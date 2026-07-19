मुळशीतील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय?

पुणे : मुळशीतील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. शेत जमिनीच्या रस्त्याच्या वादातून एकावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करुन त्याच्या खून केल्याप्रकरणी ही शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी ही शिक्षा सुनावली आहे. गणेश रामभाऊ मरगळे (वय २३), सुनील रामभाऊ मरगळे (वय २०), विजय बाबूराव मरगळे, राजू ज्ञानेश्वर मरगळे (वय १९), राजू रामभाऊ मरगळे (वय २०, सर्व रा.करंजावणे वस्ती, किरकटवाडी, ता. मुळशी, जि. पुणे ) अशी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्यांची नावे आहेत.
३० मे २०२० रोजी आरोपींनी भाऊ सामाजी मरगळे (वय ३८) यांचा खून केला होता. याबाबत भाऊ मरगळे यांचे चुलत भाऊ भगवान मरगळे (वय ३२) यांनी फिर्याद दिली होती. भगवान हे भाऊ मरगळे यांच्या बरोबर ३० मे २०२० रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास पानशेत येथे किराणा माल आणण्यासाठी दुचाकीवरून निघाले होते.
सांडवघर येथे दुचाकीस्वार आरोपी विजय मरगळे याने दुचाकीस्वार भगवान आणि भाऊ मरगळे यांना धडक दिली. दुचाकीवरून आलेल्या आरोपींनी भाऊ यांच्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. भगवान यांना मारहाण केली. घाबरलेले भगवान तेथून पळाल्याने बचावले. आरोपी तेथून पसार झाले. काही वेळानंतर भगवान घटनास्थळी आलेा. तेव्हा भाऊ हे रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दिसून आले. त्यांनी पौड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली.
न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या खटल्याचे कामकाज सरकार पक्षाकडून सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी पाहिले. सरकार पक्षाकडून १२ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. या खटल्यात भाऊ मरगळे यांचे चुलतभाऊ भगवान यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. न्यायालयाने साक्ष, तसेच पुरावे ग्राह्य धरुन पाच आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. आरोपींना प्रत्येकी ५०० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास एक महिना साधा कारावास भोगावा लागेल, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
हे सुद्धा वाचा : नग्न अवस्थेत मंदिरात धाव, देवीची मूर्ती उचलली अन् तलावात उडी; महिला इंजिनिअरच्या रहस्यमय मृत्यू!
कोयत्यावर रक्ताचे डाग
आरोपींच्या वकिलांनी भाऊ मरगळे यांचा खून झाला नसून, त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला, असा बचाव केला होता. सराकरी वकील राजेश कावेडिया यांनी भाऊ यांच्यावर कोयत्याने वार करुन त्यांचा खून करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आरोपींकडून कोयता, तसेच रक्ताचे डाग पडलेले कपडे जप्त करण्यात आले होते. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत कोयता आणि कपड्याची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत कोयता आणि कपड्यावर पडलेले रक्ताचे डाग हे खून झालेल्या व्यक्तीचे नमूद करण्यात आले होते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी सरकार पक्षाचा युक्तीवाद, न्यायवैद्यक अहवाल, प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष ग्राह्य धरुन आरोपींना शिक्षा सुनावली.