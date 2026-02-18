लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

लग्नसराईच्या दिवसांना सुरुवात झाल्यानंतर साड्या आणि इतर अनेक गोष्टींची खरेदी केली जाते. सर्व गोष्टींची खरेदी झाल्यानंतर हळदीसाठी नेमका कसा लुक करावा? हे बऱ्याचदा सुचत नाही. प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातील आनंदाचा दिवस म्हणजे लग्न. त्यामुळे लग्न सोहळ्याच्या आधी होणाऱ्या प्रत्येक विधीला वेगवेगळे लुक करून त्यावर सुंदर दागिने घातले जातात. हळदी सोहळ्यासाठी कायमच पिवळ्या रंगाच्या साडीची निवड केली जाते. त्यासोबतच साडीवर फुलांचे दागिने घातले जातात. यामुळे लुक उठावदार दिसतो. चला तर पाहुयात हळदी समारंभातील ट्रेडींग लुक. (फोटो सौजन्य – pinterest)