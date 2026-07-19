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‘मला पुरुषांचा तिरस्कार वाटतो’; ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ फेम साक्षी झा वादाच्या भोवऱ्यात, नोकरी गेल्याच्या चर्चांना उधाण

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:10 PM IST
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सारांश

'इंडियाज गॉट लेटंट सीझन २'मधील वादग्रस्त वक्तव्यांनंतर साक्षी झा सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहे. नोकरीतून निलंबित केल्याच्या चर्चांदरम्यान समय रैनाने तिचा बचाव केला. जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

प्रसिद्ध कॉमेडियन समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटंट सीझन २’ या शोतील एका स्पर्धकामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. बिहारमधील शिक्षिका साक्षी झा हिने शोमध्ये स्वतःला ‘मॅन-हेटर’ (पुरुषांचा तिरस्कार करणारी) म्हणत पुरुषांविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे सोशल मीडियावर ती जोरदार ट्रोल होत आहे. याचदरम्यान तिची शिक्षिकेची नोकरी गेल्याच्या आणि तिला निलंबित करण्यात आल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे.

मात्र, या वादावर आता समय रैनाने स्वतः प्रतिक्रिया देत साक्षीचा बचाव केला आहे. त्याने इंस्टाग्राम स्टोरीवर व्हिडिओ शेअर करत प्रेक्षकांना संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं. तो म्हणाला, “नवीन एपिसोड आल्यानंतर मी इंटरनेटवरील प्रतिक्रिया पाहत होतो. साक्षीवर मोठ्या प्रमाणात मीम्स आणि ट्रोलिंग सुरू आहे. माझ्या पुरुष मित्रांना एवढंच सांगायचं आहे की तिच्याशी सौम्यपणे वागा. शेवटी हा ‘लेटंट’ शो आहे. लोक येतात, काही बोलतात आणि निघून जातात. स्टेजवर येणं सोपं नसतं.”

शोमध्ये साक्षीने स्वतःला ‘मॅन-हेटर’ म्हणत, “मला माझे वडील, भाऊ आणि एकूणच सर्व पुरुषांचा तिरस्कार वाटतो,” असे वक्तव्य केले होते. एवढेच नाही, तर लग्नानंतर नवऱ्याला दारू पिऊन पट्ट्याने मारण्याची इच्छा असल्याचंही तिने म्हटलं. तिच्या इंस्टाग्राम बायोमध्येही “Patriarchy’s Worst Nightmare” असे लिहिलेले आहे. या वक्तव्यांनंतर सोशल मीडियावर तिच्यावर जोरदार टीका सुरू झाली.


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दरम्यान, साक्षी झा हिला तिच्या वक्तव्यांमुळे शिक्षिकेच्या नोकरीतून निलंबित करण्यात आल्याच्या बातम्या समोर आल्या. मात्र, बिहार सरकार, शिक्षण विभाग किंवा संबंधित शाळेकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तिच्या निलंबनाच्या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

सध्या साक्षी झाच्या वक्तव्यांमुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला असून, तिच्या निलंबनाच्या चर्चेपेक्षा तिच्या विधानांवरच अधिक चर्चा रंगताना दिसत आहे.

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Web Title: I hate men indias got latent fame sakshi jha lands in controversy losing her job

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Published On: Jul 19, 2026 | 03:10 PM

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