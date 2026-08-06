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मोठी बातमी ! पीक कर्जासाठी CIBIL ची अट नाही; सर्व बँकांना RBI च्या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश

Updated On: Aug 06, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना थकबाकी नसल्याचा 'निल दाखला' तातडीने द्यावा आणि त्यानंतर नव्याने पीक कर्जवाटप सुरू करावे, अशा सूचनाही तावरे यांनी दिल्या.

पीक कर्जासाठी 'सिबिल'ची अट नाही; सर्व बँकांना RBI च्या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश

पीक कर्जासाठी 'सिबिल'ची अट नाही; सर्व बँकांना RBI च्या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश

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विस्तार

पुणे : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिल (CIBIL) गुणांकनाची अट लागू नाही, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) स्पष्ट केले असून, राष्ट्रीयीकृत तसेच सर्व बँकांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिले आहेत. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत सुमारे सात हजार कोटी रुपये सहकार आयुक्तालयाच्या खात्यावर जमा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) बैठकीत तावरे बोलत होते. बैठकीस नाबार्ड, आरबीआय, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँका, लघु वित्त बँका, बँक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, राज्य सहकारी बँक तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तावरे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कर्जमुक्ती योजनेसाठी २० हजार ५५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी सहकार आयुक्तालयाला उपलब्ध करून देण्यात आला असून, पात्र कर्जखात्यांची यादी यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

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कर्जमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या थकीत पीक कर्जावर अतिरिक्त व्याज आकारू नये. कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना थकबाकी नसल्याचा ‘निल दाखला’ तातडीने द्यावा आणि त्यानंतर नव्याने पीक कर्जवाटप सुरू करावे, अशा सूचनाही तावरे यांनी दिल्या. बैठकीत आरबीआयच्या पीक कर्जासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी, कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा आणि शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठ्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

पुण्यनगरीत पावसाचा जोर ओसरला

पुणे शहरातील पावसाचा जोर आता कमी होण्याची शक्यता असली तरी जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाचा इशारा कायम आहे. भारतीय हवामान विभागाने गुरुवार (ता. ६) पुणे जिल्ह्यातील घाट विभागासाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’, तर शुक्रवार (ता. ७) ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे.

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Web Title: No cibil requirement for crop loans in pune

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Published On: Aug 06, 2026 | 11:12 AM

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