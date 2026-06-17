IND Vs AFG Live: ‘प्रिन्स’ने केला हिशेब चुकता! लखनौमध्ये Shubhman Gill चा शतकी धमाका, पठाणांची धुलाई

अफगणिस्तानच्या संघाने टॉस जिंकत भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. लखनौचे पीच गोलंदाजीसाठी उपयुक्त असल्याने अफगणिस्तानने प्रथम गोलंदाजी करणे पसंत केले. भारतीय संघाकडून रोहित शर्मा आणि यशस्वी जयस्वालनेडावाची सुरुवात केली. यशस्वी जयस्वाल चांगली खेळी करू शकला नाही. तो केवळ ४ रन्स करून आउट झाला. तर रोहित शर्माने शानदार खेळ केली. मागील सामन्यात गिलमुळे रनआउट झालेल्या रोहित शर्माने आज ४८ रन्सची तडाखेबंद खेळी केली. मात्र तो आपले अर्धशतक पूर्ण करू शकला नाही.
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भारतीय संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. पहिल्या सामन्यात देखील कर्णधार शुभमन गिलने शानदार खेळी केली होती. शुभमन गिलने शतकी खेळी केली होती. आजच्या सामन्यात देखील कर्णधार शुभमन गिलने शानदार खेळी केली आहे. इशान किशन आणि शुभमन गिलने मोठी भागीदारी रचत भारताचा डाव सावरला. कर्णधार शुभमन गिलने शानदार शतक ठोकले आहे.
पीच रिपोर्ट?
लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर असणारी खेळपट्टी स्पिनर्सला अनुकूल असल्याचे म्हटले जाते. येथील पीच काळ्या मातीपासून तयार करण्यात आले आहे. या ठिकाणी चेंडूला टर्न मोठ्या प्रमाणावर मिळतो. मात्र फलंदाजांनी काही ओव्हर्स खेळून काढल्या तर ते चांगली फलंदाजी करू शकतात. येथील पीच काही प्रमाणात स्लो आहे. त्यामुळे टॉस जिंकून कोणताही संघ या ठिकाई गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग.
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अफगाणिस्तानः रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम झद्रान, सादिकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), दरविश रसूली, रशीद खान, न्गेलिया खरोती, एएम गझनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.