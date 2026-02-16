अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात मोठी अपडेट; रोहित पवारांनी उचललं मोठं पाऊल

आमदार रोहित पवार यांनी सरकारी तपास यंत्रणेवर संशय व्यक्त करत, हा अपघात नव्हे तर घातपात असल्याची शक्यता यापूर्वीच वर्तवली होती. यामुळे त्यांनी अजित पवार यांच्या अपघाताची चौकशी आता स्वतः खाजगी गुप्तहेर संस्थेकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात, रोहित पवार यांनी दिल्ली दौऱ्यावर असताना दोन खाजगी गुप्तहेर संस्थांच्या प्रमुखांची भेट घेतल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
या भेटीदरम्यान त्यांनी अपघाताबाबतची सविस्तर माहिती या संस्थांना दिली. एका गुप्तहेर संस्थेला या अपघाताच्या तपासाचे काम लवकरच दिले जाणार आहे. सरकारी तपास यंत्रणेकडून या तपासात दिरंगाई होण्याची किंवा व्यवस्थित तपास न होण्याची शक्यता रोहित पवार यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे, अजित पवारांच्या विमान अपघाताबद्दलचे सत्य समोर आणण्यासाठी खाजगी तपास आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच रोहित पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचा घटनाक्रम त्यांनी संपूर्ण मांडला होता. मेन पायलट कपूरची चौकशी झाली पाहिजे. ते दारू का पित होते? त्यांना मेंटल ट्रेस होता का? फायनान्शियल कारण होतं का? पैशासाठी त्यांच्यावर दबाव होता का? त्यामुळे त्यांनी अपघात केला का? याची चौकशी झाली पाहिजे. कंपनीच्या व्हॉटसअप ग्रुपची चौकशी झाली पाहिजे. चॅट डीलिट झाल्या तरी ती माहिती मिळते. अॅरो नावाच्या कंपनीच्या चॅटचीही चौकशी केली पाहिजे. हँडलरने ओके का म्हटलं? व्हिजीबिलीटी नसताना टेक ऑफ का झालं आणि लँड का झालं याचीही चौकशी झाली पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं होतं.
नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर
बारामती तालुक्यातील गोजुबाई येथे २८ जानेवारी रोजी सकाळी ८.४५ वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार यांचे विमान कोसळल्याची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली. गावकऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. विमान कोसळल्याने काही क्षणातच विमानाला भीषण आग लागली होती. ज्वाळा उसळत होत्या. गावकरी तिथे पोहल्यानंतरही विमानातून मोठमोठ्या ज्वाला उसळत होत्या. त्यावेळी विमानातून पुन्हा एक जोरदार स्फोट झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. घटनास्थळी असलेल्या नागरिकांनी तिथे व्हिडीओदेखील काढले. यात एका तरुणाने काढलेल्या व्हिडीओमध्ये विमानाला आग आगल्यानंतर मोठा स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. हा स्फोट इतका भयानक होता की आधीच जळत असलेल्या विमानातून पुन्हा मोठ्या आवाजात स्फोट होताना स्पष्ट दिसत आहे. या स्फोटानंतर आगीचे लोट दुरवर पसरले होते. काही काळ भीतीचे वातावरणही निर्माण झाले होते.