नऊवारी साडीवर खुलून दिसतील ‘या’ पारंपरिक हेअरस्टाईल, सौंदर्य अधिक खुलवण्यासाठी नक्की करा ट्राय

महाराष्ट्रातील नऊवारी साडी भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये प्रसिद्ध आहे. पूर्वीच्या काळापासून चालत आलेली नऊवारी साडी नेसण्याची परंपरा अजूनही महिला फॉलो करत आहेत. नऊवारी साडीमध्ये पेशवाई, ब्राह्मणी, कोल्हापुरी, आणि मालवणी पद्धती आहे. सण, लग्न सोहळे किंवा इतर कार्यक्रमांच्या दिवशी नऊवारी साडी अतिशय आवडीने नेसली जाते. पण साडीवर नेमकी कशा पद्धतीने हेअर स्टाईल करावी, बऱ्याचदा सुचत नाही. त्यामुळे साडीवरील लुक खुलून दिसण्यासाठी या पारंपरिक आणि हटके हेअर स्टाईल नक्की ट्राय करा. (फोटो सौजन्य – pinterest)