ISRO Careers: इस्रोमध्ये सायंटिस्ट आणि इंजिनिअर कसे बनता येते? जाणून घ्या आवश्यक पात्रता आणि पगार रचना

ISRO Careers And Promotion Scheme: भारताने अंतराळ मोहिमेत आणखी एक मोठी उपलब्धी नोंदवली आहे. ‘स्कायरूट एअरोस्पेस’ (Skyroot Aerospace) च्या ‘विक्रम-१’ या रॉकेटचे श्रीहरिकोटा येथून यशस्वी प्रक्षेपण (लॉन्चिंग) झाले. परंतू तुम्हाला माहिती आहे का की या खाजगी स्पेस एजन्सीसह भारतातील इस्रो या सरकारी एजन्सीतूनही अनेकदा विक्रमी रॉकेटचे प्रक्षेपण करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आज आपण जाणून घेणार आहोत की इस्रोमध्ये सायंटिस्ट किंवा इंजिनिअर बनण्यासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे आणि त्यांना किती पगार मिळतो.
पात्रता: या पदावर भरती होण्यासाठी उमेदवाराने BE/B.Tech (अभियांत्रिकी पदवी) किमान ६५% गुणांसह उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच उमेदवाराकडे वैध ‘गेट’ (GATE) स्कोअर असणे आवश्यक आहे. गेट स्कोअरच्या आधारेच उमेदवारांना मुलाखतीसाठी शॉर्टलिस्ट केले जाते. यासाठी कमाल वयोमर्यादा २८ वर्षे आहे. याव्यतिरिक्त, ६५% गुणांसह बीई/बीटेक उत्तीर्ण असण्यासोबतच ज्यांनी एमएससी (M.Sc) केले आहे, त्यांना गेट परीक्षेची आवश्यकता नसते; मात्र त्यांची मुलाखतीसोबतच लेखी परीक्षाही घेतली जाते.
ज्यांच्याकडे बीटेक पदवीसोबत एमबीए पदवी आहे, ते देखील परीक्षा आणि मुलाखत देऊ शकतात. तसेच, ज्यांनी ME किंवा M.Tech ६०% गुणांसह पूर्ण केले आहे, ते देखील या भरतीसाठी पात्र आहेत. त्यांच्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे आहे.
सॅलरी : या पदासाठी वेतनश्रेणी ५६,१०० ते १,७७,५०० (पे लेव्हल १० ते १७) दरम्यान आहे. मेरिट प्रमोशन स्कीमच्या अंतर्गत उत्तम कामगिरीच्या आधारे हे पद लेव्हल १६ (२,०५,४०० – २,२४,४००) वर ‘डिस्टिंग्विश्ड सायंटिस्ट’ पदापर्यंत वाढू शकते.
पात्रता: या पदासाठी उमेदवारांनी पीएच.डी. (PhD) केलेली असणे आवश्यक आहे. पीएच.डी. उमेदवारांच्या नोंदणीसाठी इस्रोच्या वेबसाईटवर एक लाईव्ह रजिस्टर ठेवले जाते. उमेदवारांची निवड थेट मुलाखतीद्वारे होते. यासाठी कमाल वय ३५ वर्षे आहे.
यासोबतच खालील शैक्षणिक अटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे:
१. ME/M.Tech/MS/M.Sc किंवा समकक्ष पदवीमध्ये एकूण किमान ६०% गुण किंवा ६.५/१० CGPA असावा.
२. BE/B.Tech किंवा समकक्ष पदवीमध्ये एकूण किमान ६५% गुण किंवा ६.८४/१० CGPA असावा.
३. B.Sc किंवा समकक्ष पदवीमध्ये एकूण किमान ६०% गुण किंवा ६.५/१० CGPA असावा.
सॅलरी (पगार): पे मॅट्रिक्सनुसार या पदाची सॅलरी ६७,७०० ते २,०८,७०० (लेव्हल ११) दरम्यान आहे. गुणवत्ता वाढ योजनेद्वारे चांगल्या कामगिरीच्या जोरावर हे पद लेव्हल १६ मध्ये ‘डिस्टिंग्विश्ड सायंटिस्ट’ पर्यंत पोहोचू शकते, ज्याची वेतनश्रेणी २,०५,४०० ते २,२४,४०० दरम्यान असेल.
पात्रता: उमेदवारांकडे SSLC (१० वी) उत्तीर्ण प्रमाणपत्र + NCVT कडून मान्यताप्राप्त ITI / NTC / NAC (किमान दोन वर्षांचा कोर्स) असणे आवश्यक आहे. या पदासाठी निवड लेखी परीक्षा आणि स्किल टेस्टच्या आधारे होते. निवड मुख्यत्वे लेखी परीक्षेच्या गुणांवर आधारित असते, तर स्किल टेस्ट फक्त क्वालिफायिंग स्वरूपाची असते. यासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे आहे.
सॅलरी (पगार): पे मॅट्रिक्सनुसार या रोलसाठी सॅलरी २१,७०० ते ६९,१०० (लेव्हल ३) दरम्यान आहे. गुणवत्ता वाढ योजनेअंतर्गत हे पद लेव्हल १२ मध्ये ‘असिस्टंट इंजिनिअर’ पदापर्यंत वाढू शकते, ज्याची वेतनश्रेणी ७८,८०० ते २,०Standard ९,२०० दरम्यान असेल.
पात्रता: संबंधित केंद्रातील कामाच्या स्वरूपानुसार, आवश्यक त्या शाखेत कोणत्याही राज्याच्या मान्यताप्राप्त बोर्डातून ‘फर्स्ट क्लास’ (प्रथम श्रेणी) मध्ये इंजिनिअरिंग डिप्लोमा पूर्ण केलेला असावा. निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा आणि अभ्यासक्रमावर आधारित स्किल टेस्टद्वारे होते. मुख्य निवड लेखी परीक्षेवरच आधारित असते, स्किल टेस्ट फक्त पात्रता गुणांची असते. यासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे आहे.
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सॅलरी (पगार): पे मॅट्रिक्सनुसार सॅलरी ४४,९०० ते १,४२,४०० (लेव्हल ७) दरम्यान आहे. हे पद गुणवत्ता वाढ योजनेच्या माध्यमातून लेव्हल १३-A मधील ‘टेक्निकल ऑफिसर-SG’ पदापर्यंत वाढू शकते, ज्याची वेतनश्रेणी १,३१,१०० ते २,१६,६०० दरम्यान असते.
पात्रता: संबंधित केंद्रातील कामाच्या गरजेनुसार, आवश्यक त्या विषयात मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून ‘फर्स्ट क्लास’ मध्ये B.Sc ची पदवी घेतलेली असावी. या पदासाठीही निवड लेखी परीक्षा आणि अभ्यासक्रमावर आधारित स्किल टेस्टद्वारे केली जाते. अंतिम निवड लेखी परीक्षेच्या गुणांवरच आधारित असते आणि स्किल टेस्ट फक्त पात्रता निकष पूर्ण करणारी असते. यासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे आहे.
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सॅलरी (पगार): पे मॅट्रिक्समध्ये या पदाची सॅलरी ४४,९०० ते १,४२,४०० (लेव्हल ७) दरम्यान आहे. गुणवत्ता वाढ योजनेद्वारे हे पद लेव्हल १३-A मधील ‘सायंटिफिक ऑफिसर-SG’ पदापर्यंत वाढू शकते, ज्याची वेतनश्रेणी १,३१,१०० ते २,१६,६०० दरम्यान असते.