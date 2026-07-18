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Nashik Crime: PG मध्ये राहणाऱ्या तरुणीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या; प्रेमप्रकरणाचा संशय

Updated On: Jul 18, 2026 | 10:10 AM IST
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सारांश

नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरात PGमध्ये राहणाऱ्या वैष्णवी अनिल आवारे (मूळ रा. अमळनेर, जळगाव) या तरुणीची धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. रात्री 10.30 वाजता घडलेल्या या घटनेनंतर आरोपी फरार झाला असून, प्रेमप्रकरणातून हा हल्ला झाल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • नाशिकच्या इंदिरानगरमध्ये PGमध्ये राहणाऱ्या तरुणीची चाकूने वार करून हत्या.
  • मृत तरुणीची ओळख वैष्णवी अनिल आवारे (रा. अमळनेर, जळगाव) अशी झाली.
  • प्रेमप्रकरणातून हत्या झाल्याचा प्राथमिक संशय; आरोपीचा शोध सुरू.
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुण मुलीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने प्रचंड खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरात वनसंपदा सोसायटीतील गार्डनजवळ रात्री १०:३० वाजेच्या सुमारास घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

वैष्णवी अनिल आवारे असे मृत तरुणीचे नाव आहे. वैष्णवी ही मूळची जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथील रहिवासी असून ती नाशिकमध्ये वनसंपदा सोसायटीत पेईंग गेस्ट (PG) म्हणून राहत होती. रात्रीच्या वेळी सोसायटीजवळून जात असतांना एका माथेफिरू तरुणाने तिच्यावर अचानक हल्ला केला. त्याने धारदार चाकूने वैष्णवीवर सपासप वार केले. हा हल्ला इतका भीषण होता की, वैष्णवी थेट रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर कोसळली. त्यांनतर तिथून हल्लेखोर फरार झाला.

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या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून वैष्णवीचा मृतदेह घेतला आणि तो शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवला. हा संपूर्ण प्रकार प्रेमप्रकरणातून घडला असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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नाशिकमधील प्रसिद्ध भावली धबधब्यावर फिरण्यासाठी गेलेल्या एका पर्यटक कुटुंबासाठी सहलीचे रूपांतर थरारक अनुभवात झाले. महिलेला छेडछाड करणाऱ्यांना जाब विचारल्यानंतर संतप्त झालेल्या काही तरुणांनी कुटुंबाचा तब्बल चार ठिकाणी पाठलाग करत गाडीची तोडफोड केली, दगड-रॉडने जीवघेणा हल्ला केला आणि त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप पीडितांनी केला आहे. जीव वाचवण्यासाठी या कुटुंबाला टोलनाक्याचे बॅरिकेड तोडून पळ काढावा लागल्याचा धक्कादायक खुलासा कुटुंबांनी केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत नऊ आरोपींना अटक केली असून एक मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणीचे नाव काय होते?

    Ans: वैष्णवी अनिल आवारे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: इंदिरानगर, नाशिक.

  • Que: पोलिसांचा प्राथमिक संशय कशावर आहे?

    Ans: प्रेमप्रकरणातून हत्या.

Web Title: Nashik crime young woman living in a pg accommodation brutally murdered in broad daylight love affair suspected

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Published On: Jul 18, 2026 | 10:10 AM

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