जगातील एक असा देश ज्याचे कोणतेही राष्ट्रगीत नाही; कारण इतके अजब की वाचूनच थक्क व्हाल

जगभरात जेवढे स्वतंत्र देश आहेत, प्रत्येक देशाचे आपले असे वेगळे राष्ट्रगीत आहे. राष्ट्रगीत एकता आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक मानले जाते. ऑलिंपिक विजय असो किंवा राज्य समारंभ असो राष्ट्रगीताचा सूर नागरिकांची छाती अभिमानाने उंचावण्याचे काम करतो. हे गीत देश स्वतंत्र होण्यासाठी दिलेल्या क्रांतिकारांच्या बलिदानाची आठवण करून देते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? जगात असाही एक देश आहे ज्याचे स्वतःचे असे कोणतेही राष्ट्रगीत नाही. राजकीय गुंतागुंत आणि वांशिक संघर्षांमुळे हा द देश अजूनही राष्ट्रगीतापासून वंचित राहिला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 01:54 PM
या देशाचे नाव आहे सायप्रस. सायप्रसला ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा एक नवीन संविधान तयार करण्यात आले. या संविधानात देशाचा ध्वज आणि राज्य चिन्ह स्पष्टपणे परिभाषित केले होते, परंतु "राष्ट्रगीत" साठीचा विभाग रिकामा ठेवण्यात आला होता.

ही केवळ तांत्रिक चूक नव्हती तर यामागे मोठे कारण दडलेले होते. वास्तविक त्यावेळी सायप्रस प्रामुख्याने दोन प्रमुख वांशिक समुदायांमध्ये विभागला गेला होता: ग्रीक सायप्रियट्स आणि तुर्की सायप्रियट्स. दोन्ही समुदायांची वेगळी सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळख होती, जी नंतर मोठ्या संघर्षाचे कारण बनली.

स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात, सायप्रसने एका अशा राष्ट्रगीताच्या शोधात होता ज्याचा दोन्ही समुदाय आनंदाने स्वीकार करतील पण आव्हान असेल होते की, ग्रीक संस्कृतीने प्रेरित कोणताही धून तुर्की समुदाय पक्षपाती म्हणून नाकारत असत. तर ग्रीक समुदाय तुर्की प्रभाव असलेले कोणतेही सूर स्वीकारण्यास तयार नव्हता,

१९६३-६४ दरम्यान सायप्रसमधील अंतर्गत तणाव आणखी वाढला. राजकीय गतिरोध इतका वाढला की तुर्की सायप्रसच्या प्रतिनिधींनी सरकारमधून राजीनामा दिला. त्यानंतर, १९६६ मध्ये, मंत्रिमंडळाने एक ऐतिहासिक परंतु एकतर्फी निर्णय घेतला. त्यांनी अधिकृतपणे ग्रीक राष्ट्रगीत "ह्यमन टू लिबर्टी" स्वीकारले. हा निर्णय ग्रीक बहुसंख्य लोकांना आवडला, परंतु त्यामुळे तुर्की समुदायासोबतचे अंतर आणखी वाढले.

आज, सायप्रस हे एक "विभाजित बेट" आहे आणि त्याच्या राष्ट्रगीताची स्थिती ही कठोर वास्तवता प्रतिबिंबित करते. सायप्रस प्रजासत्ताक (दक्षिण) अजूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त ग्रीक राष्ट्रगीत वापरते. उत्तर सायप्रसचा प्रदेश, ज्याला फक्त तुर्की मान्यता देते, तो तुर्की राष्ट्रगीत "इस्तिकलाल मार्सी" वाजवतो.

Published On: Dec 28, 2025 | 01:54 PM

