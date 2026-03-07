Shukra Gochar 2026: शुक्र राशी बदलणार, या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब

गुरुवार, 26 मार्च रोजी सकाळी 5.13 वाजता शुक्र मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. 19 एप्रिल रोजी दुपारी 3.51 पर्यंत शुक्र मेष राशीत राहणार आहे, त्यानंतर तो वृषभ राशीमध्ये प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्राच्या संबंधामुळे नातेसंबंधांची ऊर्जा स्वप्नाळू आणि भावनिक मीन राशीपासून धाडसी, थेट आणि कृतीशील मेष राशीकडे वळवेल. शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, आनंद आणि पैसा यांचे नियंत्रण करतो, तर मंगळ ग्रहाच्या अधिपत्याखालील मेष ग्रह उत्कटता, धैर्य, स्वातंत्र्य आणि पुढाकाराचे प्रतिनिधित्व करतो. या संक्रमणादरम्यान, लोक त्यांच्या भावना अधिक मोकळेपणाने व्यक्त करतात, प्रेमात जोखीम घेतात आणि संकोच न करता त्यांच्या इच्छा पूर्ण करतात. हा काळ नातेसंबंधांमध्ये आत्मविश्वास, अचानक प्रेमसंबंध आणि तीव्र शारीरिक आकर्षण वाढवतो. नातेसंबंध चांगले राहतील. घाईघाईने घेतलेले निर्णय नंतर पुन्हा विचारात घ्यावे लागू शकतात. शुक्राच्या राशी बदलामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांचे नशीब बदलणार ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी शुक्र राशीचे हे संक्रमण खूप अनुकूल असेल. लग्नाच्या वाटाघाटी यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. तुमचे प्रेम जीवन अधिक सखोल आणि उत्साही होईल. प्रेमविवाहाची शक्यता प्रबळ आहे. प्रलंबित सरकारी काम पूर्ण होऊ शकते आणि सरकारी निविदांसाठी अर्ज करणे फायदेशीर ठरू शकते. दरम्यान, यावेळी संयुक्त व्यवसाय सुरू करणे टाळावे. तुमच्या सासरच्या लोकांकडूनही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.
शुक्र ग्रहाचे संक्रमण तूळ राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक राहणार आहे. तूळ राशीच्या लोकांना लग्नाच्या वाटाघाटी यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित सरकारी बाबी सोडवल्या जाऊ शकतात आणि सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. कुटुंबात एकता राखण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागू शकतात. विद्यार्थ्यांना चांगले निकाल दिसू शकतात.
शुक्र ग्रहाचे संक्रमण धनु राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. करिअरमध्ये यश मिळविण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमच्या प्रेम जीवनाला गती मिळेल आणि प्रेमविवाहाची शक्यता मजबूत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध सहाय्यक असतील. नवीन व्यवसाय सुरू केल्याने सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण आव्हानात्मक असणार आहे. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. अध्यात्म आणि दानधर्मात तुमची आवड वाढेल. लग्नाच्या चर्चा पुढे सरकू शकतात. नवविवाहित जोडप्यांना मुलाच्या जन्माची चांगली बातमी मिळू शकते. नोकरी किंवा परदेशात स्थायिक होण्याशी संबंधित प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा शुक्र ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्याला शुक्र गोचर म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार या बदलाचा प्रेम, विवाह, सौंदर्य, संपत्ती आणि भौतिक सुखांवर प्रभाव पडतो.
Ans: शुक्र ग्रहाचा प्रभाव मुख्यतः प्रेमसंबंध, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिती, कला, सौंदर्य आणि ऐश्वर्यावर पडतो.
Ans: शुक्र गोचराचा मेष, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांना होणार फायदा