Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Guru Margi With The Grace Of Jupiter The Fate Of People Of This Zodiac Sign Will Change From March 11th

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

11 मार्चपासून गुरू ग्रह मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. ज्याचा काही राशीच्या लोकांवर प्रभाव पडणार आहे. संपत्ती, करिअर आणि कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. कोणत्या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होईल ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 18, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब
  • गुरुच्या हालचालीमुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
  • गुरु थेट मिथुन राशीत करणार प्रवेश
 

 

ज्योतिषशास्त्रात, गुरु ग्रहाला ज्ञान, भाग्य, संपत्ती, मुले, विवाह आणि श्रद्धेचा ग्रह मानले जाते. सध्या, गुरु मिथुन राशीत वक्री आहे. सध्या, त्यांचा वेगही वेगवान आहे कारण ते ‘अतिक्रमण करणारे’ आहेत. म्हणूनच पूर्वी ते एका राशीत अंदाजे एक वर्ष राहत असतं. परंतु आता ते त्याच वेळेत तीन राशींमधून संक्रमण करतील. मार्चमध्ये, गुरु थेट मिथुन राशीत प्रवेश करेल.

पंचांगानुसार, ही ज्योतिषीय घटना बुधवार, 11 मार्च रोजी सकाळी 8.58 वाजता घडेल. गुरु ग्रहाच्या थेट हालचालीचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होणार आहे. यावेळी काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. या राशीच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि कामाद्वारे प्रचंड संपत्ती मिळविण्याच्या संधी मिळणार आहेत. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहणार आहे. गुरूची थेट हालचाल तुमच्या कारकिर्दीत नवीन संधी आणेल. कामातील यश तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा व्यवसायात फायदा होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंद आणि नातेसंबंधांमध्ये आधार मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. नवीन प्रकल्पांची योजना आखण्यासाठी आणि सुरू करण्यासाठी हा काळ तुमच्यासाठी चांगला असेल.

Mahabharat: महाभारत युद्धाच्या १६व्या दिवशी भीमाने कोणाचा केला वध? जाणून घ्या कथा

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिन्यात नशिबाची साथ मिळेल. गुरूच्या शुभ स्थानामुळे आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होतील. व्यवसाय आणि नोकरीत फायदा आणि प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. मालमत्तेच्या बाबतीत यश मिळेल. कुटुंब आणि घरात शांती आणि आनंद नांदेल. अभ्यास आणि शिक्षणात रस वाढेल. सामाजिक आदर वाढेल. जुन्या, त्रासदायक बाबी देखील सोडवल्या जातील. या काळात सुज्ञपणे गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी गुरुची हालचाल फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला नवीन ऊर्जा मिळू शकते. कामात यश मिळेल. करिअरमध्ये बदल किंवा नवीन संधी शक्य आहेत. व्यावसायिकांनाही फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभासोबतच, तुम्हाला नातेसंबंधांमध्ये सुसंवाद आणि आधार मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि आरोग्या सामान्य राहील.या काळात नवीन योजना आखणे आणि जुनी कामे पूर्ण करणे शुभ राहील. शिक्षण आणि शिकण्याच्या संधी देखील निर्माण होतील.

Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रहांशी हालचाल खूप शुभ राहणार आहे. नशिबाची साथ मिळेल. मेहनत घेतल्यात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात नफा होण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक लाभासोबतच तुमचा आदर आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदेल आणि मुले आणि वडीलधाऱ्यांच्या सहकार्याने कामे पूर्ण होतील. प्रवास देखील शक्य आहे. नवीन गुंतवणूक आणि करिअर निर्णय घेण्यासाठी हा काळ चांगला असेल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक राहणार आहे. गुरूच्या होणाऱ्य हालचालीमुळे तुम्हाला कामामध्ये यश मिळेल. कामावर बढती किंवा व्यवसायात नफा मिळण्याचे संकेत आहेत. पैसे येतील आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. आरोग्य सुधारेल आणि तुमची मानसिक स्थिती शांत राहील. कुटुंबात सुसंवाद राहील. शिकण्यासाठी आणि ज्ञान मिळविण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. नवीन संधी निर्माण होतील आणि नशीब तुम्हाला साथ देईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गुरु मार्गी म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा गुरु (बृहस्पति) वक्री अवस्थेतून पुन्हा सरळ गतीने चालू लागतो, तेव्हा त्याला गुरु मार्गी होणे असे म्हणतात. ही स्थिती शुभ मानली जाते.

  • Que: 11 मार्चपासून काय विशेष बदल होणार?

    Ans: 11 मार्चपासून गुरु सरळ चाल सुरू करणार असल्याने प्रलंबित कामांना गती मिळू शकते. अडकलेले निर्णय मार्गी लागू शकतात आणि सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात.

  • Que: गुरुच्या कृपेने कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: गुरुच्या कृपेने मेष, वृषभ, कन्या, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Guru margi with the grace of jupiter the fate of people of this zodiac sign will change from march 11th

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी
1

Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा
2

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी
3

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

Asto Tips: उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो? काय आहे यामध्ये ज्योतिषशास्त्र आणि वैज्ञानिक कारण
4

Asto Tips: उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो? काय आहे यामध्ये ज्योतिषशास्त्र आणि वैज्ञानिक कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Feb 18, 2026 | 03:40 PM
मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी ‘दुधीचे मोमोज’, एकदा तर खातच रहाल

मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी ‘दुधीचे मोमोज’, एकदा तर खातच रहाल

Feb 18, 2026 | 03:40 PM
Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

Feb 18, 2026 | 03:36 PM
Gram Panchayat Election: लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

Gram Panchayat Election: लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

Feb 18, 2026 | 03:35 PM
धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

Feb 18, 2026 | 03:30 PM
उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’; २५ फेब्रुवारीपर्यंत दिले कडक आदेश

उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’; २५ फेब्रुवारीपर्यंत दिले कडक आदेश

Feb 18, 2026 | 03:28 PM
Pakistan च्या पंतप्रधानांना नेमका कोणी केला फोन? India सोबत T20 वर्ल्डकप मॅच खेळायला झटक्यात झाले तयार

Pakistan च्या पंतप्रधानांना नेमका कोणी केला फोन? India सोबत T20 वर्ल्डकप मॅच खेळायला झटक्यात झाले तयार

Feb 18, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM