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Trigrahi Yog: कर्क राशीत तयार होणार शक्तिशाली योग, गुरु चंद्र शुक्राच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:50 PM IST
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सारांश

१७ जून रोजी कर्क राशीत गुरू, चंद्र आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग तयार झाला आहे. ग्रहांच्या या शुभ युतीमुळे धन, करिअर, प्रतिष्ठा आणि भाग्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून येऊ शकतात. त्रिग्रही योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • गुरु चंद्र शुक्राच्या युतीमुळे तयार होणार शुभ योग
  • कर्क राशीत तयार होणार शक्तिशाली योग
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

द्रिक पंचांगानुसार, बुधवार, १७ जून रोजी सकाळी ८:१२ वाजता चंद्र मिथुन राशी सोडून कर्क राशीत प्रवेश करेल. यामुळे तो, आधीच तेथे असलेल्या गुरू आणि शुक्र ग्रहांसोबत युतीत येईल. चंद्राचे कर्क राशीतील आगमन, या तीन ग्रहांसह, अत्यंत शक्तिशाली आणि तात्काळ फलदायी ठरू शकते. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरू सध्या सर्व ग्रहांमध्ये सर्वात शक्तिशाली आहे आणि वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार तो सर्वात शुभ ग्रह देखील आहे. शिवाय, तो चंद्राच्या स्वराशी, म्हणजेच कर्क राशीत, चंद्रासोबत युतीत आहे आणि या दोन ग्रहांना वैदिक ज्योतिषशास्त्रातील दुसरा सर्वात शुभ ग्रह, शुक्र, याची साथ मिळत आहे. कर्क राशीतील या शक्तिशाली ‘त्रिग्रही योगाचा’ सर्व राशींवर व्यापक परिणाम होईल. मात्र या राशींच्या लोकांसाठी तो फायदेशीर ठरू शकतो. त्रिग्रही योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

वृषभ रास

संभाषण आणि ओळखी तुमच्यासाठी चमत्कार घडवू शकतात. व्यावसायिकांना एखाद्याच्या ओळखीने नवीन ग्राहक मिळू शकतो. भाऊ, बहीण किंवा चुलत भावाकडून/बहिणीकडून चांगली बातमी येऊ शकते. परिसरातील एखादी समस्या सुटू शकते. बँकिंग, कर्ज किंवा विमा संबंधित कागदपत्रांची प्रक्रिया पुढे सरकू शकते. गट अभ्यासामुळे विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. प्रेमसंबंधांमध्ये, छोट्या छोट्या गोष्टींवरून हसण्याच्या संधी वाढतील. या काळात तुमची संवाद कौशल्ये हेच तुमचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे.

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कर्क रास

कर्क राशीमध्ये त्रिग्रही योग तयार होत आहे. कामाच्या ठिकाणी एखादे वरिष्ठ तुम्हाला अनपेक्षितपणे एका महत्त्वाच्या प्रकल्पात सामील करून घेऊ शकतात. लिंक्डइन किंवा इतर व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मवरील तुमची पोस्ट योग्य लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या कौटुंबिक चर्चा आता मार्गी लागू शकतात. घराचे नूतनीकरण, अंतर्गत सजावट किंवा मालमत्तेसंबंधीचे निर्णय पुढे नेले जाऊ शकतात. एखाद्या वयस्कर नातेवाईकाचा सल्ला आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो.

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी सांघिक कार्यामुळे महत्त्वपूर्ण यश मिळू शकते. व्यवसायात, एखादा जुना ग्राहक नवीन ग्राहक मिळवून देऊ शकतो. सोशल मीडियावरील तुमचे कौशल्य लक्ष वेधून घेऊ शकते. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किंवा विशेष प्रकल्पाच्या संधी मिळू शकतात. तुमचे मित्र तुमचा सल्ला गांभीर्याने घेतील. उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांविषयी चर्चा सुरू होऊ शकते.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण नवीन संधी घेऊन येणारे ठरू शकते. एखाद्या वेगळ्या शहराशी किंवा देशाशी संबंधित संधी अचानक निर्माण होऊ शकते. पासपोर्ट, व्हिसा, प्रवेश किंवा ऑनलाइन प्रमाणपत्रांशी संबंधित कामांना गती मिळू शकते. एखाद्या तज्ञाच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे तुम्हाला उत्पन्नाची संधी मिळू शकते. न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय कार्यवाहीत अडकलेल्या कामाला दिलासा मिळू शकतो. तुम्हाला धार्मिक यात्रेला जाण्याची किंवा एखाद्या आध्यात्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.

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मीन रास

मीन राशींच्या लोकांना त्रिग्रही योगाचा फायदा होणार आहे. कंटेंट क्रिएटर्स, डिझायनर्स, व्हिडिओ एडिटर्स आणि डिजिटल क्षेत्रातील तरुणांना याचा फायदा होऊ शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात बऱ्याच काळापासून प्रतीक्षित असलेला सहजपणा परत येईल. विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये, स्पर्धांमध्ये किंवा मुलाखतींमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: त्रिग्रही योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा तीन ग्रह एकाच राशीत एकत्र येतात, तेव्हा तयार होणाऱ्या योगाला त्रिग्रही योग म्हणतात.

  • Que: कर्क राशीतील त्रिग्रही योगाचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु, चंद्र आणि शुक्र यांची युती ज्ञान, सुख, समृद्धी, वैवाहिक आनंद आणि मानसिक समाधान वाढवणारी मानली जाते.

  • Que: त्रिग्रही योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: त्रिग्रही योगाचा वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: The fate of the people of this zodiac sign will change due to the alliance of jupiter moon and venus

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Published On: Jun 17, 2026 | 03:50 PM

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