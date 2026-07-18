शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Sonam Wangchuk Shifted To Hospital Cjp Founder Abhijit Dipke Sits On Hunger Strike

CJP Protest: सोनम वांगचुक यांच्यानंतर आता अभिजीत दीपके यांची अनिश्चितकालीन उपोषणाची घोषणा!

Updated On: Jul 18, 2026 | 10:25 AM IST
जाहिरात
सारांश

सोनम वांगचुक हे विद्यार्थी संघटनेच्या इतर अनेक सदस्यांसह २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे उपोषणावर होते. या काळात पोलिसांनी २१ दिवस सुरक्षा पुरवली होती. मात्र, शनिवारी सकाळी दिल्ली पोलिसांचे जवान अचानक मंचावर चढले.

Sonam Wangchuk, Abhijit Dipke, Hunger Strike,

Delhi Protest: सोनम वांगचुक यांच्यानंतर आता अभिजीत दीपके यांची अनिश्चितकालीन उपोषणाची घोषणा!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Abhijit Dipke Announce Hunger Strike : सलग २१ दिवस जंतर मंतरवर उपोषण करणारे शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी आज रुग्णालयात दाखल केले. यावेळी जंतरमंतरवर मोठा गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. पण दिल्ली पोलिसांनी वागचुक यांना जबरदस्तीने नेल्याचा आरोप सीजेपी केला आहे. सोनम वांगचुक यांच्यानंतर आता सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी जंतर मंतरवर उपोषण सुरू करत असल्याची घोषणा केली आहे. सोनम वागंचुक यांच्यानंतर आता आपणही आता उपोषणात सामील झाल्याचे दीपके यांनी सांगितले. उपोषणाची घोषणा करताना अभिजीत दीपके यांनी देशातील सर्वांना आपापल्या शहरांमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन केले.

जंतर मंतरवर गर्दी वाढली

प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास जंतर मंतरवरील पोलीसांनी मंचासमोरील सुरक्षा जाळी तोडून मंचावर प्रवेश केला. सोनम वांगचुक यांना पोलिसांच्या एका पथकाने जबरदस्ती उचलून नेत त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा, दिल्ली पोलिसांकडून करण्यात आला आहे. पण वांगचुक यांना हटवल्यानंतर जंतर मंतरवरील लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. आंदोलक हातात तिरंगा घेऊन दाखल होऊ लागले आहेत.

CJP Protest News: अभिजीत दिपकेंना मारहाण; जंतर मंतरवर विद्यार्थी आक्रमक, व्हिडीओ व्हायरल

मला मायग्रेनचा त्रास, उपाशी राहू शकत नाही- अभिजीत दिपके

यापूर्वी, जेव्हा सोनम वांगचुकने उपोषण सुरू असताना,  अभिजीत दीपके म्हणाला होता की तो उपाशी राहू शकत नाही.मला मायग्रेनचा त्रास असल्याने  आपण खूप वेळ उपाशी राहू शकत नाही, त्यामुळे आपण उपोषण करत  नसल्याचे त्याने सांगितले होते.

अभिजीत दीपके यांचे आवाहन

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आजपासून उपोषण सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सर्वांना आपापल्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये शांततापूर्ण आंदोलने करण्याचे आवाहन केले आहे. नियोजित संसद मोर्चा २० जुलै रोजी होणार असल्याचेही दिपके यांनी म्हटलं आहे.

CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?

सोनम वांगचुक हे विद्यार्थी संघटनेच्या इतर अनेक सदस्यांसह २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे उपोषणावर होते. या काळात पोलिसांनी २१ दिवस सुरक्षा पुरवली होती. मात्र, शनिवारी सकाळी दिल्ली पोलिसांचे जवान अचानक मंचावर चढले. मंचावरून सर्वांना हटवल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना खाली उतरवून रुग्णालयात नेले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. या घटनेमुळे जंतर मंतरवर आंदोलकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप उसळला आहे. आंदोलकांनी दिल्ली पोलिसांवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.

 

 

Web Title: Sonam wangchuk shifted to hospital cjp founder abhijit dipke sits on hunger strike

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 10:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest News: अभिजीत दिपकेंना मारहाण; जंतर मंतरवर विद्यार्थी आक्रमक, व्हिडीओ व्हायरल
1

CJP Protest News: अभिजीत दिपकेंना मारहाण; जंतर मंतरवर विद्यार्थी आक्रमक, व्हिडीओ व्हायरल

CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?
2

CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?

आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर
3

आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर

‘…तर चीनला रोखणार नाही’ ; सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच
4

‘…तर चीनला रोखणार नाही’ ; सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tech Professional: मूनलायटिंगमुळे चर्चेत आला आयटी प्रोफेशनल रोहित; ८० लाखांची बचत असूनही भविष्य़ाची चिंता का करतोय?

Tech Professional: मूनलायटिंगमुळे चर्चेत आला आयटी प्रोफेशनल रोहित; ८० लाखांची बचत असूनही भविष्य़ाची चिंता का करतोय?

Jul 18, 2026 | 10:22 AM
CJP Protest: सोनम वांगचुक यांच्यानंतर आता अभिजीत दीपके यांची अनिश्चितकालीन उपोषणाची घोषणा!

CJP Protest: सोनम वांगचुक यांच्यानंतर आता अभिजीत दीपके यांची अनिश्चितकालीन उपोषणाची घोषणा!

Jul 18, 2026 | 10:22 AM
Dombivli News: ‘बॅज लावूनच फिरा, म्हणजे पक्ष कळेल’; मनसे मेळाव्यात राजू पाटील यांची दीपेश म्हात्रेंवर सडकून टीका

Dombivli News: ‘बॅज लावूनच फिरा, म्हणजे पक्ष कळेल’; मनसे मेळाव्यात राजू पाटील यांची दीपेश म्हात्रेंवर सडकून टीका

Jul 18, 2026 | 10:16 AM
Nashik Crime: PG मध्ये राहणाऱ्या तरुणीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या; प्रेमप्रकरणाचा संशय

Nashik Crime: PG मध्ये राहणाऱ्या तरुणीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या; प्रेमप्रकरणाचा संशय

Jul 18, 2026 | 10:10 AM
आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा उपवास स्पेशल गूळ-शेंगदाणा लाडू! नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा उपवास स्पेशल गूळ-शेंगदाणा लाडू! नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

Jul 18, 2026 | 10:04 AM
Hanuman Temple USA: अमेरिकेतील हनुमान मंदिरांचा इतिहास, वैशिष्ट्ये आणि धार्मिक महत्त्व

Hanuman Temple USA: अमेरिकेतील हनुमान मंदिरांचा इतिहास, वैशिष्ट्ये आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 18, 2026 | 10:00 AM
Senior Citizen Reservation: वयाच्या ७० व्या वर्षी ‘नीट’ परीक्षा; पेपर लीकचा धक्का पचवून अशोक बहरा का पोहचले हायकोर्टात?

Senior Citizen Reservation: वयाच्या ७० व्या वर्षी ‘नीट’ परीक्षा; पेपर लीकचा धक्का पचवून अशोक बहरा का पोहचले हायकोर्टात?

Jul 18, 2026 | 09:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा