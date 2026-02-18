Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • Fashion Tips Give A Special And Unique Look To The Yellow Saree For The Haldi Ceremony Of The Wedding

लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

लग्नसराईच्या दिवसांना सुरुवात झाल्यानंतर साड्या आणि इतर अनेक गोष्टींची खरेदी केली जाते. सर्व गोष्टींची खरेदी झाल्यानंतर हळदीसाठी नेमका कसा लुक करावा? हे बऱ्याचदा सुचत नाही. प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातील आनंदाचा दिवस म्हणजे लग्न. त्यामुळे लग्न सोहळ्याच्या आधी होणाऱ्या प्रत्येक विधीला वेगवेगळे लुक करून त्यावर सुंदर दागिने घातले जातात. हळदी सोहळ्यासाठी कायमच पिवळ्या रंगाच्या साडीची निवड केली जाते. त्यासोबतच साडीवर फुलांचे दागिने घातले जातात. यामुळे लुक उठावदार दिसतो. चला तर पाहुयात हळदी समारंभातील ट्रेडींग लुक. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Feb 18, 2026 | 03:45 PM
लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 काहींना हळदी सोहळ्यात साडीशिवाय वेगळा आणि हटके लुक हवा असतो, अशावेळी तुम्ही पिवळ्या रंगाचा लेहेंगा परिधान करून त्यावर बारीक फुलांचे दागिने परिधान करू शकता.

काहींना हळदी सोहळ्यात साडीशिवाय वेगळा आणि हटके लुक हवा असतो, अशावेळी तुम्ही पिवळ्या रंगाचा लेहेंगा परिधान करून त्यावर बारीक फुलांचे दागिने परिधान करू शकता.

2 / 5 सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर अंकिताने तिच्या हळदी सोहळ्यासाठी अप्रतिम लुक केला होता. पिवळया रंगाच्या ड्रेसवर तिने नाजूक फुलांचे दागिने परिधान केले होते.

सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर अंकिताने तिच्या हळदी सोहळ्यासाठी अप्रतिम लुक केला होता. पिवळया रंगाच्या ड्रेसवर तिने नाजूक फुलांचे दागिने परिधान केले होते.

3 / 5 तुम्हाला सुद्धा हळदी स्पेशल लुक करायचा असल्यास पिवळी साडी, कपाळावर चंद्रकोर, केसांचा अंबाडा आणि हातात हिरव्या बांगड्या हा मराठमोळा लुक खुलून दिसेल.

तुम्हाला सुद्धा हळदी स्पेशल लुक करायचा असल्यास पिवळी साडी, कपाळावर चंद्रकोर, केसांचा अंबाडा आणि हातात हिरव्या बांगड्या हा मराठमोळा लुक खुलून दिसेल.

4 / 5 काहींना हळदी सोहळ्यात पिवळ्या रंगाची साडी नको असते. अशावेळी तुम्ही पांढऱ्या रंगाच्या साडीवर कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज परिधान करत सुंदर लुक करू शकता.

काहींना हळदी सोहळ्यात पिवळ्या रंगाची साडी नको असते. अशावेळी तुम्ही पांढऱ्या रंगाच्या साडीवर कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज परिधान करत सुंदर लुक करू शकता.

5 / 5 लिनन किंवा इतर कोणतेही फ्रॅबिक विकत आणून या पद्धतीने कस्टमाइज ड्रेस तुम्ही शिवून घेऊ शकता. सध्या कस्टमाइज कपडे ट्रेंडींगला आहेत.

लिनन किंवा इतर कोणतेही फ्रॅबिक विकत आणून या पद्धतीने कस्टमाइज ड्रेस तुम्ही शिवून घेऊ शकता. सध्या कस्टमाइज कपडे ट्रेंडींगला आहेत.

Web Title: Fashion tips give a special and unique look to the yellow saree for the haldi ceremony of the wedding

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

Feb 18, 2026 | 03:45 PM
अरेरे पाकवर काय ही वेळ! ‘आम्ही भांडीही धुतली…’ कर्णधाराने हॉटेलमध्ये मिळालेल्या वागणुकीची कहाणी उलगडली 

अरेरे पाकवर काय ही वेळ! ‘आम्ही भांडीही धुतली…’ कर्णधाराने हॉटेलमध्ये मिळालेल्या वागणुकीची कहाणी उलगडली 

Feb 18, 2026 | 03:43 PM
Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Feb 18, 2026 | 03:40 PM
मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी ‘दुधीचे मोमोज’, एकदा तर खातच रहाल

मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी ‘दुधीचे मोमोज’, एकदा तर खातच रहाल

Feb 18, 2026 | 03:40 PM
Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

Feb 18, 2026 | 03:36 PM
Gram Panchayat Election: लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

Gram Panchayat Election: लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

Feb 18, 2026 | 03:35 PM
धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

Feb 18, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM