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‘हे’ आहेत भारतातील 5 सर्वात मोठे आणि भव्य ऑटोमोबाईल शोरूम! जाणून घ्या

भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग झपाट्याने वाढत असून वाहन विक्रीसोबतच ग्राहकांना उत्तम अनुभव देण्यावरही कंपन्यांचा भर वाढला आहे. त्यामुळे आज अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या भव्य, आधुनिक आणि अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज शोरूम उभारत आहेत. ही शोरूम्स केवळ गाड्या विकण्याची ठिकाणे नसून ग्राहकांना ब्रँडचा खास अनुभव देणारी केंद्रे बनली आहेत. आलिशान इंटेरियर, डिजिटल डिस्प्ले, आरामदायी लाउंज आणि उत्कृष्ट सेवा यामुळे या शोरूम्सची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. भारतातील काही शोरूम्स क्षेत्रफळ, सुविधा आणि ग्राहक अनुभवाच्या बाबतीत जागतिक दर्जाशी स्पर्धा करतात. अशा या भारतातील पाच सर्वात मोठ्या आणि भव्य ऑटोमोबाईल शोरूम्सची माहिती जाणून घेऊया.

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:33 PM
‘हे’ आहेत भारतातील 5 सर्वात मोठे आणि भव्य ऑटोमोबाईल शोरूम! जाणून घ्या
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1 / 5 BMW Deutsche Motoren, फरीदाबाद- BMW चे Deutsche Motoren हे फरीदाबादमधील शोरूम भारतातील सर्वात मोठ्या BMW डीलरशिपपैकी एक मानले जाते. हे सुमारे 1,30,000 चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेले आहे. येथे एकाच वेळी 13 हून अधिक BMW गाड्यांचे प्रदर्शन करता येते. शोरूममध्ये विक्री, सेवा, स्पेअर पार्ट्स आणि ग्राहक अनुभवासाठी स्वतंत्र विभाग आहेत. दररोज शेकडो वाहनांची सेवा करण्याची क्षमता येथे उपलब्ध आहे. आधुनिक वास्तुरचना आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधांमुळे हे भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित लक्झरी कार शोरूमपैकी एक आहे.

BMW Deutsche Motoren, फरीदाबाद- BMW चे Deutsche Motoren हे फरीदाबादमधील शोरूम भारतातील सर्वात मोठ्या BMW डीलरशिपपैकी एक मानले जाते. हे सुमारे 1,30,000 चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेले आहे. येथे एकाच वेळी 13 हून अधिक BMW गाड्यांचे प्रदर्शन करता येते. शोरूममध्ये विक्री, सेवा, स्पेअर पार्ट्स आणि ग्राहक अनुभवासाठी स्वतंत्र विभाग आहेत. दररोज शेकडो वाहनांची सेवा करण्याची क्षमता येथे उपलब्ध आहे. आधुनिक वास्तुरचना आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधांमुळे हे भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित लक्झरी कार शोरूमपैकी एक आहे.

2 / 5 Mercedes-Benz T&T Motors Flagship Store, नवी दिल्ली- दिल्लीतील T&T Motors चे Mercedes-Benz Flagship Store हे भारतातील सर्वात मोठ्या लक्झरी कार शोरूमपैकी एक आहे. हे सुमारे 60,000 चौरस फूट क्षेत्रात उभारले गेले आहे. येथे Mercedes-Benz च्या जवळपास सर्व प्रमुख मॉडेल्सचे प्रदर्शन केले जाते. ग्राहकांसाठी प्रीमियम लाउंज, कॅफे आणि विशेष डिलिव्हरी झोनची सुविधा आहे. आधुनिक डिजिटल अनुभव आणि आलिशान वातावरण यामुळे हे शोरूम लक्झरी वाहन खरेदीचा दर्जा उंचावते.

Mercedes-Benz T&T Motors Flagship Store, नवी दिल्ली- दिल्लीतील T&T Motors चे Mercedes-Benz Flagship Store हे भारतातील सर्वात मोठ्या लक्झरी कार शोरूमपैकी एक आहे. हे सुमारे 60,000 चौरस फूट क्षेत्रात उभारले गेले आहे. येथे Mercedes-Benz च्या जवळपास सर्व प्रमुख मॉडेल्सचे प्रदर्शन केले जाते. ग्राहकांसाठी प्रीमियम लाउंज, कॅफे आणि विशेष डिलिव्हरी झोनची सुविधा आहे. आधुनिक डिजिटल अनुभव आणि आलिशान वातावरण यामुळे हे शोरूम लक्झरी वाहन खरेदीचा दर्जा उंचावते.

