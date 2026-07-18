साबुदाणा खाऊन ॲसिडिटी होते? मग आषाढी एकादशीच्या उपवासाला खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, पचायला हलके

संपूर्ण राज्यभरात आषाढी एकादशी मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केली जाते. यादिवशी विठ्ठल रुक्मिणीची मनोभावे पूजा करून नैवेद्यात विविध पदार्थ सुद्धा बनवले जातात. तसेच महिलांसह पुरुषसुद्धा उपवास करतात. उपवासाच्या दिवशी घरात कायमच साबुदाणा खिचडी किंवा साबुदाणा वडा बनवला जातो. पण साबुदाणे खाल्ल्यामुळे अपचन, ऍसिडिटी, पित्त होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे उपवास केल्यानंतर कायमच पचनास हलक्या पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया आषाढी एकादशीच्या उपवासाला कोणते पदार्थ खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)