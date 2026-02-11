Buldhana Crime: दोन एकर शेती, लाखाचं कर्ज आणि नापिकी… बुलडाण्यात तरुण शेतकरी दाम्पत्याने संपवले जीवन

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या दांपत्य बुलढाणा जिल्ह्यातील मेरा बुद्रुक (तालुका चिखली) येथील रहिवासी आहे.वंदना सखाराम दाभाडे यांच्याकडे अवघी दोन एकर कोरडवाहू जमीन आहे. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने मुलगा संतोष दाभाडे (वय 34 वर्षे) आणि सून दोघेही स्वतःच्या शेतात राबण्यासोबतच दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. कुटुंबाने बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून एक लाख रुपयांचे पीक कर्ज घेतले होते. पण यावर्षी सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले.
Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?
नैराश्यातून केली घटना
निसर्गाने तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला. यामुळे बँकेचे कर्ज कसे फेडायचे? याची चिंता संपूर्ण कुटुंबात होती. याच नैराश्यातून १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी संतोष आणि त्यांच्या पत्नीने राहत्या घरी विषारी औषध प्राशन केले. घटनेची माहिती मिळताच गावचे कोतवाल सचिन पडघान आणि गावकऱ्यांनी दोघांनाही तत्काळ जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. त्यांनतर उपचारादरम्यान संतोष यांचा मृत्यू झाला. तर त्यांच्या पत्नीची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.
गावात शोककळा
अंधेरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडलेल्या घटनेमुळे मेरा बुद्रुक गावात प्रचंड हळहळ व्यक्त करण्यात आला आहे. ऐन तरुण वयात संतोष यांनी जगाचा निरोप घेतल्याने एका कष्टकरी कुटुंबाचा आधार हरपलाय.
धक्कादायक! गणित चुकल्याने चौथीतल्या विद्यार्थ्याला शिक्षकाकडून अमानुष मारहाण, रुग्णालयात उपचार सुरू
बुलढाणा जिल्ह्यातून एक धक्कदायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. खामगाव तालुक्यातील पिंपळगाव राजा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत चौथीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला गणित चुकलं म्हणीन वर्ग शिक्षकाने अमानुष मारहाण केली आहे. ही मारहाण इतकी अमानुष होती की विद्यार्थ्यांवर आता खामगाव येथील सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.
Mumbai Crime: संशयाच्या भरात तरुणीची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू
Ans: बुलडाणा जिल्ह्यातील मेरा बुद्रुक (ता. चिखली) येथे.
Ans: सततची नापिकी आणि कर्जाचा ताण.
Ans: 34 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, पत्नी उपचाराधीन आहे.