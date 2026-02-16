Bhiwadi Chemical Factory Fire: केमिकल फॅक्टरीला भीषण आग: सात कामगारांचा जळून दुर्दैवी मृत्यू

Bhiwadi Chemical Factory Fire: राजस्थान : राजस्थानच्या औद्योगिक जिल्ह्यातील भिवाडी येथे आज (दि.16) सकाळी भीषण आग लागली. खुसखेडा करौली औद्योगिक क्षेत्रातील एका रासायनिक कारखान्यात अचानक आग लागली. आगीचा भडका इतका मोठा होता की तेथील कामगारांना सावरण्याची संधी मिळाली नाही. या हृदयद्रावक अपघातात सात कामगार जिवंत जाळले गेले, तर अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती आहे. (Fire News)
सोमवारी सकाळी ९:३० च्या सुमारास काम जोरात सुरू असताना ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली. मीडिया रिपोर्टनुसार, भिवाडीच्या खुसखेडा करौली औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कारखान्यात सुमारे २५ कामगार उपस्थित होते. आग इतक्या अचानक आणि वेगाने पसरली की कामगारांना बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडला नाही. एडीएम सुमिता मिश्रा यांनी सांगितले की, पेट्रोलिंग दरम्यान पोलिसांना ही घटना कळली आणि तातडीने बचाव कार्य सुरू करण्यात आले.
हे देखील वाचा : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले..! हेलिकॉप्टर हवेत झाले असंतुलित अन्…, VIDEO आला समोर
दीड तास प्रयत्न केल्यानंतरही सांगाड्यांचा ढीग शिल्लक
आगीची माहिती मिळताच, खुसखेडा आणि भिवाडी रिको अग्निशमन केंद्रातील अनेक अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या. रसायनांचा साठा असल्यामुळे आगीच्या ज्वाळा अत्यंत भीषण होत्या आणि त्या आटोक्यात आणण्यासाठी सुमारे दीड तास कठोर परिश्रम करावे लागले. आग विझवल्यानंतर जेव्हा बचाव पथक कारखान्यात दाखल झाले तेव्हा अधिकारी थक्क झाले. कामगारांचे जळालेले सांगाडे त्यांच्यासमोर पडले होते. आग इतकी भीषण होती की मृतदेह ओळखता येत नव्हते आणि नंतर त्यांना ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून बाहेर काढण्यात आले.
हे देखील वाचा : कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती
सुरक्षा मानकांची तपासणी सुरू: २ कामगार अजूनही बेपत्ता
प्रशासनाने आतापर्यंत ७ कामगारांचे मृतदेह सापडल्याची पुष्टी केली आहे, तर २ कामगार अजूनही बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे आणि ढिगाऱ्यात त्यांचा शोध सुरू आहे. तिजाराचे डीएसपी शिवराज सिंह घटनास्थळी उपस्थित आहेत आणि त्यांनी घटनेचा सविस्तर तपास सुरू केला आहे. भिवाडीचे एसपी आणि एडीएम देखील घटनास्थळाची पाहणी करणार आहेत. कारखान्यात ज्वलनशील रसायने हाताळण्यासाठी आणि आग प्रतिबंधक सुरक्षा मानकांचे पालन केले गेले का याची प्रशासन चौकशी करत आहे.
राजस्थानच्या औद्योगिक क्षेत्रात सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेकदा मोठे अपघात झाले आहेत. अलिकडेच, १४ फेब्रुवारी रोजी, सिरोहीच्या अबू रोड परिसरात एका आई आणि तिच्या ४ महिन्यांच्या मुलाला जिवंत जाळण्यात आले. भिवाडीतील या घटनेने पुन्हा एकदा औद्योगिक युनिटमधील कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि प्रशासकीय देखरेखीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सध्या संपूर्ण परिसरात शोकाचे वातावरण आहे आणि मृतांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.