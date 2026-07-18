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आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा उपवास स्पेशल गूळ-शेंगदाणा लाडू! नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

Updated On: Jul 18, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

उपवासाच्या दिवशी तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी गूळ शेंगदाण्याचा पौष्टिक लाडू खावा. यामुळे शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात आणि पोट भरलेले राहते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा उपवास स्पेशल गूळ-शेंगदाणा लाडू

आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा उपवास स्पेशल गूळ-शेंगदाणा लाडू

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विस्तार

२५ जुलैला आषाढी एकादशी आहे. यादिवशी सर्वच स्त्रिया, पुरुष उपवास करतात. उपवास केल्यानंतर खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमध्ये अनेक बदल करावे लागतात. आषाढी एकादशीला पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात मोठ्या जलौषात आषाढी एकादशी साजरा केली जाते. उपवासाच्या दिवशी कायमच साबुदाण्याची खिचडी, वडे, थालीपीठ, बटाटा भाजी इत्यादी ठराविक पदार्थ खाल्ले जातात. पण तेलकट पदार्थ खाल्यामुळे ऍसिडिटी किंवा अपचनाचा त्रास वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उपवास केल्यानंतर कायमच हलक्या पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शेंगदाणा गुळाचे लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे लाडू पौष्टिक घटकांनी समृद्ध आहेत. उपवासाच्या दिवशी सात्विक आहार घेणे विशेष महत्वाचे ठरते. त्यामुळे कोणत्याही चुकीच्या पदार्थांचे सेवन करून अपचनाच्या समस्या वाढवण्याऐवजी हलका आणि पोषक आहार घ्यावा. चला तर जाणून घेऊया शेंगदाणा गुळाचे लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • गूळ
  • शेंगदाणे
  • वेलची पावडर
  • तूप
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कृती:

  • गूळ शेंगदाण्याचे लाडू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढई गरम करून त्यात शेंगदाणे भाजून घ्या. शेंगदाणे कायमच मंद आचेवर लालसर होईपर्यंत भाजावेत.
  • भाजलेले शेंगदाणे थंड होण्यासाठी मोठ्या ताटात काढून ठेवा. त्यानंतर साल काढून मिक्सरच्या भांड्यात घालून जाडसर बारीक वाटून घ्या.
  • शेंगदाण्याची जाडसर भरड काढून त्यात किसून घेतलेला गूळ घाला आणि मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात वेलची पावडर घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करा. पौष्टिक चवीचे लाडू महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहतात.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात गरम केलेले तूप घालून लाडू बांधून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पौष्टिक शेंगदाणा गुळाचे लाडू.
  • उपवासाच्या दिवशी साबुदाणे किंवा बटाटा खाण्याऐवजी शेंगदाणा गुळाचा लाडू खावा. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात.

Web Title: How to make jaggery peanut ladoos at home simple food recipe ashadhi ekadashi special

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Published On: Jul 18, 2026 | 10:04 AM

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