T20 World Cup मध्ये वेगवान गोलंदाजाची स्टीव्ह स्मिथने घेतली जागा! ऑस्ट्रेलियन संघात सामील, आयसीसीने केली पुष्टी

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संघात बदल करण्यात आला आहे. वेगवान गोलंदाजाच्या जागी फलंदाज स्टीव्ह स्मिथचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. आयसीसीनेच याची पुष्टी केली आहे. वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूडच्या दुखापतीमुळे स्टीव्ह स्मिथचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. आयसीसीच्या इव्हेंट टेक्निकल कमिटीने हेझलवूडच्या दुखापतीमुळे स्टीव्ह स्मिथला पर्याय म्हणून मान्यता दिली आहे. जोश हेझलवूड ऑस्ट्रेलियाच्या मुख्य संघाचा भाग होता, परंतु तो तंदुरुस्त झालेला नाही. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने त्याच्या बदलीची घोषणा केली आहे.
वेगवान गोलंदाजाऐवजी फलंदाज स्टीव्ह स्मिथला संघात समाविष्ट करण्यामागील कारण स्पष्ट आहे: संघ श्रीलंकेत २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या साखळी टप्प्यात सामने खेळत आहे, जिथे फिरकी गोलंदाज ऑस्ट्रेलियाला कठीण वेळ देत आहेत. अशा परिस्थितीत, ऑस्ट्रेलियन संघ त्यांना तोंड देण्यासाठी चांगली रणनीती अवलंबत आहे आणि वरच्या फळीत अनुभवी फलंदाजाचा समावेश करत आहे. जोश हेझलवूड अद्याप पायाच्या दुखापतीमुळे ऑस्ट्रेलियन संघात सामील झालेला नाही. दुखापतीतून बरा होण्यासाठी त्याला थोडा वेळ लागेल. संघाच्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे की तो वेळेत तंदुरुस्त होणार नाही.
🚨 Official Announcement 🚨 Steve Smith joins the squad! 🇦🇺 He replaces Josh Hazlewood, who has unfortunately been ruled out of the #T20WorldCup due to a calf injury. ICC Men’s #T20WorldCup 2026 👉 #SLvAUS | MON, 16th FEB, 6 PM pic.twitter.com/FshW66Erw2 — Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
श्रीलंकेत ऑस्ट्रेलियाची सर्वात मोठी समस्या दुखापत आहे. जोश हेझलवूड आधीच उपलब्ध नव्हता, तर कर्णधार मिचेल मार्श देखील दुखापतीने त्रस्त आहे. शिवाय, अष्टपैलू मार्कस स्टोइनिसला झिम्बाब्वेविरुद्ध बोटाला दुखापत झाली होती. याव्यतिरिक्त, स्टँड-इन कर्णधार ट्रॅव्हिस हेड, अष्टपैलू कॅमेरॉन ग्रीन, ग्लेन मॅक्सवेल, टिम डेव्हिड आणि इतर खेळाडू फॉर्ममध्ये नाहीत. म्हणूनच हा संघ आयसीसी स्पर्धांमध्ये वर्चस्व गाजवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन संघांसारखा दिसत नाही.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाचा समावेश गट ब मध्ये आहे. झिम्बाब्वेकडून पराभव झाल्यामुळे संघासमोर एक समस्या निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे सुपर ८ मध्ये पोहोचण्याची त्यांची शक्यता थोडी कमी झाली आहे. जरी त्यांनी त्यांचे उर्वरित दोन सामने जिंकले तरी ते स्वतःहून सुपर ८ मध्ये पात्र ठरू शकणार नाहीत. त्यांना इतर संघांचे निकाल आणि नेट रन रेट देखील विचारात घ्यावे लागतील. सध्या, ऑस्ट्रेलियाचा नेट रन रेट चांगला आहे आणि तो सकारात्मक क्षेत्रातही आहे, परंतु अव्वल क्रमांकावर असलेल्या श्रीलंका आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या झिम्बाब्वेचे नेट रन रेट आणखी चांगले आहेत.