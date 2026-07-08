साडीपासून वेस्टर्न आउटफिटपर्यंत सगळ्यावर खुलून दिसतील मोर डिझाइनचे स्टायलिश एअरकफ, नक्की ट्राय करा

पारंपरिक सण-समारंभ किंवा लग्नसराई किंवा इतर सणावरांच्या दिवसांमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांसोबतच इतर पारंपारिक दागिने परिधान केले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या अतिशय आवडीचा दागिना म्हणजे स्टायलिश दिसाणारे एअरकफ. फॅशनच्या युगात बाजारात अनेक नवनवीन दागिने पाहायला मिळतात. एअरकफ आपल्या पूर्ण लूकला रॉयल आणि ग्लॅमरस टच देतात, ज्यामुळे कानात इतर कोणतेही दागिने घालण्याची आवश्यकता भासत नाही. एअरकफ घातल्यानंतर कान अतिशय भरगच्च दिसतात. त्यामुळे कोणत्याही नऊवारी किंवा सहावारी साडीवर तुम्ही मोराच्या डिझाइनचे एअरकफ घालू शकता. चला तर पाहुयात डिझाइन. (फोटो सौजन्य – pinterest)