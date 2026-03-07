Plant Power Day 2026 : घराचं नंदनवन आणि शरीराचं इंधन! वनस्पती ऊर्जा दिनी जाणून घ्या शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘हे’ 5 गुप्त उपाय

Plant Power Day March 7 Marathi : आजच्या धकाधकीच्या आणि प्रदूषित जीवनात आपण निसर्गापासून दूर जात चाललो आहोत. सिमेंटच्या जंगलात राहताना आपल्याला खऱ्या हिरवळीचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा विसर पडला आहे. याच निसर्गाशी पुन्हा नाते जोडण्यासाठी आणि वनस्पतींचे आपल्या आयुष्यातील महत्त्व पटवून देण्यासाठी दरवर्षी ७ मार्च रोजी ‘वनस्पती ऊर्जा दिन’ (Plant Power Day) साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एक सण नाही, तर ती एक चळवळ आहे जी आपल्याला निरोगी आणि आनंदी जगण्याचा मार्ग दाखवते.
या दिवसाचा मुख्य उद्देश म्हणजे मानवी आरोग्यासाठी वनस्पतींचे महत्त्व आणि त्यांच्या ऊर्जादायी गुणांविषयी जागरूकता निर्माण करणे. आपण जे अन्न खातो त्यापासून ते आपण ज्या हवेत श्वास घेतो, त्या प्रत्येक गोष्टीत वनस्पतींचा मोलाचा वाटा आहे. आपल्या आहारात आणि दैनंदिन जीवनशैलीत जास्तीत जास्त वनस्पती-आधारित (Plant-based) गोष्टींचा समावेश करण्यास लोकांना प्रवृत्त करणे, हा या दिवसाचा गाभा आहे. जेव्हा आपण निसर्गाच्या जवळ जातो, तेव्हा आपले शरीर आणि मन आपोआप ऊर्जावान होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Raisina Dialogue 2026: ‘दिल्लीत खलबतं, ट्रम्पच्या काळजाचा ठोका चुकला!’ 24 तासांत 3 वेळा भारत-इराणमध्ये गुप्त चर्चा
वनस्पतींमधील पोषक तत्वे, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे आपले शरीर केवळ निरोगीच ठेवत नाहीत, तर रोगांशी लढण्याची शक्तीही प्रदान करतात. ‘प्लांट बेस्ड डाएट’ किंवा शाकाहारी आहार हा केवळ फॅड नसून ते विज्ञानाने सिद्ध केलेले आरोग्यदायी सूत्र आहे. फळे, भाज्या, कडधान्ये आणि औषधी वनस्पतींमधून मिळणारी ऊर्जा ही शुद्ध आणि नैसर्गिक असते, ज्याचा कोणताही दुष्परिणाम शरीरावर होत नाही. या आहारामुळे पचनशक्ती सुधारते, रक्ताभिसरण चांगले होते आणि हृदयविकारांसारख्या गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो.
वनस्पती केवळ अन्नाचा स्रोत नाहीत, तर त्या आपल्या मानसिक आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आहेत. घरामध्ये किंवा कार्यालयात ‘इनडोअर प्लांट्स’ लावल्याने तिथली हवा शुद्ध होते. तुळस, कोरफड, मनी प्लांट किंवा स्नेक प्लांट यांसारख्या वनस्पती ऑक्सिजनची पातळी वाढवतात आणि वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेतात. हिरवेगार रंग डोळ्यांना शांतता देतात, ज्यामुळे कामाचा ताण आणि नैराश्य कमी होण्यास मदत होते. अभ्यासानुसार, ज्यांच्या सभोवताली वनस्पती असतात, त्यांची एकाग्रता आणि कार्यक्षमता जास्त असते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran War : ‘या, आम्ही तुमची वाट पाहतोय!’ अराघची यांचा अमेरिकेवर घातक प्रहार; US सैन्यासाठी ‘यमद्वार’ ठरेल इराण
वनस्पती ऊर्जा दिन आपल्याला निसर्गाच्या जवळ जाण्यासाठी प्रेरित करतो. आपण आपल्या घराच्या बाल्कनीत किंवा खिडकीत छोटीशी बाग तयार करून या दिवसाची सुरुवात करू शकतो. स्वतःच्या हाताने लावलेले एखादे रोप जेव्हा मोठे होते, तेव्हा मिळणारा आनंद हा कोणत्याही भौतिक सुखापेक्षा मोठा असतो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे केवळ निसर्गासाठी नाही, तर आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन आणि निरोगी जीवनशैलीचा स्वीकार हीच या दिवसाची खरी फलश्रुती आहे. चला तर मग, या ७ मार्चला आपणही संकल्प करूया – जास्तीत जास्त झाडे लावूया आणि आपल्या आयुष्यात ‘वनस्पती ऊर्जेचा’ स्वीकार करूया!
Ans: वनस्पती ऊर्जा दिन दरवर्षी ७ मार्च रोजी जगभरात साजरा केला जातो.
Ans: लोकांना त्यांच्या आहारात वनस्पती-आधारित अन्नाचा समावेश करण्यास प्रोत्साहित करणे आणि वनस्पतींच्या आरोग्यविषयक फायद्यांविषयी जागरूकता निर्माण करणे, हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: घरातील झाडे हवा शुद्ध करतात, ऑक्सिजन वाढवतात आणि मानसिक तणाव कमी करून सकारात्मक वातावरण निर्माण करतात.