दूध शुद्ध आहे की भेसळयुक्त? ‘या’ टिप्स फॉलो करून ओळखा दुधाची गुणवत्ता, अन्यथा आरोग्याचे होईल नुकसान

कॅल्शियम युक्त दुधाचे सेवन कायमच केले जाते. चहा, कॉफी किंवा इतर गोड पदार्थ बनवण्यासाठी दुधाचा वापर केला जातो. तसेच बाजारात अनेक वेगवेगळ्या ब्रँडचे दूध उपलब्ध असते. अनेक लोक पॅक बंद दूध वापरण्याऐवजी डेअरीमधील दूध विकत आणतात. दूध शरीरासाठी अतिशय महत्वाचे आणि पौष्टिक मानले जाते. पण भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने केलेल्या एका सर्वेक्षणामुळे दुधाच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता आणि असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दुधात केली जाणारी भेसळ नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करू शकते. पाणी, स्टार्च, डिटर्जंट, युरिया आणि कृत्रिम घटकांसारखे भेसळयुक्त पदार्थ दुधात आढळून आल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भेसळयुक्त दूध ओळखण्यासाठी फॉलो करा या सोप्या टिप्स.(फोटो सौजन्य – istock)