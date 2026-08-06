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Shravan Special: श्रावणासाठी हिरव्या बांगड्यांच्या आकर्षक डिझाईन्स! हातांच्या सौंदर्यात पडेल भर

श्रावण महिना सणवारांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. यादिवशी खूप जास्त सण असतात. श्रावणात हिरव्या बांगड्या आवर्जून घातल्या जातात. हिरवा रंग निसर्ग, समृद्धी, प्रेम आणि आनंदाचे प्रतीक मानला जातो. या दिवसांमध्ये मंगळागौर, नागपंचमी आणि शिवपिंडीच्या पूजेसाठी हातामध्ये हिरव्या बांगड्या घातल्या जातात. श्रावणात पाऊस पडल्यानंतर सगळीकडे हिरवळ असते.या समृद्धीला आदरांजली म्हणून हिरवे कपडे आणि बांगड्या घालण्याची परंपरा आहे. चला तर पाहुयात श्रावण महिन्यासाठी आकर्षक हिरव्या बांगड्यांच्या आकर्षक डिझाईन.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Aug 06, 2026 | 11:25 AM
Shravan special: श्रावणासाठी हिरव्या बांगड्यांचे आकर्षक डिझाईन्स! हातांच्या सौंदर्यात पडेल भर

Shravan special: श्रावणासाठी हिरव्या बांगड्यांचे आकर्षक डिझाईन्स! हातांच्या सौंदर्यात पडेल भर

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1 / 5 हिरव्या रंगाच्या काचेच्या बांगड्या हाताच्या मनगटावर घासल्याने निर्माण होणारी ऊर्जा शरीराचे आरोग्य आणि मन शांत ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे हातामध्ये हिरव्या रंगाच्या बांगड्या घालाव्यात.

हिरव्या रंगाच्या काचेच्या बांगड्या हाताच्या मनगटावर घासल्याने निर्माण होणारी ऊर्जा शरीराचे आरोग्य आणि मन शांत ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे हातामध्ये हिरव्या रंगाच्या बांगड्या घालाव्यात.

2 / 5 बाजारात अनेक वेगवेगळ्या डिझाईनच्या बांगड्या उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यातील काश्मिरी घुंगरू बांगड्यांनी सगळ्यांचं भुरळ घातली आहे. हिरव्या रंगाच्या बांगड्यांमध्ये कश्मिरी बांगड्या सुंदर दिसतात.

बाजारात अनेक वेगवेगळ्या डिझाईनच्या बांगड्या उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यातील काश्मिरी घुंगरू बांगड्यांनी सगळ्यांचं भुरळ घातली आहे. हिरव्या रंगाच्या बांगड्यांमध्ये कश्मिरी बांगड्या सुंदर दिसतात.

3 / 5 श्रावण महिन्यात हिरव्या बांगड्याना विशेष महत्व आहे. त्यामुळे सुंदर हिरव्या रंगाची साडी नेसल्यानंतर त्यावर हिरवे कडे किंवा आकर्षक बांगड्या परिधान केल्यास लुक सुंदर दिसेल.

श्रावण महिन्यात हिरव्या बांगड्याना विशेष महत्व आहे. त्यामुळे सुंदर हिरव्या रंगाची साडी नेसल्यानंतर त्यावर हिरवे कडे किंवा आकर्षक बांगड्या परिधान केल्यास लुक सुंदर दिसेल.

4 / 5 मिरर वर्क, कुंदन, स्टोन वर्क केलेल्या हिरव्या बांगड्या बाजारात सहज उपलब्ध होतात. याशिवाय तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग साईटवर सुद्धा हिरव्या बांगड्यांची खरेदी करू शकता.

मिरर वर्क, कुंदन, स्टोन वर्क केलेल्या हिरव्या बांगड्या बाजारात सहज उपलब्ध होतात. याशिवाय तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग साईटवर सुद्धा हिरव्या बांगड्यांची खरेदी करू शकता.

5 / 5 सध्या वेलवेटच्या बांगड्याचा मोठा ट्रेंड आहे. हिरव्या रंगाच्या वेलवेट बांगड्या घातल्यानंतर आकर्षक लुक दिसतो. याशिवाय हिरव्या बांगड्या आणि सोन्याच्या कड्याचे घालून सेट परिधान करू शकता.

सध्या वेलवेटच्या बांगड्याचा मोठा ट्रेंड आहे. हिरव्या रंगाच्या वेलवेट बांगड्या घातल्यानंतर आकर्षक लुक दिसतो. याशिवाय हिरव्या बांगड्या आणि सोन्याच्या कड्याचे घालून सेट परिधान करू शकता.

Web Title: Attractive green bangle designs for shravan they will enhance the beauty of your hands

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Published On: Aug 06, 2026 | 11:20 AM

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