Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात मोठी अपडेट; रोहित पवारांनी उचललं मोठं पाऊल

अजित पवार यांच्या अपघाताचा तपास आता खाजगी गुप्तहेर संस्थेकडून होण्याची शक्यता आहे. एका गुप्तहेर संस्थेला या अपघाताच्या तपासाचे काम लवकरच दिले जाणार आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 01:55 PM
अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात मोठी अपडेट; रोहित पवारांनी उचललं मोठं पाऊल

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात मोठी अपडेट
  • रोहित पवारांनी उचललं मोठं पाऊल
  • खासगी गुप्तहेर संस्थेकडून तपास होणार
नवी दिल्ली : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भात एक महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेल्या महिन्यात २८ जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ अजित पवार यांचं विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. या अपघाताला आज अनेक दिवस पूर्ण झाले असून, त्यासंदर्भात घातपाताचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. अशातच आता अजित पवार यांच्या अपघाताचा तपास आता खाजगी गुप्तहेर संस्थेकडून होण्याची शक्यता आहे.

 

आमदार रोहित पवार यांनी सरकारी तपास यंत्रणेवर संशय व्यक्त करत, हा अपघात नव्हे तर घातपात असल्याची शक्यता यापूर्वीच वर्तवली होती. यामुळे त्यांनी अजित पवार यांच्या अपघाताची चौकशी आता स्वतः खाजगी गुप्तहेर संस्थेकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात, रोहित पवार यांनी दिल्ली दौऱ्यावर असताना दोन खाजगी गुप्तहेर संस्थांच्या प्रमुखांची भेट घेतल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

या भेटीदरम्यान त्यांनी अपघाताबाबतची सविस्तर माहिती या संस्थांना दिली. एका गुप्तहेर संस्थेला या अपघाताच्या तपासाचे काम लवकरच दिले जाणार आहे. सरकारी तपास यंत्रणेकडून या तपासात दिरंगाई होण्याची किंवा व्यवस्थित तपास न होण्याची शक्यता रोहित पवार यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे, अजित पवारांच्या विमान अपघाताबद्दलचे सत्य समोर आणण्यासाठी खाजगी तपास आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच रोहित पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचा घटनाक्रम त्यांनी संपूर्ण मांडला होता. मेन पायलट कपूरची चौकशी झाली पाहिजे. ते दारू का पित होते? त्यांना मेंटल ट्रेस होता का? फायनान्शियल कारण होतं का? पैशासाठी त्यांच्यावर दबाव होता का? त्यामुळे त्यांनी अपघात केला का? याची चौकशी झाली पाहिजे. कंपनीच्या व्हॉटसअप ग्रुपची चौकशी झाली पाहिजे. चॅट डीलिट झाल्या तरी ती माहिती मिळते. अॅरो नावाच्या कंपनीच्या चॅटचीही चौकशी केली पाहिजे. हँडलरने ओके का म्हटलं? व्हिजीबिलीटी नसताना टेक ऑफ का झालं आणि लँड का झालं याचीही चौकशी झाली पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं होतं.

हे सुद्धा वाचा : दुःखावर मात करून सुनेत्रा पवारांचा निर्णायक पुढाकार; बारामतीत जनता दरबारातून विकासाला नवी गती

नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

बारामती तालुक्यातील गोजुबाई येथे २८ जानेवारी रोजी सकाळी ८.४५ वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार यांचे विमान कोसळल्याची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली. गावकऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. विमान कोसळल्याने काही क्षणातच विमानाला भीषण आग लागली होती. ज्वाळा उसळत होत्या. गावकरी तिथे पोहल्यानंतरही विमानातून मोठमोठ्या ज्वाला उसळत होत्या. त्यावेळी विमानातून पुन्हा एक जोरदार स्फोट झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. घटनास्थळी असलेल्या नागरिकांनी तिथे व्हिडीओदेखील काढले. यात एका तरुणाने काढलेल्या व्हिडीओमध्ये विमानाला आग आगल्यानंतर मोठा स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. हा स्फोट इतका भयानक होता की आधीच जळत असलेल्या विमानातून पुन्हा मोठ्या आवाजात स्फोट होताना स्पष्ट दिसत आहे. या स्फोटानंतर आगीचे लोट दुरवर पसरले होते. काही काळ भीतीचे वातावरणही निर्माण झाले होते.

Web Title: Rohit pawar has taken a big decision to investigate ajit pawars plane crash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 01:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांचे मंत्रिपद धोक्यात? सुनेत्रा पवारांनी बोलावली राष्ट्रवादी पक्षाची तातडीची बैठक
1

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांचे मंत्रिपद धोक्यात? सुनेत्रा पवारांनी बोलावली राष्ट्रवादी पक्षाची तातडीची बैठक

Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?
2

Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?

NCP Merger Updates: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम? दोन्ही पक्षांकडून चर्चा बंद करण्याचे संकेत
3

NCP Merger Updates: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम? दोन्ही पक्षांकडून चर्चा बंद करण्याचे संकेत

दुःखावर मात करून सुनेत्रा पवारांचा निर्णायक पुढाकार; बारामतीत जनता दरबारातून विकासाला नवी गती
4

दुःखावर मात करून सुनेत्रा पवारांचा निर्णायक पुढाकार; बारामतीत जनता दरबारातून विकासाला नवी गती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK : संघातून काढू टाका…सामना गमावल्यानंतर Shahid Afridi संतापला! टीममधून काढून टाकण्याची केली मागणी

IND vs PAK : संघातून काढू टाका…सामना गमावल्यानंतर Shahid Afridi संतापला! टीममधून काढून टाकण्याची केली मागणी

Feb 16, 2026 | 03:39 PM
पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसची जोरदार तयारी; ‘या’ तारखेला बोलावली पदाधिकारी अन् जिल्हाध्यक्षांची बैठक

पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसची जोरदार तयारी; ‘या’ तारखेला बोलावली पदाधिकारी अन् जिल्हाध्यक्षांची बैठक

Feb 16, 2026 | 03:38 PM
Goa Mining Scam: चिनी कंपनीची फसवणूक: ‘ईडी’ची मोठी कारवाई; सिंधुदुर्गातील भूखंडांसह मुंबईतील फ्लॅट जप्त

Goa Mining Scam: चिनी कंपनीची फसवणूक: ‘ईडी’ची मोठी कारवाई; सिंधुदुर्गातील भूखंडांसह मुंबईतील फ्लॅट जप्त

Feb 16, 2026 | 03:36 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार

Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार

Feb 16, 2026 | 03:18 PM
बँकिंगमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! RBI ६५० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर…

बँकिंगमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! RBI ६५० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर…

Feb 16, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM