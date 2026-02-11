Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु
मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्रिटिश कोलंबिया येथील टम्बलर रिजच्या हायस्कूलमध्ये गोळीबाराची घटना घडली आहे. यामध्ये मृतांमध्ये विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे का नाही याची अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. सध्या खबरदारी म्हणून शाळेचा संपूर्ण परिसर बंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळी मोठ्या संख्येने पोलिस आणि रुग्णवाहिका पथके पाठवण्यात आली आहे. पोलिसांनी पालकांना आणि प्रियजनांचा शोध घेण्यास निघालेल्यांना सुरक्षेच्या कारणास्त घरी परतण्यास सांगितले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, ही घटना मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) रोजी टम्बरल रिज माध्यमिक शाळेत घडली असून येथे ७ वी ते १२ पर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. सध्या या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. हल्लेखोराला ताब्यात घेण्यात आले आहे. हल्लेखोराने स्वत:ला दु:खापत करुन घेतल्या असल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेमुळे शाळेच्या परिसरात भितीचे वातावरण पसरले असून शाळा एका आठवड्यासाठी बंद करण्यात आली आहे.
दरम्यान कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी बुधवारी (११ फेब्रुवारी) ब्रिटिश कोलंबियातील शाळेतील गोळीबारावर संवेदना व्यक्त केली आहे. त्यांनी या घटनेमुळे मी व्यथित झाले असल्याचे म्हटले आहे. सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करत त्यांनी म्हटले की, मी ब्रिटिश कोलंबियातील टम्बलर रिज, बी.सी. येथे झालेल्या भीषण गोळीबारामुळे खूप दु:खी झालो आहे. या भयावह गोळीबारात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीय आणि मित्रांप्रती माझ्या मनापासून संवेदना आहे. तसेच त्यांनी कॅनडा सरकार पीडीतांच्या मतदीसाठी सर्वोतोपरी कार्यरत असून ब्रिटिश कोलंबियासोबत उभा असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी आपत्कालीन सेवांच्या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence. I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026
