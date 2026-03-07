Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Shukra Gochar 2026 Venus Will Change Sign The Fate Of People Born Under This Zodiac Sign Will Change

Shukra Gochar 2026: शुक्र राशी बदलणार, या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब

26 मार्च रोजी शुक्र ग्रह मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. हे संक्रमण काही राशींच्या लोकांमध्ये प्रेमाचा अनुभव वाढवेल. तर काही राशीच्या लोकांना आनंदाची बातमी मिळेल. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 07, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शुक्र ग्रह बदलणार आपली राशी
  • या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब
  • 26 मार्च रोजी करणार संक्रमण
 

गुरुवार, 26 मार्च रोजी सकाळी 5.13 वाजता शुक्र मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. 19 एप्रिल रोजी दुपारी 3.51 पर्यंत शुक्र मेष राशीत राहणार आहे, त्यानंतर तो वृषभ राशीमध्ये प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्राच्या संबंधामुळे नातेसंबंधांची ऊर्जा स्वप्नाळू आणि भावनिक मीन राशीपासून धाडसी, थेट आणि कृतीशील मेष राशीकडे वळवेल. शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, आनंद आणि पैसा यांचे नियंत्रण करतो, तर मंगळ ग्रहाच्या अधिपत्याखालील मेष ग्रह उत्कटता, धैर्य, स्वातंत्र्य आणि पुढाकाराचे प्रतिनिधित्व करतो. या संक्रमणादरम्यान, लोक त्यांच्या भावना अधिक मोकळेपणाने व्यक्त करतात, प्रेमात जोखीम घेतात आणि संकोच न करता त्यांच्या इच्छा पूर्ण करतात. हा काळ नातेसंबंधांमध्ये आत्मविश्वास, अचानक प्रेमसंबंध आणि तीव्र शारीरिक आकर्षण वाढवतो. नातेसंबंध चांगले राहतील. घाईघाईने घेतलेले निर्णय नंतर पुन्हा विचारात घ्यावे लागू शकतात. शुक्राच्या राशी बदलामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांचे नशीब बदलणार ते जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी शुक्र राशीचे हे संक्रमण खूप अनुकूल असेल. लग्नाच्या वाटाघाटी यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. तुमचे प्रेम जीवन अधिक सखोल आणि उत्साही होईल. प्रेमविवाहाची शक्यता प्रबळ आहे. प्रलंबित सरकारी काम पूर्ण होऊ शकते आणि सरकारी निविदांसाठी अर्ज करणे फायदेशीर ठरू शकते. दरम्यान, यावेळी संयुक्त व्यवसाय सुरू करणे टाळावे. तुमच्या सासरच्या लोकांकडूनही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.

Shani Mangal Yog: शनि आणि मंगळ तयार करणार द्विद्वाद योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार प्रत्येक क्षेत्रात मोठे यश

तूळ रास

शुक्र ग्रहाचे संक्रमण तूळ राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक राहणार आहे. तूळ राशीच्या लोकांना लग्नाच्या वाटाघाटी यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित सरकारी बाबी सोडवल्या जाऊ शकतात आणि सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. कुटुंबात एकता राखण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागू शकतात. विद्यार्थ्यांना चांगले निकाल दिसू शकतात.

धनु रास

शुक्र ग्रहाचे संक्रमण धनु राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. करिअरमध्ये यश मिळविण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमच्या प्रेम जीवनाला गती मिळेल आणि प्रेमविवाहाची शक्यता मजबूत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध सहाय्यक असतील. नवीन व्यवसाय सुरू केल्याने सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.

