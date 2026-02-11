Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Canada Shaken 10 Dead Several Injured In School Shooting At Canadas Tumbler Ridge

Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Canada Firing News : कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबियातील हायस्कूलमध्ये अंदाधुंद गोळीबाराची घटना घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. या गोळीबारात १० जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून अनेकजण जखमी आहेत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 10:18 AM
Canada School Shooting

Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कॅनडात भरदिवसा हायस्कूलमध्ये गोळीबाराची घटना
  • १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
  • नेमकं काय घडलं?
Canada School Shooting News Marathi : ओटावा : कॅनडात (Canada) एक हादरवणारी घटना घडली आहे. कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया येथे एका हायस्कूलमध्ये गोळीबार (Firing) करण्यात आला आहे. या गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू आणि २५ जखमी झाल्याचे कॅनडाच्या पोलिसांनी म्हटले आहे. या घटनेने संपूर्ण कॅनडा हादरला आहे.

कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु

मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्रिटिश कोलंबिया येथील टम्बलर रिजच्या हायस्कूलमध्ये गोळीबाराची घटना घडली आहे. यामध्ये मृतांमध्ये विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे का नाही याची अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. सध्या खबरदारी म्हणून शाळेचा संपूर्ण परिसर बंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळी मोठ्या संख्येने पोलिस आणि रुग्णवाहिका पथके पाठवण्यात आली आहे. पोलिसांनी पालकांना आणि प्रियजनांचा शोध घेण्यास निघालेल्यांना सुरक्षेच्या कारणास्त घरी परतण्यास सांगितले आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, ही घटना मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) रोजी टम्बरल रिज माध्यमिक शाळेत घडली असून येथे ७ वी ते १२ पर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. सध्या या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. हल्लेखोराला ताब्यात घेण्यात आले आहे. हल्लेखोराने स्वत:ला दु:खापत करुन घेतल्या असल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेमुळे शाळेच्या परिसरात भितीचे वातावरण पसरले असून शाळा एका आठवड्यासाठी बंद करण्यात आली आहे.

कॅनडाच्या पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया

दरम्यान कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी बुधवारी (११ फेब्रुवारी) ब्रिटिश कोलंबियातील शाळेतील गोळीबारावर संवेदना व्यक्त केली आहे. त्यांनी या घटनेमुळे मी व्यथित झाले असल्याचे म्हटले आहे. सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करत त्यांनी म्हटले की, मी ब्रिटिश कोलंबियातील टम्बलर रिज, बी.सी. येथे झालेल्या भीषण गोळीबारामुळे खूप दु:खी झालो आहे. या भयावह गोळीबारात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीय आणि मित्रांप्रती माझ्या मनापासून संवेदना आहे. तसेच त्यांनी कॅनडा सरकार पीडीतांच्या मतदीसाठी सर्वोतोपरी कार्यरत असून ब्रिटिश कोलंबियासोबत उभा असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी आपत्कालीन सेवांच्या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.


कॅनडातील ब्रॅम्प्टन गोळीबार प्रकरणात भारतीय मूळच्या तिघांना अटक; तपासात अनेक धक्कादाक खुलासे

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कॅनडात कुठे घडली गोळीबाराची घटना?

    Ans: कॅनडात ब्रिटिश कोलंबिया येथील टम्बलर रिजच्या हायस्कूलमध्ये भीषण गोळीबाराची घटना घडली आहे,

  • Que: कॅनडात शाळेतील गोळीबारात किती जीवीतहानी झाली आहे?

    Ans: कॅनडात ब्रिटिश कोलंबिया येथील टम्बलर रिजच्या हायस्कूलमध्ये झालेल्या गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २५ जण जखमी आहेत.

  • Que: ब्रिटिश कोलंबियातील शाळेतील गोळीबारावर कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी काय म्हटले?

    Ans: कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ब्रिटिश कोलंबीयातील शाळेत झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेवर दु:ख व्यक्त केले आहे. तसेच गोळीबारातील पीडीतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. याशिवाय कॅनडा सरकार पीडीतांच्या मतदीसाठी सर्वोतोपरी कार्यरत असल्याचेही म्हटले आहे.

Web Title: Canada shaken 10 dead several injured in school shooting at canadas tumbler ridge

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UN मध्ये भारताची खुर्ची निश्चित? चीन करणार बॅटिंग ; दिल्लीतील हाय-लेव्हल बैठकीत गेमचेंजर निर्णय
1

UN मध्ये भारताची खुर्ची निश्चित? चीन करणार बॅटिंग ; दिल्लीतील हाय-लेव्हल बैठकीत गेमचेंजर निर्णय

‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…
2

‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…

Oil Imports : डोनाल्ड ट्रम्पची कुटनीती ठरली यशस्वी! भारताचे रशियाकडून तेल खरेदी कमी
3

Oil Imports : डोनाल्ड ट्रम्पची कुटनीती ठरली यशस्वी! भारताचे रशियाकडून तेल खरेदी कमी

Corruption: जगातील भ्रष्टाचार देशांची यादी जाहीर, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये टॉपमध्ये; भारत कितव्या स्थानी?
4

Corruption: जगातील भ्रष्टाचार देशांची यादी जाहीर, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये टॉपमध्ये; भारत कितव्या स्थानी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Feb 11, 2026 | 10:18 AM
संध्याकाळच्या जेवणासाठी करा गरमागरम पांढरी कढी, घरातील सगळ्यांचं आवडेल चविष्ट पदार्थ

संध्याकाळच्या जेवणासाठी करा गरमागरम पांढरी कढी, घरातील सगळ्यांचं आवडेल चविष्ट पदार्थ

Feb 11, 2026 | 10:14 AM
boAt ने महिलांना दिलं खास सरप्राईज! दमदार फीचर्ससह लाँच केलं नवं स्मार्टवॉच, स्टाईल आणि फिटनेस आता एकाच ठिकाणी

boAt ने महिलांना दिलं खास सरप्राईज! दमदार फीचर्ससह लाँच केलं नवं स्मार्टवॉच, स्टाईल आणि फिटनेस आता एकाच ठिकाणी

Feb 11, 2026 | 10:13 AM
गुंतवणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक! अभिनेता श्रेयस तळपदेसोबत 12 जणांविरुद्ध FIR दाखल

गुंतवणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक! अभिनेता श्रेयस तळपदेसोबत 12 जणांविरुद्ध FIR दाखल

Feb 11, 2026 | 10:09 AM
Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण

Feb 11, 2026 | 10:01 AM
व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास ‘दो दीवाने शहर में’ मधील ‘वजह बेवजह’ गाणं रिलीज; मृणाल-सिद्धांतची दिसली केमिस्ट्री

व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास ‘दो दीवाने शहर में’ मधील ‘वजह बेवजह’ गाणं रिलीज; मृणाल-सिद्धांतची दिसली केमिस्ट्री

Feb 11, 2026 | 09:49 AM
Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?

Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?

Feb 11, 2026 | 09:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM