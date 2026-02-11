Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा

RBI शी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करतील. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 10:41 AM
Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा

Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा (फोटो-सोशल मीडिया)

  • रेपो दर स्थिरतेनंतर अर्थमंत्री आणि आरबीआयची बैठक
  • आरबीआय केंद्रीय मंडळाची बैठक २३ फेब्रुवारीला होणार
  • कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर अंदाजे ५० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता
 

Nirmala Sitharaman RBI Meeting: भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी १ फेब्रुवारीला संसदेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. आता याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) च्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करतील, या काळात, त्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. ज्यात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना आणि शेती आणि पर्यटनाला पाठिंबा देणे, आदी बाबींचा समावेश राहणार आहे. जागतिक अनिश्चिततेमध्ये मुख्य धोरण दर अर्थात रेपो रेट ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्यासंदर्भात आरबीआयच्या निर्णयानंतर काही दिवसांनी ही बैठक होणार आहे.

आरबीआयच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पानंतरची ही बैठक सोमवार (२३ फेब्रुवारी) रोजी होणार आहे. बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंडळाच्या सदस्यांना संबोधित करतील, त्यासोबतच २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2026-2027) केलेल्या घोषणांबद्दल चर्चा करतील. म्हणजेच एकंदरीत अर्थसंकल्पाचा रोडमॅप ठरवण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात मांडलेल्या मुद्द्यावर अर्थमंत्री आरबीआय मंडळासमोर आपली भूमिका स्पष्ट करणार असून त्या अंमलात आणण्यासाठी चर्चा करणार आहेत. यावेळी, अर्थसंकल्पातील वाढ आणि राजकोषीय विवेक यांच्यात संतुलन साधाण्यात आले आहे.

१ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत नववा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या, १२ वर्षांपूर्वी मी पदभार स्वीकारला होता. तेव्हापासून भारताची आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय शिस्त, त्यात होणारी सततची वाढ आणि महागाईची साक्षीदार आहे. सरकारने मार्च २०३१ पर्यंत कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर अंदाजे ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी एक नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. जो २०२६-२७ आर्थिक वर्षात ५५.६ टक्क्यांवर राहण्याची अपेक्षा आहे. बैठकीमध्ये अर्थमंत्र्यांसह राज्य अर्थमंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्च सचिव, वित्तीय सेवा सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील.

Published On: Feb 11, 2026 | 10:35 AM

