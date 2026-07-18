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Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! PGमध्ये राहणाऱ्या तरुणीची हत्या; आरोपीचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत

Updated On: Jul 18, 2026 | 02:07 PM IST
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सारांश

नाशिकच्या इंदिरानगरमध्ये २२ वर्षीय वैष्णवी आवारेची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर अवघ्या काही तासांत संशयित आरोपीचा मृतदेह जॉगिंग ट्रॅकवरील झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. एकतर्फी प्रेमातून हत्या करून आरोपीने आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • इंदिरानगरमध्ये वैष्णवी आवारेची चाकूने वार करून निर्घृण हत्या.
  • काही तासांतच संशयित आरोपीचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत सापडला.
  • एकतर्फी प्रेमातून घटना घडल्याचा प्राथमिक संशय; पोलिसांचा तपास सुरू.
नाशिक: नाशिक शहरातील इंदिरानगर परिसरात घडलेल्या तरुणीच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी अवघ्या काही तासांत मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. शुक्रवारी रात्री एका २२ वर्षीय तरुणीची धारदार शस्त्राने हत्या झाल्यानंतर शनिवारी पहाटे संशयित आरोपी तरुणाचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. एकतर्फी प्रेमातून हा थरार घडल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून, या दुहेरी मृत्यूच्या घटनेमुळे संपूर्ण नाशिक शहर हादरले आहे.

काय घडलं नेमकं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत्यू झालेल्या तरुणीचे नाव वैष्णवी अनिल आवारे असे आहे. ही मूळची जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यामधील रहिवासी होती. ती अवघ्या १५ दिवसांपूर्वीच नाशिकमध्ये आली होती. इंदिरानगर परिसरातील वनसंपदा सोसायटीत पेईंग गेस्ट (PG) म्हणून राहत होती. मात्र तिच्या पाठोपाठ यवतमाळ येथील हल्लेखोर तरुणही नाशिकमध्ये दाखल झाला होता.

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शुक्रवारी रात्री 10.30 वाजेच्या सुमारास वैष्णवी जेव्हा वनसंपदा सोसायटीच्या गार्डनजवळून जात होती, तेव्हा या माथेफिरू तरुणाने तिला गाठले. त्याने धारदार चाकूने वैष्णवीवर वार केले. या भीषण हल्ल्यात वैष्णवी रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर कोसळली. यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांनतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाला होता. या घटनेची माहिती मिळताच इंदिरानगर पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु केला.

तरुणाने केली आत्महत्या

रात्रीपासून पोलीस फरार आरोपीचा शोध घेत होते. तेव्हा आज शनिवारी पहाटेच्या सुमारास इंदिरानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जॉगिंग ट्रॅकवर एका झाडाला तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. वैष्णवीची हत्या केल्यांनतर त्याने तिथे आत्महत्या केली. असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या घटनेचा सविस्तर तपास पोलीस करत असून प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे नाशिक शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणीचे नाव काय होते?

    Ans: वैष्णवी अनिल आवारे.

  • Que: संशयित आरोपीचा मृतदेह कुठे आढळला?

    Ans: इंदिरानगरमधील जॉगिंग ट्रॅकवरील झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत.

  • Que: या घटनेमागे कोणता प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला आहे?

    Ans: एकतर्फी प्रेमातून हत्या करून आरोपीने आत्महत्या केल्याचा.

Web Title: Nashik crime shock in nashik young woman living in a pg accommodation murdered accused found hanging from a tree

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Published On: Jul 18, 2026 | 02:07 PM

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