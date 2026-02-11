Lipstick and Cancer: लिपस्टिक लावल्यामुळे खरोखरच कॅन्सर होतो का? जाणून घ्या यामागील वैद्यकीय कारण

सर्वच महिला कामानिमित्त बाहेर जाताना किंवा कोणत्याही कार्यक्रमात बाहेर जाताना लिपस्टिक लावतात. लिपस्टिक लावल्याशिवाय मेकअप पूर्ण झाल्यासारखे वाटत नाही. बाजारात लिप्स्टिकचे अनेक वेगवेगळे ब्रँड उपलब्ध आहेत. महिलांसाठी सौंदर्याची ओळख म्हणजे लिपस्टिक. लाल, गुलाबी, लाईट पिंक इत्यादी ठराविक रंगाच्या लिपस्टिक कायमच लावल्या जातात. पण लिपस्टिकमध्ये असलेली काही रसायन त्वचेसाठी आणि संपूर्ण शरीरासाठी अतिशय हानिकारक ठरतात. यामध्ये लीड, क्रोमियम, कॅडमियम इत्यादी अनेक घटक असतात. यामुळे कॅन्सर होण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला लिपस्टिक लावल्यामुळे खरंच कॅन्सर होतो? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)