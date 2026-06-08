‘हे’ आहेत भारतातील 5 सर्वात मोठे आणि भव्य ऑटोमोबाईल शोरूम! जाणून घ्या

भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग झपाट्याने वाढत असून वाहन विक्रीसोबतच ग्राहकांना उत्तम अनुभव देण्यावरही कंपन्यांचा भर वाढला आहे. त्यामुळे आज अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या भव्य, आधुनिक आणि अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज शोरूम उभारत आहेत. ही शोरूम्स केवळ गाड्या विकण्याची ठिकाणे नसून ग्राहकांना ब्रँडचा खास अनुभव देणारी केंद्रे बनली आहेत. आलिशान इंटेरियर, डिजिटल डिस्प्ले, आरामदायी लाउंज आणि उत्कृष्ट सेवा यामुळे या शोरूम्सची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. भारतातील काही शोरूम्स क्षेत्रफळ, सुविधा आणि ग्राहक अनुभवाच्या बाबतीत जागतिक दर्जाशी स्पर्धा करतात. अशा या भारतातील पाच सर्वात मोठ्या आणि भव्य ऑटोमोबाईल शोरूम्सची माहिती जाणून घेऊया.