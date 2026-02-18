Gram Panchayat Election: लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक
१३ गावांत १४ रिक्त जागांसाठी प्रक्रिया सुरू
भडे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा राजीनामा
लांजा: लांजा तालुक्यातील १३ ग्रामपंचायतींमधील बेट सरपंच पदासह ग्रामपंचायत सदस्यांच्या एकूण २४ रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. या पोटनिवडणुकांसाठी मतदार यादीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्यावतीने राज्यातील ग्रामपंचायती मध्ये बेट सरपंच व सदस्यांच्या रिक्त जागा राजीनामा, अनर्हता अथवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांवर निवडणूक घेण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने मतदार यादीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. कुरचुंब ग्रामपंचायत दोन पदे, बाघट एक, केरळ एक, बेनी बुद्रुक एक, शिरवली पाच, आगवे एक, खावडी एक, कोचरी दोन, कोट एक, पुनस एक, कोर्ले दोन आणि चेरवली खुर्द ग्रामपंचायतीतील एक पद रिक्त आहे.
या सर्व रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार असून जाहीर कार्यक्रमानुसार सोमवार, १६ फेब्रुवारी रोजी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. १६ ते २० फेब्रुवारी या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येणार असून २४ फेब्रुवारी रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. लांजा तालुक्यात एकूण १३ ग्रामपंचायतीमधील २४ पदे रिक्त आहेत. होणय आहे यामध्ये एका थेट सरपंच पदासह २३ ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे समाविष्ट आहेत. भडे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी राजीनामा दिल्याने ते पद रिक्त झाले असून याच ग्रामपंचायतीतील चार सदस्य पदेही रिक्त आहेत.
सिंधुदुर्गातील ७० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज
जिल्ह्यात १० व ११ फेब्रुवारी रोजी मुदत संपलेल्या ७० ग्रामपंचायतींचर प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या आदेशानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक २३ ग्रामपंचायती देवगड तालुक्यात आहेत. लवकरच या मुदत संपणाऱ्या ७० गग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींपैकी सर्वाधिक 23 ग्रामपंचयाती देवगड तालुक्यात आहेत.
Gram Panchayat Elections: सिंधुदुर्गातील ७० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज; ‘या’ तालुक्यात संख्या जास्त
त्याखालोखाल वैभववाडी तालुक्यात १३, सावंतवाडी तालुक्यात ११. कुडाळ तालुक्यात ९. मालवण तालुक्यात ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. कणकवली तालुका व दोडामार्ग तालुक्यातील प्रत्येकी ३ तर वेंगुर्ला तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींचा यात समावेश आहे. नवीन ग्रामपंचायत निवडणुका होईपर्यंत संबंधित प्रशासकाकडून दैनंदिन कामकाज व प्रशासकीय जाणार आहे.