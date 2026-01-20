बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

भारतीय संस्कृतीत मराठमोळ्या दागिन्यांना खूप जास्त महत्व आहे. दागिने घातल्यानंतर लुक अतिशय सुंदर आणि पारंपरिक दिसतो. त्यातील साऱ्यांचा आवडणारा दागिना म्हणजे बांगड्या. लहान मुलींपासून ते अगदी वयस्कर बायकांपर्यंत सर्वच हातामध्ये बांगड्या घालतात. लग्न झाल्यानंतर हिरव्या बांगड्या घालण्याची प्रथा आहे. बांगड्या घालणे म्हणजे भारतीय संस्कृतीत सौंदर्य, सौभाग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. यामुळे वैवाहिक स्थिती दर्शवते, सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते, आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते. चला तर पाहुयात बांगड्यांचे विविध प्रकार. (फोटो सौजन्य – pinterest)