची बौकशी केली जात आहे.
Ans: आझमगड जिल्ह्यातील अहरौला पोलीस स्टेशन परिसरात ही घटना घडली.
Ans: वडील सातवे लग्न करण्याच्या तयारीत असल्याने आणि कुटुंबावर कर्ज वाढत असल्याने मुलाने पोलिसांकडे मदत मागितली.
Ans: उत्तर प्रदेश पोलीस यांनी मुलाची तक्रार नोंदवून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.