अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही! 60 देशांसोबत भारताला घेरण्याचा अमेरिकेचा प्लॅन; भारताने दिलं चोख उत्तर

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६ जुलै रोजी युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या कार्यालयाला सादर केलेल्या सविस्तर अहवालात भारताने असा युक्तिवाद केला आहे की, चौकशीत हे सिद्ध झाले नाही की भारताचे कायदे किंवा धोरणे कलम ३०१ अंतर्गत अनुचित व्यापारी प्रथा ठरतात. PTI च्या वृत्तानुसार, भारताने असेही म्हटले आहे की, भारताच्या नियामक चौकटीमुळे अमेरिकन उद्योगाला कोणतेही मोजता येण्याजोगे नुकसान होते हे सिद्ध करण्यात वॉशिंग्टन अपयशी ठरले आहे.
यावर्षी मार्चमध्ये USTR ने कलम ३०१ अंतर्गत दोन स्वतंत्र चौकश्या सुरू केल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. यामध्ये सक्तीचे श्रम आणि औद्योगिक अतिरिक्त क्षमतेशी संबंधित चिंतांच्या आधारावर ६० अर्थव्यवस्थांची चौकशी करण्यात आली. सक्तीच्या श्रमाच्या चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे, अमेरिकेच्या व्यापार संस्थेने जूनमध्ये ५४ अर्थव्यवस्थांमधून होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
या प्रस्तावानुसार, भारत अशा ४८ अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे ज्यांच्यावर अतिरिक्त १२.५% शुल्क आकारले जाऊ शकते. कॅनडा, युरोपियन युनियन (EU), इंडोनेशिया, मेक्सिको, इक्वेडोर आणि पाकिस्तान यांसारख्या देशांवर १०% चे कमी शुल्क आकारले जाईल. हा प्रस्ताव सध्या सल्लामसलतीच्या टप्प्यात आहे आणि त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
भारताने असा युक्तिवाद केला की, USTR ने प्रत्येक अर्थव्यवस्थेच्या कायदेशीर चौकटीचे आणि अंमलबजावणी यंत्रणेचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्याऐवजी एक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. भारताचा असा दावा आहे की, भारताची सध्याची धोरणे व्यापारात विकृती निर्माण करतात किंवा निर्यातदारांना अयोग्य स्पर्धात्मक फायदा देतात, हे निष्कर्षांमधून पुरेसे सिद्ध होत नाही.
अहवालात म्हटले आहे की, “सादर केलेले दावे, आढळलेल्या त्रुटी आणि पुरेशा आधाराचा अभाव लक्षात घेता, भारत अमेरिकेला भारतावर शुल्क लादण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन करतो. कोणत्याही विशिष्ट चिंतांवर सल्लामसलत आणि संवादाद्वारे USTR सोबत रचनात्मकपणे सहभागी होण्यास भारत तयार आहे.”
सरकारने पुढे असा युक्तिवाद केला की, तपासात भारताच्या निर्यात क्षेत्रांना सक्तीच्या मजुरीशी जोडणारा किंवा सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आलेल्या अपयशामुळे अमेरिकन व्यवसायांना नुकसान पोहोचते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही.
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