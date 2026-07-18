Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! PGमध्ये राहणाऱ्या तरुणीची हत्या; आरोपीचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत

काय घडलं नेमकं?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत्यू झालेल्या तरुणीचे नाव वैष्णवी अनिल आवारे असे आहे. ही मूळची जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यामधील रहिवासी होती. ती अवघ्या १५ दिवसांपूर्वीच नाशिकमध्ये आली होती. इंदिरानगर परिसरातील वनसंपदा सोसायटीत पेईंग गेस्ट (PG) म्हणून राहत होती. मात्र तिच्या पाठोपाठ यवतमाळ येथील हल्लेखोर तरुणही नाशिकमध्ये दाखल झाला होता.
Khalil Shaikh Suicide Case : अटकपूर्व जामिनासाठी धंगेकर दाम्पत्य न्यायालयात; दिलासा मिळणार का?
शुक्रवारी रात्री 10.30 वाजेच्या सुमारास वैष्णवी जेव्हा वनसंपदा सोसायटीच्या गार्डनजवळून जात होती, तेव्हा या माथेफिरू तरुणाने तिला गाठले. त्याने धारदार चाकूने वैष्णवीवर वार केले. या भीषण हल्ल्यात वैष्णवी रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर कोसळली. यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांनतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाला होता. या घटनेची माहिती मिळताच इंदिरानगर पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु केला.
तरुणाने केली आत्महत्या
रात्रीपासून पोलीस फरार आरोपीचा शोध घेत होते. तेव्हा आज शनिवारी पहाटेच्या सुमारास इंदिरानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जॉगिंग ट्रॅकवर एका झाडाला तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. वैष्णवीची हत्या केल्यांनतर त्याने तिथे आत्महत्या केली. असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या घटनेचा सविस्तर तपास पोलीस करत असून प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे नाशिक शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.
न्यायालयाच्या गेटवरच पत्नीला जाळण्याचा प्रयत्न; बाटलीने पेट्रोल अंगावर टाकलं अन्…
Ans: वैष्णवी अनिल आवारे.
Ans: इंदिरानगरमधील जॉगिंग ट्रॅकवरील झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत.
Ans: एकतर्फी प्रेमातून हत्या करून आरोपीने आत्महत्या केल्याचा.