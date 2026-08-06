Shravan Special: श्रावणासाठी हिरव्या बांगड्यांच्या आकर्षक डिझाईन्स! हातांच्या सौंदर्यात पडेल भर

श्रावण महिना सणवारांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. यादिवशी खूप जास्त सण असतात. श्रावणात हिरव्या बांगड्या आवर्जून घातल्या जातात. हिरवा रंग निसर्ग, समृद्धी, प्रेम आणि आनंदाचे प्रतीक मानला जातो. या दिवसांमध्ये मंगळागौर, नागपंचमी आणि शिवपिंडीच्या पूजेसाठी हातामध्ये हिरव्या बांगड्या घातल्या जातात. श्रावणात पाऊस पडल्यानंतर सगळीकडे हिरवळ असते.या समृद्धीला आदरांजली म्हणून हिरवे कपडे आणि बांगड्या घालण्याची परंपरा आहे. चला तर पाहुयात श्रावण महिन्यासाठी आकर्षक हिरव्या बांगड्यांच्या आकर्षक डिझाईन.(फोटो सौजन्य – pinterest)