आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा उपवास स्पेशल गूळ-शेंगदाणा लाडू! नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

२५ जुलैला आषाढी एकादशी आहे. यादिवशी सर्वच स्त्रिया, पुरुष उपवास करतात. उपवास केल्यानंतर खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमध्ये अनेक बदल करावे लागतात. आषाढी एकादशीला पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात मोठ्या जलौषात आषाढी एकादशी साजरा केली जाते. उपवासाच्या दिवशी कायमच साबुदाण्याची खिचडी, वडे, थालीपीठ, बटाटा भाजी इत्यादी ठराविक पदार्थ खाल्ले जातात. पण तेलकट पदार्थ खाल्यामुळे ऍसिडिटी किंवा अपचनाचा त्रास वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उपवास केल्यानंतर कायमच हलक्या पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शेंगदाणा गुळाचे लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे लाडू पौष्टिक घटकांनी समृद्ध आहेत. उपवासाच्या दिवशी सात्विक आहार घेणे विशेष महत्वाचे ठरते. त्यामुळे कोणत्याही चुकीच्या पदार्थांचे सेवन करून अपचनाच्या समस्या वाढवण्याऐवजी हलका आणि पोषक आहार घ्यावा. चला तर जाणून घेऊया शेंगदाणा गुळाचे लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
साखर नाही, गूळही नाही! तरीही चवीला अप्रतिम; घरच्या घरी बनवा हेल्दी शुगर-फ्री लाडू