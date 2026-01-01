वारंवार जिभेवर जखमा होतात? विटामिन बी १२ ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचा समावेश

शरीरात सर्वच विटामिनची पातळी कायमच संतुलित असणे आवश्यक आहे. कारण विटामिन शरीराला पोषण देतात. पण बऱ्याचदा शरीरात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. विटामिन बी १२ ची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा, जिभेवर सतत होणाऱ्या जखमा, हाडांमध्ये वाढलेल्या वेदना इत्यादी अनेक गंभीर लक्षणे दिसू लागतात. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला शरीरात निर्माण झालेली विटामिन बी १२ ची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणत्या फळांचे सेवन करावे, याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)