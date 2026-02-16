Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कॉल ड्रॉपला लागणार लगाम! मार्चपासून अपडेट होणार TRAI चे ‘हे’ अ‍ॅप्स, नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव

ट्रायचे चेयरमॅन म्हणाले की, मायस्पीड अ‍ॅप अपग्रेड केला जाणार आहे, ज्यामध्ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिळणार आहे. 5G टेक्नोलॉजीची ओब्टेनेबल स्पीड दर्शवण्यासाठी अ‍ॅप डिझाईन करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 01:20 PM
  • कॉल ड्रॉपला आता लगाम? TRAI च्या या अ‍ॅप्समध्ये येणार दमदार फीचर्स
  • मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! मार्चमध्ये TRAI चे अ‍ॅप्स होणार अपडेट
  • नेटवर्क प्रॉब्लेमवर थेट तक्रार करा! TRAI च्या या अ‍ॅप्समध्ये येणार नवे पर्याय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायने त्यांच्या काही अ‍ॅप्समध्ये नवीन फीचर्स जोडण्याची घोषणा केली आहे. डू नॉट डिस्टर्ब, माय कॉल आणि माय स्पीड या तिन्ही अ‍ॅप्समध्ये नवीन फीचर्सचा समावेश केला जाणार आहे, ज्यामुळे यूजर्सचा अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला होणार आहे. ट्राय डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅपमध्ये अनेक मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय मार्च महिन्यापासून माय कॉल आणि माय स्पीड या अ‍ॅप्समध्ये देखील नवीन फीचर्सचा समावेश केला जाणार आहे. रिपोर्टनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण खोटे कॉल्स आणि मेसेज रोखण्यासाठी या नव्या बदलांवर काम करत आहे. विशेषत: डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅपमध्ये टेलिकॉम यूजर्सना त्यांच्या तक्रारी वाढवता येतील, जेणेकरून ते सर्विस प्रोवाइडर्सकडून मिळालेल्या असमाधानकारक प्रतिसादांवर पुढे अपील करू शकतील.

आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता! नाव आणि पत्ता होणार गायब, UIDAI QR कोडसह येणार नवीन आधार

अ‍ॅप्समध्ये होणार मोठे अपग्रेड

TRAI चे चेयरमॅन अनिल कुमार लाहौटी यांनी अ‍ॅप्समध्ये होणाऱ्या या बदलांबाबत माहिती दिली आहे. लाहौटी यांनी सांगितलं आहे की, जे ग्राहक टेलिकॉम कंपन्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर समाधानी नसतील ते डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅपमधून थेट अपील करू शकणार आहेत. ज्यामुळे हाई ऑथोरिटी त्यांनी केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करू शकेल. हे फीचर डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅपमध्ये कधी येणार आहे, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

डू नॉट डिस्टर्ब आणि माय स्पीड अ‍ॅप्समध्ये होणार बदल

TRAI चे चेयरमॅन अनिल कुमार लाहौटी यांनी म्हटलं आहे की, डू नॉट डिस्टर्ब आणि माय स्पीड अ‍ॅप्समध्ये बदल केले जाणार आहेत. यूजर्स अ‍ॅपद्वारे अगदी सहज स्पॅम कॉल्स आणि मेसेज रिपोर्ट करू शकणार आहेत. डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅप अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. ज्यामुळे यूजर्सना तक्रार करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. अनेक भाषांमध्ये सपोर्ट उपलब्ध असल्यामुळे यूजर्स त्यांच्या भाषेत तक्रार नोंदवू शकणार आहेत.

AI Impact Expo 2026: AI समिट भारतासाठी ठरणार गेमचेंजर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार उद्घाटन, वाचा सविस्तर

डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅप होणार अपग्रेड

TRAI चे चेयरमॅन अनिल कुमार लाहौटी यांनी डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅपबाबत सांगितलं आहे की, 2015 मध्ये 31 लाख स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजबाबत तक्रार करण्यात आली होती, ज्यामध्ये 17 लाख तक्रारी डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅपद्वारे करण्यात आल्या होत्या. आता, यूजर डू नॉट डिस्टर्ब अ‍ॅपद्वारे 1600 सिरीज नंबर असलेल्या ग्राहकाचे नाव आणि एसएमएस हेडर शोधू शकतात. यामुळे त्यांना फसवे कॉल आणि संदेश टाळण्यास मदत होईल. त्यांनी असं देखील सांगितलं आहे की, मार्च महिन्यात नवीन मायकॉल अ‍ॅप लाँच केला जाणार आहे. ज्यामध्ये यूजर्स कॉल क्वालिटीबाबत तक्रार करू शकणार आहेत. यूजर्स कोणत्याही टेलीकॉम ऑपरेटरची कॉल क्वालिटी, कॉल ड्रॉप, डिसकनेक्शनबाबत तक्रार करू शकणार आहेत.

Published On: Feb 16, 2026 | 01:19 PM

