Abhijeet Dipke : सोनम वांगचुक यांना हटवल्यानंतर जंतर-मंतरवरील आंदोलन पेटले; अभिजीत दिपकेंवर शाईफेक, उपोषणाची घोषणा

शाईफेक झाल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर प्रतिक्रिया देताना, “निळा हा माझा आवडता रंग आहे,” अशी पोस्ट केली. त्यांच्या या प्रतिक्रियेची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू आहे.
#WATCH | Delhi: Moment when ink was thrown at the founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, during the protest at Jantar Mantar pic.twitter.com/okqNkjXNC7 — ANI (@ANI) July 18, 2026
अभिजीत दिपके यांनी आंदोलकांना संबोधित करताना सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी ज्या पद्धतीने आंदोलनस्थळावरून हटवले, त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “त्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे उचलून नेण्यात आले. आंदोलन कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आता मी त्यांच्या जागी बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
अभिजीत दिपके यांनी दिल्ली पोलिसांवर आरोप करताना म्हटले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केवळ प्रकृती गंभीर झाल्यास रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत निर्देश दिले होते. मात्र, सोनम वांगचुक यांनी स्वतःची प्रकृती स्थिर असल्याचे स्पष्ट केले होते आणि वैद्यकीय अहवालातही त्यांची प्रकृती समाधानकारक असल्याचे दिसत होते.
Modi Must Resign: आता धर्मेद्र प्रधानांचा नाही थेट नरेंद्र मोदींचा राजीनामा..! जंतर-मंतरवरील राड्यानंतर अभिजीतचा आक्रमक पवित्रा
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनीही पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले नव्हते, तर केवळ नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या सोनम वांगचुक यांच्यावर कोणतेही उपचार सुरू नाहीत. केवळ तपासण्या सुरू असून, सरकारी रुग्णालयाने दिलेल्या काही वैद्यकीय अहवालांबाबत शंका असल्याने स्वतंत्र प्रयोगशाळेतून पुन्हा चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गीतांजली अंग्मो यांनी सांगितले की, सोनम वांगचुक अजूनही उपोषणावर असून ते फक्त मीठ मिसळलेले पाणी घेत आहेत. सरकारने त्यांना रुग्णालयात आणले याबद्दल आभार असले तरी पुढील वैद्यकीय निर्णय कुटुंब स्वतः घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी वांगचुक यांची प्रकृती अशक्त असली तरी स्थिर असल्याचेही सांगितले.
सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवणारे डॉ. सतीश लाम्बा यांनी सांगितले की, त्यांना वांगचुक यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. मात्र, रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. तथापि, शरीरातील पोटॅशियमचे प्रमाण कमी होण्याचा (हायपोकॅलेमिया) धोका लक्षात घेऊन त्यांच्यावर सतत वैद्यकीय देखरेख ठेवण्यात येत आहे.
दरम्यान, सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून हटवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत गुप्त पद्धतीने नियोजन केल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही देण्यात आली नव्हती. विशेष म्हणजे, दिल्लीचे नवे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, या कथित गुप्त नियोजनाबाबत अधिकृतपणे पोलिसांकडून कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
CJP Protest: सोनम वांगचुक यांच्यानंतर आता अभिजीत दीपके यांची अनिश्चितकालीन उपोषणाची घोषणा!