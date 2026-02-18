Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

ज्योतिषशास्त्रात, गुरु ग्रहाला ज्ञान, भाग्य, संपत्ती, मुले, विवाह आणि श्रद्धेचा ग्रह मानले जाते. सध्या, गुरु मिथुन राशीत वक्री आहे. सध्या, त्यांचा वेगही वेगवान आहे कारण ते ‘अतिक्रमण करणारे’ आहेत. म्हणूनच पूर्वी ते एका राशीत अंदाजे एक वर्ष राहत असतं. परंतु आता ते त्याच वेळेत तीन राशींमधून संक्रमण करतील. मार्चमध्ये, गुरु थेट मिथुन राशीत प्रवेश करेल.
पंचांगानुसार, ही ज्योतिषीय घटना बुधवार, 11 मार्च रोजी सकाळी 8.58 वाजता घडेल. गुरु ग्रहाच्या थेट हालचालीचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होणार आहे. यावेळी काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. या राशीच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि कामाद्वारे प्रचंड संपत्ती मिळविण्याच्या संधी मिळणार आहेत. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहणार आहे. गुरूची थेट हालचाल तुमच्या कारकिर्दीत नवीन संधी आणेल. कामातील यश तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा व्यवसायात फायदा होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंद आणि नातेसंबंधांमध्ये आधार मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. नवीन प्रकल्पांची योजना आखण्यासाठी आणि सुरू करण्यासाठी हा काळ तुमच्यासाठी चांगला असेल.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिन्यात नशिबाची साथ मिळेल. गुरूच्या शुभ स्थानामुळे आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होतील. व्यवसाय आणि नोकरीत फायदा आणि प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. मालमत्तेच्या बाबतीत यश मिळेल. कुटुंब आणि घरात शांती आणि आनंद नांदेल. अभ्यास आणि शिक्षणात रस वाढेल. सामाजिक आदर वाढेल. जुन्या, त्रासदायक बाबी देखील सोडवल्या जातील. या काळात सुज्ञपणे गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी गुरुची हालचाल फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला नवीन ऊर्जा मिळू शकते. कामात यश मिळेल. करिअरमध्ये बदल किंवा नवीन संधी शक्य आहेत. व्यावसायिकांनाही फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभासोबतच, तुम्हाला नातेसंबंधांमध्ये सुसंवाद आणि आधार मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि आरोग्या सामान्य राहील.या काळात नवीन योजना आखणे आणि जुनी कामे पूर्ण करणे शुभ राहील. शिक्षण आणि शिकण्याच्या संधी देखील निर्माण होतील.
धनु राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रहांशी हालचाल खूप शुभ राहणार आहे. नशिबाची साथ मिळेल. मेहनत घेतल्यात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात नफा होण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक लाभासोबतच तुमचा आदर आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदेल आणि मुले आणि वडीलधाऱ्यांच्या सहकार्याने कामे पूर्ण होतील. प्रवास देखील शक्य आहे. नवीन गुंतवणूक आणि करिअर निर्णय घेण्यासाठी हा काळ चांगला असेल.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक राहणार आहे. गुरूच्या होणाऱ्य हालचालीमुळे तुम्हाला कामामध्ये यश मिळेल. कामावर बढती किंवा व्यवसायात नफा मिळण्याचे संकेत आहेत. पैसे येतील आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. आरोग्य सुधारेल आणि तुमची मानसिक स्थिती शांत राहील. कुटुंबात सुसंवाद राहील. शिकण्यासाठी आणि ज्ञान मिळविण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. नवीन संधी निर्माण होतील आणि नशीब तुम्हाला साथ देईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा गुरु (बृहस्पति) वक्री अवस्थेतून पुन्हा सरळ गतीने चालू लागतो, तेव्हा त्याला गुरु मार्गी होणे असे म्हणतात. ही स्थिती शुभ मानली जाते.
Ans: 11 मार्चपासून गुरु सरळ चाल सुरू करणार असल्याने प्रलंबित कामांना गती मिळू शकते. अडकलेले निर्णय मार्गी लागू शकतात आणि सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात.
Ans: गुरुच्या कृपेने मेष, वृषभ, कन्या, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे