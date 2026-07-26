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१३ दिवसांच्या चिमुकलीची वडिलांकडून हत्या; पाण्याच्या टाकीत फेकून संपवलं, आईच्या तक्रारीवर आरोपीला अटक

Updated On: Jul 26, 2026 | 10:47 AM IST
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सारांश

कर्नाटकातील चिकबल्लापूर जिल्ह्यात एका वडिलांनी अवघ्या १३ दिवसांच्या नवजात मुलीची पाण्याच्या टाकीत फेकून हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पत्नीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.

१३ दिवसांच्या चिमुकलीची वडिलांकडून हत्या; पाण्याच्या टाकीत फेकून संपवलं, आईच्या तक्रारीवर आरोपीला अटक

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • दुसरी मुलगी झाल्याने नाराज असलेल्या वडिलांनी १३ दिवसांच्या नवजात बाळाला पाण्याच्या टाकीत फेकल्याचा आरोप.
  • पत्नीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपी इमरानला अटक केली; चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
  • पोलिस प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून आरोपी सध्या पोलिस कोठडीत आहे.
कर्नाटकच्या चिकबल्लापुर जिल्ह्यातून हत्याचे एक हैराण करणारे प्रकरण समोर येत आहे. जन्मदात्या वडिलांनीच १३ वर्षांच्या चिमुकलीची हत्या केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीला पहिली मुलगी होती ज्यामुळे दुसऱ्यांदा पुन्हा मुलगी झाल्याने तो फार खुश नव्हता. पत्नीच्या तक्रारीच्या आधारे आता पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, चौकशीदरम्यान आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. आरोपीने सांगितले की, त्याने स्वत:च मुलीला पाण्याच्या टाकीत टाकले ज्यामुळे पाण्यात बुडून तिचा मृत्यू झाला. पोलिस सध्या प्रकरणाचा शोध घेत असून प्रकरणातील सर्व पैंलूचा तपास केला जात आहे.

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वडिलांनी मुलीला पाण्याच्या टाकीत फेकलं

पोलिसांनी सांगितलं की, एका व्यक्तीने स्वत:चत्याच्या १३ दिवसांच्या मुलीची हत्या केली आहे. मुलीच्या जन्मापासून तो नाखुश होता. यामुळेच संधी साधून त्याने तिला मारण्याचा निर्णय घेतला. मुलीला पाण्याच्या टाकीजवळ नेऊन त्याने तिला जबरदस्तीने पाण्याच्या टाकीत फेकलं ज्यानंतर बुडून तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपीला अटक करण्यात आली असून तो शांतिनगर येथील रहिवाशी आहे. इमरान असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी संशयावरुन त्याची चाैकशी केली असता या चाैकशीत त्याने आपला गुन्हा कबूल केला. पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी वडिलांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुस्कानने १३ दिवसांपूर्वी एका मुलीला जन्म दिला होता. या जोडप्याला आधीच चार वर्षांची एक मुलगी आहे.

दुसरी मुलगी झाली म्हणून नाखुश

पोलिसांनी सांगितले की, इमरान कथितरित्या दुसऱ्या मुलीवर तिच्या जन्मापासूनच नाखुश होता. बुधवारी रात्री जेव्हा कुटुंबातील अन्य सदस्य गाठ झोपेत होते तेव्हा आरोपी मुलीला घेऊन पाण्याच्या टाकीजवळ घेऊन गेला आणि टाकीत फेकूनच त्याने आपल्या मुलीची हत्या केली. मुलीूचा जन्म होऊन फक्त १३ दिवस झाले होते. पत्नी मुस्कानला जेव्हा मुलगी आपल्या आजूबाजूला दिसली नाही तेव्हा तिने तिचा शोध सुरु केला. या शोधकार्यात आरोपी इमरान देखील सामील होता. नंतर त्याने पाण्याच्या टाकीत मुलीचा मृतदेह आढळल्याचा दावा केला. पोलिसांनी मुलीला रुग्णालयात दाखल केले असता तिथे तिला मृतच घोषित करण्यात आले.

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पोलिसांच्या चाैकशीत गुन्हा केला कबुल

जिल्हा रुग्णालयातून सूचना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी कुटुंबियांना चाैकशीसाठी बोलावून घेतले. पोलिसांनी सांगितले की, या चाैकशीदरम्यान आरोपी इमरान जो मुलीचा वडिल होता त्याने आपला गुन्हा कबूल केला. सध्या पोलिस या प्रकरणातील पुरावे गोळा करत असून आरोपीला अटक करुन पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

 

Web Title: Karnataka father arrested for killing 13 day old baby girl by throwing her into water tank

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Published On: Jul 26, 2026 | 10:47 AM

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