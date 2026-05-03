महिनाभर उपाशी पोटी नियमित प्या बडीशेपचे पाणी! पचनाच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका, पोट राहील स्वच्छ

जेवण बनवताना विविध गरम मसाल्यांचा आवर्जून वापर केला जातो. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीच्या पदार्थ म्हणजे बडीशेप. जेवणानंतर सगळ्यांचं बडीशेप खायला खूप जास्त आवडते. बडीशेप खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होण्यास मदत होते. गॅस , ॲसिडिटी आणि पोट फुगणे इत्यादी बऱ्याच समस्यांपासून सुटका मिळते.याशिवाय यामध्ये असलेले गुणकारी घटक आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यास मदत करतात. त्यामुळे महिनाभर नियमित बडीशेपचे पाणी प्यायल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. (फोटो सौजन्य – istock)