Malavya Rajyog 2026: मालव्य राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार अचानक धनलाभ

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण आव्हानात्मक असणार आहे. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. अध्यात्म आणि दानधर्मात तुमची आवड वाढेल. लग्नाच्या चर्चा पुढे सरकू शकतात. नवविवाहित जोडप्यांना मुलाच्या जन्माची चांगली बातमी मिळू शकते. नोकरी किंवा परदेशात स्थायिक होण्याशी संबंधित प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र गोचर म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा शुक्र ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्याला शुक्र गोचर म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार या बदलाचा प्रेम, विवाह, सौंदर्य, संपत्ती आणि भौतिक सुखांवर प्रभाव पडतो.

  • Que: शुक्र गोचराचा कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होतो?

    Ans: शुक्र ग्रहाचा प्रभाव मुख्यतः प्रेमसंबंध, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिती, कला, सौंदर्य आणि ऐश्वर्यावर पडतो.

  • Que: शुक्र गोचराचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: शुक्र गोचराचा मेष, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Web Title: Shukra gochar 2026 venus will change sign the fate of people born under this zodiac sign will change

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Saptashrungi Devi: काय आहे सप्तश्रृंगी देवीचा महिमा आणि कथा, जाणून घ्या
1

Saptashrungi Devi: काय आहे सप्तश्रृंगी देवीचा महिमा आणि कथा, जाणून घ्या

Shani ast 2026: मार्चमध्ये शनिचा खास बदल; 76 दिवसांनी मीन राशीतून अस्त होण्याने या राशीच्या लोकांना होणार लाभ
2

Shani ast 2026: मार्चमध्ये शनिचा खास बदल; 76 दिवसांनी मीन राशीतून अस्त होण्याने या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रदर्शनानंतर का सोडतात उपवास? काय आहे यामागे शास्त्र
3

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रदर्शनानंतर का सोडतात उपवास? काय आहे यामागे शास्त्र

Shani Mangal Yog: शनि आणि मंगळ तयार करणार द्विद्वाद योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार प्रत्येक क्षेत्रात मोठे यश
4

Shani Mangal Yog: शनि आणि मंगळ तयार करणार द्विद्वाद योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार प्रत्येक क्षेत्रात मोठे यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shukra Gochar 2026: शुक्र राशी बदलणार, या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Shukra Gochar 2026: शुक्र राशी बदलणार, या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Mar 07, 2026 | 07:05 AM
Be Heard Day: शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांसाठी खास दिवस; वाचा नॅशनल बी हर्ड डे निमित्त 10 ‘लो-बजेट’ मार्केटिंग मंत्र

Be Heard Day: शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांसाठी खास दिवस; वाचा नॅशनल बी हर्ड डे निमित्त 10 ‘लो-बजेट’ मार्केटिंग मंत्र

Mar 07, 2026 | 06:30 AM
Maruti Suzuki च्या ‘या’ कार्स लक्षात ठेवा! मार्च 2026 मध्ये ‘या’ दिवशी मिळू शकतो छप्परफाड डिस्काउंट

Maruti Suzuki च्या ‘या’ कार्स लक्षात ठेवा! मार्च 2026 मध्ये ‘या’ दिवशी मिळू शकतो छप्परफाड डिस्काउंट

Mar 07, 2026 | 06:15 AM
Plant Power Day 2026 : घराचं नंदनवन आणि शरीराचं इंधन! वनस्पती ऊर्जा दिनी जाणून घ्या शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘हे’ 5 गुप्त उपाय

Plant Power Day 2026 : घराचं नंदनवन आणि शरीराचं इंधन! वनस्पती ऊर्जा दिनी जाणून घ्या शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘हे’ 5 गुप्त उपाय

Mar 07, 2026 | 05:30 AM
शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार! मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार! मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

Mar 07, 2026 | 04:16 AM
क्रूरतेला सीमा नाही! अनैतिक संबंधाला विरोध केला म्हणून मनोरूग्ण महिलेला थेट…

क्रूरतेला सीमा नाही! अनैतिक संबंधाला विरोध केला म्हणून मनोरूग्ण महिलेला थेट…

Mar 07, 2026 | 02:35 AM
राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

Mar 07, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM