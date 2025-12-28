जगातील एक असा देश ज्याचे कोणतेही राष्ट्रगीत नाही; कारण इतके अजब की वाचूनच थक्क व्हाल

जगभरात जेवढे स्वतंत्र देश आहेत, प्रत्येक देशाचे आपले असे वेगळे राष्ट्रगीत आहे. राष्ट्रगीत एकता आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक मानले जाते. ऑलिंपिक विजय असो किंवा राज्य समारंभ असो राष्ट्रगीताचा सूर नागरिकांची छाती अभिमानाने उंचावण्याचे काम करतो. हे गीत देश स्वतंत्र होण्यासाठी दिलेल्या क्रांतिकारांच्या बलिदानाची आठवण करून देते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? जगात असाही एक देश आहे ज्याचे स्वतःचे असे कोणतेही राष्ट्रगीत नाही. राजकीय गुंतागुंत आणि वांशिक संघर्षांमुळे हा द देश अजूनही राष्ट्रगीतापासून वंचित राहिला आहे.