संध्याकाळच्या जेवणासाठी करा गरमागरम पांढरी कढी, घरातील सगळ्यांचं आवडेल चविष्ट पदार्थ

भातासोबत कायमच गोडी डाळ, तिखट डाळ, आमटी किंवा कोणत्याही कडधान्यांचा रस्सा बनवून खाल्ला जातो. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये गरमागरम झणझणीत पांढरी कढी बनवू शकता. दही किंवा ताकापासून बनवलेली कढी खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. कढीचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. जेवणाच्या ताटात जर चमचमीत पदार्थ असतील तर सगळेच खूप जास्त आवडीने जेवतात. महाराष्ट्रीयन घरात प्रामुख्याने कढी पिवळ्या रंगाची बनवली जाते. कढीला रंग येण्यासाठी त्यात हळद टाकली जाते. पण हळद न टाकता बनवलेली कढी सुद्धा चवीला अतिशय सुंदर लागते. पांढऱ्या रंगाच्या कढीसोबत गरमागरम भात किंवा चपतीसुद्धा अतिशय सुंदर लागते. महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये कढीला वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते. चला तर जाणून घेऊया गरमागरम कढी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
