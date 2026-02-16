आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता! नाव आणि पत्ता होणार गायब, UIDAI QR कोडसह येणार नवीन आधार
TRAI चे चेयरमॅन अनिल कुमार लाहौटी यांनी अॅप्समध्ये होणाऱ्या या बदलांबाबत माहिती दिली आहे. लाहौटी यांनी सांगितलं आहे की, जे ग्राहक टेलिकॉम कंपन्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर समाधानी नसतील ते डू नॉट डिस्टर्ब अॅपमधून थेट अपील करू शकणार आहेत. ज्यामुळे हाई ऑथोरिटी त्यांनी केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करू शकेल. हे फीचर डू नॉट डिस्टर्ब अॅपमध्ये कधी येणार आहे, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
.@TRAI revamps DND and MySpeed Apps to Curb Spam and Check Real-time Network Performance Expanded multilingual access, simplified reporting and real-world testing features reinforce inclusive, data-driven insights India’s telecom sector today serves over 1.31 billion… — PIB India (@PIB_India) February 13, 2026
TRAI चे चेयरमॅन अनिल कुमार लाहौटी यांनी म्हटलं आहे की, डू नॉट डिस्टर्ब आणि माय स्पीड अॅप्समध्ये बदल केले जाणार आहेत. यूजर्स अॅपद्वारे अगदी सहज स्पॅम कॉल्स आणि मेसेज रिपोर्ट करू शकणार आहेत. डू नॉट डिस्टर्ब अॅप अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. ज्यामुळे यूजर्सना तक्रार करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. अनेक भाषांमध्ये सपोर्ट उपलब्ध असल्यामुळे यूजर्स त्यांच्या भाषेत तक्रार नोंदवू शकणार आहेत.
AI Impact Expo 2026: AI समिट भारतासाठी ठरणार गेमचेंजर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार उद्घाटन, वाचा सविस्तर
TRAI चे चेयरमॅन अनिल कुमार लाहौटी यांनी डू नॉट डिस्टर्ब अॅपबाबत सांगितलं आहे की, 2015 मध्ये 31 लाख स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजबाबत तक्रार करण्यात आली होती, ज्यामध्ये 17 लाख तक्रारी डू नॉट डिस्टर्ब अॅपद्वारे करण्यात आल्या होत्या. आता, यूजर डू नॉट डिस्टर्ब अॅपद्वारे 1600 सिरीज नंबर असलेल्या ग्राहकाचे नाव आणि एसएमएस हेडर शोधू शकतात. यामुळे त्यांना फसवे कॉल आणि संदेश टाळण्यास मदत होईल. त्यांनी असं देखील सांगितलं आहे की, मार्च महिन्यात नवीन मायकॉल अॅप लाँच केला जाणार आहे. ज्यामध्ये यूजर्स कॉल क्वालिटीबाबत तक्रार करू शकणार आहेत. यूजर्स कोणत्याही टेलीकॉम ऑपरेटरची कॉल क्वालिटी, कॉल ड्रॉप, डिसकनेक्शनबाबत तक्रार करू शकणार आहेत.