Be Heard Day: शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांसाठी खास दिवस; वाचा नॅशनल बी हर्ड डे निमित्त 10 ‘लो-बजेट’ मार्केटिंग मंत्र

National Be Heard Day March 7, 2026 : आपल्या सभोवताली असे अनेक छोटे दुकानदार, स्टार्टअप संस्थापक आणि कल्पक उद्योजक आहेत ज्यांच्याकडे उत्कृष्ट उत्पादने आणि सेवा आहेत. परंतु, अनेकदा मोठ्या ब्रँड्सच्या प्रचंड जाहिरातबाजीमध्ये या लहान व्यावसायिकांचा आवाज दबला जातो. याच ‘छोट्या’ पण ‘महत्त्वाच्या’ उद्योजकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या कष्टाला जगासमोर मांडण्यासाठी दरवर्षी ७ मार्च रोजी ‘राष्ट्रीय ऐका दिन’ (National Be Heard Day) साजरा केला जातो.
या दिवसाची सुरुवात प्रामुख्याने लहान व्यवसायांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी झाली. जेव्हा आपण एखादा व्यवसाय सुरू करतो, तेव्हा सर्वात मोठे आव्हान असते ते म्हणजे ‘ब्रँड अवेयरनेस’. लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना आपल्या ब्रँडवर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडणे ही एक कठीण प्रक्रिया आहे. ७ मार्च हा दिवस अशा सर्व उद्योजकांना समर्पित आहे जे जिद्दीने आपला व्यवसाय उभा करत आहेत. “तुमचा आवाज महत्त्वाचा आहे आणि तो ऐकलाच गेला पाहिजे,” हा संदेश या दिवसाच्या मुळाशी आहे.
कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था केवळ बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांवर चालत नाही, तर गल्लीबोळातील लहान दुकाने आणि नवीन स्टार्टअप्स त्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा असतात. हे व्यवसाय स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करतात आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांची अंमलबजावणी करतात. नॅशनल बी हर्ड डे उद्योजकांना प्रोत्साहित करतो की त्यांनी त्यांच्या सेवा, उत्पादने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा अधिक आत्मविश्वासाने प्रचार करावा.
आजच्या डिजिटल युगात आपला आवाज पोहोचवणे सोपे झाले आहे, फक्त गरज आहे ती योग्य रणनीतीची. या दिवसाच्या निमित्ताने उद्योजक खालील गोष्टी करू शकतात: १. सोशल मीडियाचा वापर: इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि लिंक्डइनवर आपल्या व्यवसायाची कहाणी (Brand Story) शेअर करा. २. स्थानिक उपक्रम: आपल्या भागातील स्थानिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेऊन लोकांशी थेट संवाद साधा. ३. प्रचार मोहिमा: छोटेखानी सवलती किंवा ई-मेल मार्केटिंगच्या माध्यमातून जुन्या ग्राहकांशी पुन्हा जोडा. ४. सहकार्य (Collaboration): इतर लहान व्यावसायिकांशी हातमिळवणी करून एकमेकांच्या व्यवसायाला पाठबळ द्या.
बऱ्याचदा नवउद्योजक मोठ्या स्पर्धेला पाहून कचरतात. राष्ट्रीय ऐका दिन त्यांना आठवण करून देतो की, जगात प्रत्येक आवाजाला एक महत्त्व असते. तुमची आयडिया छोटी असली तरी ती जगाचा दृष्टिकोन बदलू शकते. आत्मविश्वासाने आपले मत मांडणे आणि आपल्या कामावर श्रद्धा ठेवणे हीच यशाची पहिली पायरी आहे. जर आपण आज आपला आवाज उठवला नाही, तर जग आपल्यापर्यंत कसे पोहोचेल? त्यामुळे, या ७ मार्चला आपण सर्वजण आपल्या आसपासच्या लहान उद्योजकांना पाठिंबा देऊया आणि जर तुम्ही स्वतः एक उद्योजक असाल, तर आजचा दिवस आहे – तुमचा आवाज जगाला ऐकवण्याचा!
Ans: हा दिवस दरवर्षी ७ मार्च रोजी साजरा केला जातो.
Ans: या दिवशी लहान उद्योजकांना त्यांच्या ब्रँडची मार्केटिंग करण्यासाठी, नवीन ग्राहकांशी जोडले जाण्यासाठी आणि मोठ्या व्यासपीठावर आपली मते मांडण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
Ans: आपण आपल्या आसपासच्या स्थानिक लहान दुकानदारांकडून खरेदी करून आणि सोशल मीडियावर त्यांच्या व्यवसायाची प्रशंसा करून यात सहभागी होऊ शकतो.