3 / 5 NEXA प्रीमियम शोरूम, हैदराबाद- मारुती सुझुकीचे NEXA नेटवर्क भारतातील सर्वात मोठे प्रीमियम रिटेल नेटवर्क आहे. हैदराबादमधील NEXA शोरूम हे कंपनीच्या प्रमुख आणि मोठ्या शोरूमपैकी एक मानले जाते. आधुनिक काचेची रचना, डिजिटल डिस्प्ले आणि प्रीमियम ग्राहक सेवा यामुळे ते विशेष ठरते. येथे Baleno, Grand Vitara, Invicto आणि Fronx यांसारख्या वाहनांचे प्रदर्शन केले जाते. NEXA ने भारतीय मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी प्रीमियम कार खरेदीचा अनुभव बदलून टाकला आहे.

NEXA प्रीमियम शोरूम, हैदराबाद- मारुती सुझुकीचे NEXA नेटवर्क भारतातील सर्वात मोठे प्रीमियम रिटेल नेटवर्क आहे. हैदराबादमधील NEXA शोरूम हे कंपनीच्या प्रमुख आणि मोठ्या शोरूमपैकी एक मानले जाते. आधुनिक काचेची रचना, डिजिटल डिस्प्ले आणि प्रीमियम ग्राहक सेवा यामुळे ते विशेष ठरते. येथे Baleno, Grand Vitara, Invicto आणि Fronx यांसारख्या वाहनांचे प्रदर्शन केले जाते. NEXA ने भारतीय मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी प्रीमियम कार खरेदीचा अनुभव बदलून टाकला आहे.

4 / 5 Mercedes-Benz Transcar India, चेन्नई- चेन्नईमधील Transcar India हे दक्षिण भारतातील सर्वात मोठ्या Mercedes-Benz डीलरशिपपैकी एक आहे. हे जवळपास 29,900 चौरस फूट क्षेत्रात उभारलेले आहे. शोरूममध्ये लक्झरी वाहनांचे प्रदर्शन, विक्री आणि सेवा सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. दक्षिण भारतातील Mercedes-Benz ग्राहकांसाठी हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. अत्याधुनिक डिझाइन आणि जागतिक दर्जाच्या ग्राहक सेवेमुळे हे शोरूम विशेष ओळख मिळवते.

Mercedes-Benz Transcar India, चेन्नई- चेन्नईमधील Transcar India हे दक्षिण भारतातील सर्वात मोठ्या Mercedes-Benz डीलरशिपपैकी एक आहे. हे जवळपास 29,900 चौरस फूट क्षेत्रात उभारलेले आहे. शोरूममध्ये लक्झरी वाहनांचे प्रदर्शन, विक्री आणि सेवा सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. दक्षिण भारतातील Mercedes-Benz ग्राहकांसाठी हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. अत्याधुनिक डिझाइन आणि जागतिक दर्जाच्या ग्राहक सेवेमुळे हे शोरूम विशेष ओळख मिळवते.

5 / 5 Mercedes-Benz Landmark Cars, पटना- पटना येथील Landmark Cars चे Mercedes-Benz शोरूम हे पूर्व भारतातील अत्याधुनिक लक्झरी शोरूमपैकी एक आहे. सुमारे 16,500 चौरस फूट क्षेत्रात हे केंद्र उभारण्यात आले आहे. येथे विक्री, सेवा आणि स्पेअर पार्ट्ससाठी आधुनिक सुविधा आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन आणि विशेष ग्राहक लाउंजची सुविधा उपलब्ध आहे. बिहारमधील वाढत्या लक्झरी कार बाजारपेठेचे हे प्रमुख केंद्र बनले आहे.

Mercedes-Benz Landmark Cars, पटना- पटना येथील Landmark Cars चे Mercedes-Benz शोरूम हे पूर्व भारतातील अत्याधुनिक लक्झरी शोरूमपैकी एक आहे. सुमारे 16,500 चौरस फूट क्षेत्रात हे केंद्र उभारण्यात आले आहे. येथे विक्री, सेवा आणि स्पेअर पार्ट्ससाठी आधुनिक सुविधा आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन आणि विशेष ग्राहक लाउंजची सुविधा उपलब्ध आहे. बिहारमधील वाढत्या लक्झरी कार बाजारपेठेचे हे प्रमुख केंद्र बनले आहे.

Web Title: Five biggest automobile showrooms in india auto sector

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Published On: Jun 08, 2026 | 09:33 PM

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