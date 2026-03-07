Maruti Suzuki च्या ‘या’ कार्स लक्षात ठेवा! मार्च 2026 मध्ये ‘या’ दिवशी मिळू शकतो छप्परफाड डिस्काउंट

अशातच जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी फायदेशीर ठरणार आहे. मार्च 2026 चे शेवटचे काही दिवस तुमच्यासाठी सर्वोत्तम संधी असू शकतात. या काळात अनेक कार कंपन्या ग्राहकांना त्यांचा स्टॉक क्लिअर करण्यासाठी मोठ्या सवलती देतात. म्हणूनच Honda आणि Maruti Suzuki सारख्या कंपन्या या महिन्यात विशेष ऑफर देत आहेत. या ऑफरमध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस आणि कॉर्पोरेट बोनस यांचा समावेश आहे. चला जाणून घेऊया कोणत्या कारवर मोठ्या सवलती मिळत आहेत.
गुढीपाडवा स्पेशल! Oben Electric ची खास ऑफर; ‘या’ Bike वर 37000 रुपये वाचवण्याची संधी, सोबत 5 वर्षांची फ्री वॉरंटी
जपानची वाहन निर्माता कंपनी Honda या महिन्यात आपल्या लोकप्रिय सेडान कारवर मोठी सूट देत आहे. मार्च 2026 मध्ये ही कार खरेदी केल्यास ग्राहकांना सुमारे 1.97 लाख रुपयांपर्यंत फायदा मिळू शकतो. या ऑफरमध्ये कॅश डिस्काउंटसोबत इतरही अनेक लाभ दिले जात आहेत.
भारतात Honda City ही एक लोकप्रिय सेडान मानली जाते. या कारमध्ये दमदार इंजिन, आरामदायी केबिन आणि अनेक आधुनिक फीचर्स मिळतात. स्टाइल, आराम आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही कार खास तयार करण्यात आली आहे.
वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…
भारतामध्ये सर्वाधिक कार विक्री करणारी कंपनी Maruti Suzuki देखील मार्च महिन्यात आपल्या अनेक कार्सवर आकर्षक सूट देत आहे. कंपनीच्या Maruti Suzuki WagonR, Maruti Suzuki Swift, Maruti Suzuki Alto K10, Maruti Suzuki Brezza आणि Maruti Suzuki Celerio यांसारख्या कार्सवर ग्राहकांना हजारो रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळत आहे.
ही ऑफर Maruti Arena डीलरशिपवर 31 मार्च 2026 पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. या ऑफर्समध्ये कॅश डिस्काउंटसह एक्सचेंज बोनस आणि कॉर्पोरेट बोनस देखील दिला जात आहे. मात्र शहर आणि डीलरशिपनुसार ऑफरमध्ये थोडा फरक असू शकतो.
या महिन्यात Maruti Suzuki Brezza या कॉम्पॅक्ट SUV वर सुमारे 45,000 रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो. तसेच लोकप्रिय हॅचबॅक Maruti Suzuki Swift वर सुमारे 50,000 रुपयांपर्यंत एकूण सूट दिली जात आहे. याशिवाय Maruti Suzuki WagonR, Maruti Suzuki Alto K10 आणि Maruti Suzuki Celerio यांसारख्या बजेट कार्सवर जवळपास 42,500 रुपयांपर्यंतची सूट मिळू शकते. तर Maruti Suzuki S-Presso वर सुमारे 37,500 रुपयांपर्यंत फायदा दिला जात आहे. तसेच 7-सीटर Maruti Suzuki Ertiga वर सुमारे 5,000 रुपयांची सूट उपलब्ध आहे.
भारतात मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असतो. या काळात कार कंपन्या आणि डीलर्स त्यांचे वार्षिक टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. जुना स्टॉक लवकर क्लिअर करण्यासाठी कंपन्या जास्त डिस्काउंट देखील देतात. म्हणूनच मार्चच्या शेवटच्या 5 दिवसात कार खरेदी करून ग्राहकांना सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो.