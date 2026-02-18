Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी 'दुधीचे मोमोज', एकदा तर खातच रहाल

Milk Pumpkin Momos Recipe : तुम्ही आजवर अनेक प्रकारचे मोमोज खाल्ले असतील पण तुम्ही कधी दुधीभोपळ्याचे मोमोज खाल्ले आहेत का? ऐकायला विचित्र वाटत असले तरी यांची चव मात्र फार छान, ज्यूसी लागते.

Updated On: Feb 18, 2026 | 03:40 PM
मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी 'दुधीचे मोमोज', एकदा तर खातच रहाल

  • स्ट्रीट फूड म्हटलं की, मोमोजचं नाव येतंच.
  • पारंपारिक नसला तरी मोमोज मागील काही काळापासून देशभरात फार लोकप्रिय झाला आहे.
  • मोमो अनेक प्रकारे तयार केले जातात पण आज आपण दुधीचे मोमो कसे बनवायचे ते जाणून घेणार आहोत.
साधारणपणे मोमोज म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर मैद्याचे कव्हर आणि कोबी-गाजर किंवा चिकनचे स्टफिंग येते. पण पारंपरिक मोमोजना एक पौष्टिक आणि हलका पर्याय द्यायचा असेल तर दुधी भोपळ्याचे मोमोज हा उत्तम पर्याय ठरतो. दुधी भोपळा पचनासाठी हलका, कमी कॅलरीचा आणि शरीराला थंडावा देणारा असल्यामुळे आरोग्यदायी पदार्थांमध्ये त्याला विशेष स्थान आहे. अनेकांना दुधीची भाजी फारशी आवडत नाही, पण त्याच दुधीपासून तयार केलेले मोमोज चविष्ट आणि वेगळ्या अंदाजात सर्वांना आवडतात.

सकाळचा नाश्ता फक्त टेस्टीच नाही तर पौष्टिकही करा, घरी बनवा ‘हिरव्या मूगडाळीचे अप्पे’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

दुधीमध्ये पाणी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे हे मोमोज पचायला सोपे असतात. स्टीम करून तयार केल्यामुळे ते तळलेल्या पदार्थांपेक्षा खूपच हलके असतात. संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा हलक्या रात्रीच्या जेवणासाठी ही रेसिपी उत्तम पर्याय आहे. मसाल्यांचा हलका सुगंध आणि दुधीचा मऊसर टेक्स्चर यामुळे हे मोमोज घरच्यांना नक्कीच आवडतील. चला तर मग दुधीचे मोमोज बनवण्यासाठीची रेसिपी जाणून घेऊया.

  • एक कप मैदा
  • चिमूटभर मीठ
  • आवश्यकतेनुसार पाणी
  • एक कप किसलेली दुधी (पाणी पिळून काढलेली)
  • अर्धा कप बारीक चिरलेला कांदा
  • एक चमचा आले-लसूण पेस्ट
  • दोन चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • अर्धा चमचा मिरी पूड
  • चवीनुसार मीठ
  • एक चमचा तेल
कोकणातील पारंपरिक चवीची खासियत! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा चविष्ट बांगड्याचं तिखलं, नोट करा रेसिपी

  • सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा आणि मीठ एकत्र करून त्यात थोडेथोडे पाणी घालत मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ झाकून किमान पंधरा ते वीस मिनिटे बाजूला ठेवावे.
  • दुधी किसून त्यातील अतिरिक्त पाणी व्यवस्थित पिळून काढा. हे पाणी काढणे आवश्यक आहे, अन्यथा सारण पातळ होऊ शकते.
  • एका कढईत तेल गरम करून त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि कांदा घालून हलके परता. कांदा पारदर्शक झाला की त्यात किसलेली दुधी घालून दोन-तीन मिनिटे परतून घ्या.
  • यानंतर मीठ, मिरी पूड आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण छान एकजीव करा. गॅस बंद करून सारण पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
  • मळलेले पीठ पुन्हा एकदा मऊ करून त्याच्या लहान गोळ्या तयार करा. प्रत्येक गोळीची पातळ पुरी लाटा.
  • प्रत्येक पुरीच्या मध्यभागी दुधीचे सारण ठेवून कडा एकत्र आणत मोमोजचा आकार द्या. सर्व मोमोज अशाच प्रकारे तयार करा.
  • स्टीमरमध्ये पाणी गरम करून त्यावर मोमोज ठेवा आणि १५-२० मिनिटे वाफवून घ्या. मोमोज शिजले की त्यांचा रंग किंचित पारदर्शक दिसू लागतो.
  • गरमागरम दुधीचे मोमोज तिखट सॉसबरोबर खाण्यासाठी सर्व्ह करा. हे हलके, पौष्टिक आणि चविष्ट असे हे मोमोज नक्कीच घरच्यांच्या आवडतील.

Published On: Feb 18, 2026 | 03:40 PM

