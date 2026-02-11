Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
माणूस की आयरन मॅन? 45 वर्षांपासून तोंडात 150 टोकदार पिना ठेवून जगतोय, खातानाही बाहेर काढत नाही; Video Viral

Metal Pins In Mouth : 45 वर्षांपासून जिवंत ठेवलाय भयंकर छंद, तोंडात लोखंडी पिना अन् तरीही अडचणीशिवाय जगतोय आयुष्य. व्यक्तीच्या व्हिडिओने इंटरनेटवर सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं असून हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 10:19 AM
माणूस की आयरन मॅन? 45 वर्षांपासून तोंडात 150 टोकदार पिना ठेवून जगतोय, खातानाही बाहेर काढत नाही; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • मध्य प्रदेशातील सतना येथील संजय विश्वकर्माच्या छंदाने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं आहे.
  • वयाच्या 12व्या वर्षी पान खाताना दातांमध्ये अडकलेली सुपारी काढण्यासाठी पिन वापरण्यापासून सवय आज 45 वर्षांनंतरही कायम आहे.
  • इतक्या वर्षांत संजयने शेकडो पिनांचा संग्रह केला असून त्यांचा हा छंद वैद्यकीय क्षेत्रासाठी चमत्कारासारखा मानला जात आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म जिथे दररोज अनेक अजब-गजब व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी लोक आपले अनोखे स्टंट सादर करतात तर कधी कुणी आपली कला सादर करतं, एवढचं काय तर बऱ्याचदा इथे असेही अनेक व्हिडिओज शेअर केले जातात जे पाहताच आपल्याला आश्चर्य वाटेल. अलिकडे असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात व्यक्तीचा भयंकर छंद पाहून यूजर्स अवाक् झाले. आपण आजवर अनेक प्रकारचे छंद ऐकले असतील पण तोंडात टोकदार पिना घेऊन फिरण्याचा छंद तुम्ही कधी ऐकला आहे का? होय, हे खरं आहे… व्हायरल होत असलेल्या या पोस्टमध्ये व्यक्तीने अनेक वर्षांपासून टोकदाच पिना आपल्या तोंडात बाळगून ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. चला नक्की काय प्रकरण आहे त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यातील रहिवासी संजय विश्वकर्मा हे एका चमत्कारापेक्षा कमी नाहीत. वयाच्या १२ व्या वर्षी पान खाताना त्यांनी दातांमध्ये अडकलेली सुपारी काढण्यासाठी पिन वापरण्यास सुरुवात केली आणि हळूहळू ती सवय झाली. वर्षानुवर्षे पिनची संख्या वाढतच गेली. गेल्या ४५ वर्षांपासून ते तोंडात धारदार लोखंडी आणि पितळी पिना घेऊन फिरत आहेत. सामान्य माणसाच्या तोंडात एक छोटीशी पिन अडकली तरी त्याचा जीव कासावीस होईल पण इथे तर संजय खाताना, पिताना एवढंच काय तर झोपतानाही आपल्या तोंडात दोकदार पिना ठेवत एक आरामदायी आयुष्य जगत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पिन असूनही, त्याच्या तोंडात कोणतेही व्रण किंवा दुखापत नाही.

 

संजयचा हा छंद वैद्यकीय शास्त्रासाठी एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नाही. त्याने इतक्या वर्षात शेकडो लोखंडी पिनांचा संग्रह साठवून ठेवला आहे. त्याची ही कहाणी आता सोशल मिडियावर चांगलीच चर्चेत असून लोक ही पोस्ट वेगाने शेअर करत आहेत. इंस्टाग्रामवर @factsbook2024 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर संजयची कथा शेअर करण्यात आली आहे. व्हिडिओत सांगण्यात आलं आहे की, अनेक वर्षांपासून व्यक्ती आपल्या तोंडात पिनांना ठेवून जगत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Video viral madhya pradesh man keeps 150 metal pins inside his mouth from 45 years viral news in marathi

Published On: Feb 11, 2026 | 10:19 AM

Feb 11, 2026 | 10:19 AM
