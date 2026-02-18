Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

कोरमंगला इनडोअर स्टेडियममध्ये झालेल्या सेलिब्रिटी महिला क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान एका कन्नड टीव्ही अभिनेत्रीशी संबंधित एक प्रकरण समोर आले आहे. हे प्रकरण नक्की काय आहे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 18, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • कन्नड अभिनेत्री वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ
  • अभिनेत्रीला ब्लॅकमेल केल्याचे आरोप
  • नेमकं काय आहे प्रकरण
 

एका कन्नड टीव्ही मालिकेतील अभिनेत्रीने आरोप केला आहे की, एका कार्यक्रमादरम्यान तिचे स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये गुप्तपणे अश्लील शूट करण्यात आले आणि पैसे न दिल्यास व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल करण्याची धमकी देखील देण्यात आली आहे, असे पोलिसांनी मंगळवारी सांगितले. ही घटना नुकत्याच येथे झालेल्या सेलिब्रिटी महिला क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान घडल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

कंठ दाटून येईल पण मनोरंजन नक्की होईल! ‘भावनांची मैफिल’… नात्यांची गोष्ट सांगणारे हे ५ मराठी चित्रपट

अभिनेत्रीच्या तक्रारीत, अभिनेत्रीने म्हटले आहे की ती कोरमंगला इनडोअर स्टेडियममध्ये झालेल्या तीन दिवसांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होती. तिने म्हटले आहे की, कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी, ७ फेब्रुवारी रोजी, जेव्हा ती स्टेडियममधील महिला शौचालय वापरण्यासाठी गेली तेव्हा एका अज्ञात व्यक्तीने गुप्तपणे तिचा अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि तो तिला ब्लॅकमेल करून धमकी देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पैशांची मागणी केली आणि ब्लॅकमेल केले

एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की कथित व्हिडिओ एका इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून तिच्या मैत्रिणीच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर पाठवण्यात आला होता आणि ते अभिनेत्रीचे अकाउंट असल्याचा खोटा अंदाज लावण्यात आला होता. एफआयआरनुसार, “व्हिडिओमध्ये दाखवलेला मजकूर अश्लील आहे. व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर, अज्ञात व्यक्तींनी आणखी खाजगी व्हिडिओ पाठवण्याची आणि व्हिडिओ कॉल करण्याची धमकी दिली. त्यांनी पैशांची मागणी केली आणि ब्लॅकमेलिंग सुरू केले.” असे समोर आले आहे. तक्रारदाराचा आरोप आहे की, आरोपीने व्हिडिओ इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करण्याची आणि पैसे न दिल्यास तो सार्वजनिक करण्याची धमकी दिली आहे.

किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन

तक्रारीशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ सादर करण्यात आले

एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की तक्रारदाराने तक्रारीशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ पेन ड्राइव्हमध्ये सादर केले होते. तक्रारीच्या आधारे, १३ फेब्रुवारी रोजी येथील सायबर गुन्हे पोलिस ठाण्यात आयटी कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली आणि इतर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि आरोपींना पकडण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.

 

 

