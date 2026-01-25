Republic Day 2026: पांढऱ्या शुभ्र साडीवर शोभून दिसतील ‘या’ रंगाचे आकर्षक ब्लाऊज, नेहमीपेक्षा दिसेल हटके लुक

संपूर्ण देशभरात प्रजसत्ताक दिन साजरा केला जातो. शाळा, कॉलेज, सरकारी महाविद्यालय इत्यादी अनेक ठिकणी झेंडावंदन करून शाळेत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यादिवशी प्रामुख्याने पांढऱ्या रंगाची साडी नेसली जाते. पांढऱ्या रंगाच्या साडीवरील लुक आणखीनच उठावदार आणि स्टायलिश दिसण्यासाठी त्यावर पांढऱ्या रंगाचा ब्लाऊज परिधान न करता वेगवेगळ्या रंगाचे स्टायलिश ब्लाऊज घालावेत. यामुळे नेहमीपेक्षा तुमचा लुक खूप वेगळा दिसेल. याशिवाय पांढऱ्या रंगाच्या साडीवर कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज खुलून दिसते. चला तर पाहुयात पांढऱ्या रंगाच्या साडीवर तुम्ही कोणते ब्लाऊज परिधान करू शकता. (फोटो सौजन्य – pinterest)